Baue deine Community mit People Magic auf
Ihr Unternehmen verdient einen echten Wettbewerbsvorteil – die Plattform und Strategie, mit der Kreatoren und Unternehmer im Jahr 2025 500 Mio. $ verdient haben.
Willkommen
Mitglieder
Aktivitätsfeed
Chat
Kurse
Veranstaltungen
Livestreaming
Zahlungen
Was macht Mighty besonders?
Die meisten $1M+ Communities
Wir verwandeln mit unseren Daten, unserem Fachwissen und unserer Vision die Community-Kunst in Wissenschaft. Alles, was wir lernen, geben wir über unsere Software, Stories und eine Schritt-für-Schritt-Masterclass weiter.
Rechne nach bei Mighty
1 Mio. Dollar? Wirklich?
Der Durchbruch ist näher, als du denkst. Das durchschnittliche Mitglied zahlt bei Mighty 48 $/Monat. Ein großes Business kann also mit einer kleinen E-Mail-Liste, bestehender Mitgliedschaft – oder sogar den Kontakten im Handy – starten.
Das älteste, brandneue Ding der Welt
People Magic ist kraftvoll
Wir helfen deinen Mitgliedern, sich zu treffen und zu vernetzen. Das Konzept ist uralt, die Technologie hochmodern. Die Ergebnisse sprechen für sich.
Profile, die so gut aussehen, dass wir eine Dating-App sein könnten
Deine Mitglieder bringen ihre Erfolge, Herausforderungen, Erfahrungen und Ziele mit. Wir helfen dir, all das hervorzuheben und zu feiern.
Vorstellung und Icebreaker ohne Peinlichkeiten
Jedes Mitglied sieht die Community durch seine eigene Perspektive – Wer ist wie ich? Wen sollte ich kennenlernen? Wie kann ich das Eis brechen?
Durchdachte Funktionen, perfekt umgesetzt? Veränderung kann spaßig sein
Ein Umzug zu Mighty öffnet einen Spielplatz, nicht nur eine Plattform.
Automatisierungen
Sicher, sie sparen dir Zeit. Du kannst Mitglieder auch mit Konfetti feiern, Geheim-Belohnungen freischalten und eigene Abzeichen vergeben.
Serien
Wer ist on 🔥? Deine Mitglieder! Eine Serie aufrechtzuerhalten ist ein kleines, aber mächtiges Incentive, um sie immer wiederkommen zu lassen und Meilensteine zu erreichen.
KI-Cohost
Lernen Sie Ihren neuen Sidekick kennen. Er ist in allen Bereichen rund um Mighty und Community-Strategie geschult und steht Ihnen beim Aufbau zur Verfügung.
2.000+ Einbindungen
Hast du einen Podcast? Rein damit. Möchtest du eine Mitgliederkarte zeigen? Los geht’s. AI-Klon? Kann dabei sein. Dein Mighty Network bündelt deine ganze digitale Welt.
Punkte & Anerkennungen
Gib deinen Mitgliedern Punkte. Sie investieren sie, indem sie andere für großartige Beiträge anerkennen. Community ist ein Spiel – und alle gewinnen.
Abzeichen
Community beigetreten? Du bekommst ein Badge. 20 Posts geschrieben? Du bekommst ein Badge. Kurs abgeschlossen? Du bekommst ein Badge. Alle bekommen ein Badge!
Wir haben nicht nur Kund:innen. Wir haben Überzeugte.
Bei den originellsten und interessantesten Vordenkern ist Mighty die erste und letzte Adresse für Community.
Nichts war so einfach wie Mighty – wir lieben es
Marie Forleo
Nichts war so einfach wie Mighty – wir lieben es
Marie Forleo
Sehr, sehr, sehr empfehlenswert
Jefferson Fisher
Es war ein sofortiges JA
Seth Godin
Wir sind bei $50M
Tiffany Aliche
Ich bin begeistert von dieser Community
Dan Martell
Wir haben 7-stellig wiederkehrenden Umsatz erreicht
Ashley Fox
Gina ist SO gut darin, all das zu vermitteln
Nathan Barry
Ich erhöhe den Preis ständig, weil der Wert steigt
Luvvie Ajayi Jones
Es macht mir wirklich Spaß, weiter auf Mighty aufzubauen
Melissa Urban