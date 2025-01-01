Baue deine Community mit People Magic auf

Ihr Unternehmen verdient einen echten Wettbewerbsvorteil – die Plattform und Strategie, mit der Kreatoren und Unternehmer im Jahr 2025 500 Mio. $ verdient haben.

4.8

aus über 80.000 Bewertungen

Willkommen

Mitglieder

Aktivitätsfeed

Chat

Kurse

Veranstaltungen

Livestreaming

Zahlungen

Was macht Mighty besonders?

Die meisten $1M+ Communities

Wir verwandeln mit unseren Daten, unserem Fachwissen und unserer Vision die Community-Kunst in Wissenschaft. Alles, was wir lernen, geben wir über unsere Software, Stories und eine Schritt-für-Schritt-Masterclass weiter.

Creative Boom

Meet the Team

Write Hearted

Modern Metal Academy

Rechne nach bei Mighty

1 Mio. Dollar? Wirklich?

Der Durchbruch ist näher, als du denkst. Das durchschnittliche Mitglied zahlt bei Mighty 48 $/Monat. Ein großes Business kann also mit einer kleinen E-Mail-Liste, bestehender Mitgliedschaft – oder sogar den Kontakten im Handy – starten.

Mitglieder

$

Per Month

$

One-time Fee

$107,600

Annual Revenue

Das älteste, brandneue Ding der Welt

People Magic ist kraftvoll

Wir helfen deinen Mitgliedern, sich zu treffen und zu vernetzen. Das Konzept ist uralt, die Technologie hochmodern. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Profile, die so gut aussehen, dass wir eine Dating-App sein könnten

Deine Mitglieder bringen ihre Erfolge, Herausforderungen, Erfahrungen und Ziele mit. Wir helfen dir, all das hervorzuheben und zu feiern.

Vorstellung und Icebreaker ohne Peinlichkeiten

Jedes Mitglied sieht die Community durch seine eigene Perspektive – Wer ist wie ich? Wen sollte ich kennenlernen? Wie kann ich das Eis brechen?

Durchdachte Funktionen, perfekt umgesetzt? Veränderung kann spaßig sein

Ein Umzug zu Mighty öffnet einen Spielplatz, nicht nur eine Plattform.

Automatisierungen

Sicher, sie sparen dir Zeit. Du kannst Mitglieder auch mit Konfetti feiern, Geheim-Belohnungen freischalten und eigene Abzeichen vergeben.

Serien

Wer ist on 🔥? Deine Mitglieder! Eine Serie aufrechtzuerhalten ist ein kleines, aber mächtiges Incentive, um sie immer wiederkommen zu lassen und Meilensteine zu erreichen.

KI-Cohost

Lernen Sie Ihren neuen Sidekick kennen. Er ist in allen Bereichen rund um Mighty und Community-Strategie geschult und steht Ihnen beim Aufbau zur Verfügung.

2.000+ Einbindungen

Hast du einen Podcast? Rein damit. Möchtest du eine Mitgliederkarte zeigen? Los geht’s. AI-Klon? Kann dabei sein. Dein Mighty Network bündelt deine ganze digitale Welt.

Punkte & Anerkennungen

Gib deinen Mitgliedern Punkte. Sie investieren sie, indem sie andere für großartige Beiträge anerkennen. Community ist ein Spiel – und alle gewinnen.

Abzeichen

Community beigetreten? Du bekommst ein Badge. 20 Posts geschrieben? Du bekommst ein Badge. Kurs abgeschlossen? Du bekommst ein Badge. Alle bekommen ein Badge!

Wir haben nicht nur Kund:innen. Wir haben Überzeugte.

Bei den originellsten und interessantesten Vordenkern ist Mighty die erste und letzte Adresse für Community.

Unsere Retentionsrate liegt bei 90 %, 65 % der Mitglieder sind Jahresmitglieder, und allein mit einem Kurs in unserer App haben wir über sechsstellige Einnahmen erzielt.

Avatar

Ashley Fox

CEO, Empify