GraphQL auf Mighty

Baue Community-Funktionen, die sich genau wie dein Produkt anfühlen.
Erstelle dein eigenes Frontend auf einem GraphQL-Backend, das Mitgliedschaften, Zahlungen, Moderation, Medien, Benachrichtigungen, Suche und KI bereits abbildet. Deine Mitglieder können zudem native iOS- und Android-Apps nutzen, die von demselben Graph angetrieben werden.
# Your UI, backed by Mighty — a real query # against the published schema. query CommunityHome { me { name avatarUrl } network { title posts(first: 20) { nodes { ... on Post { title cheerCount commentCount } } } events { title startsAt rsvpYesCount } courses(first: 3) { nodes { title url } } } } # Payments, permissions, push, search, # transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Unendliche Widget-Optionen, alle direkt aus dem Graph.
Jede der folgenden Karten ist eine Komponente, die das Team eines Kunden in seinem eigenen Design-System auf der eigenen Website oder App bereitstellen könnte. Hinter jeder Karte steckt eine GraphQL-Query – abgebildet unter der Karte – und kein aufwendiges Backend-Projekt. Dreh eine Karte um (oder klicke auf Remix), um dieselbe Query in einem völlig anderen Design-System zu sehen: Dem Graph ist es völlig egal, wie deine UI aussieht. Namen und Zahlen dienen nur als Beispiele.
Wir haben unser Community Home auf der Headless API neu gebaut – gleiche Mitglieder und Räume, aber jetzt sieht es endlich wie unser eigenes Produkt aus. 🎉
feed { nodes { reactions } }
courses { progressPct }
chat { messages { body } }
upcomingEvents { rsvpState }
members(first: 20)
poll { options { votePct } }
quiz { questions { choices } }
- Alle Kurse und Wiederholungen
- Live-Events nur für Mitglieder
- Privatchat-Raum
plans { entitlements }
notifications(unread: true)
memberSuggestions { reason }
Why headless?
Deine Marke und dein Mitglieder-Erlebnis bleiben dir überlassen. Mighty kümmert sich um alles, was darunterliegt.
Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.
Du baust das Frontend. Mighty betreibt die Plattform.
- Bestimme selbst, was Mitglieder sehen. Mighty kümmert sich im Hintergrund um Datenspeicherung, Suche, Zahlungen, Medien, E-Mails und Benachrichtigungen.
- Starte mit den bereits integrierten Basics. Mitglieder, Spaces, Beiträge, Kommentare, Events, Kurse, Messaging und Abonnements sind sofort einsatzbereit.
- Starte auf Basis des veröffentlichten Schemas. Inspiziere die SDL, generiere Typen und entwickle gegen eine dokumentierte API.
Die Arbeit, die du dir sparst, passiert größtenteils hinter den Kulissen.
- Feeds und Lesestatus. Ranking, Anzahl an Ungelesenem, „Neu seit dem letzten Besuch“-Markierungen, stummgeschaltete Mitglieder und die Gruppierung von Benachrichtigungen müssen alle synchron bleiben.
- Berechtigungen und Zugriffsrechte. Alle Anfragen müssen den richtigen Plan, die Rolle und die Paywall berücksichtigen.
- Echtzeit, Suche und Medien. WebSocket-Fan-Out, Relevanz-Ranking, Transcoding und Videos mit adaptiver Bitrate erfordern jeweils eine spezialisierte Infrastruktur.
GraphQL vs. REST
KI-gestützte Entwicklung? Check.
Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.
Es ist eine völlig neue Welt...
- Es ist nicht mehr nötig, dutzende REST-Routen zu mappen. Mit GraphQL kann eine KI das Schema analysieren und weiß genau, welche Queries und Mutations verfügbar sind, welche Typen es gibt und was erforderlich vs. optional ist.
- Verschachtelte und zusammengehörige Daten kommen in nur 1 der Anfragen zurück – ein entscheidender Faktor, um die Token-Kosten gering zu halten.
- Optimierte iFrame-Einbettung eigener OAuth-Apps für Web, iOS und Android. Keine verwirrenden doppelten Logins mehr für Mitglieder und keine Probleme mit Cross-Domain-Cookies.
- Die Möglichkeit, Network-MCPs nicht nur für den Host und Admin, sondern auch für Mitglieder bereitzustellen. Unser MCP-Server und die GraphQL-API basieren auf derselben Produktoberfläche, weshalb die MCP-Funktionen direkt mit der Plattform mitwachsen.
What Mighty handles
Plattform-Arbeit, die man leicht unterschätzt
These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.
Finanzinfrastruktur
Zahlungen werden schnell zu einem eigenen Problem für Produkt, Compliance und Support.
- Mighty unterstützt Abonnements, Plan-Wechsel, anteilige Abrechnungen, Testzeiträume, Gutscheine, Geschenke, Einmalzahlungen, Auszahlungen und mehrere Währungen.
- Mahnwesen und Rückgewinnung fehlgeschlagener Zahlungen. Die Rückgewinnung fehlgeschlagener Zahlungen schützt Einnahmen, die sonst als unfreiwillige Kündigungen verloren gehen würden.
- Steuern. Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Nexus-Regeln erfordern ständige Aufmerksamkeit.
- Der PCI-Scope bleibt auf der Seite von Mighty, sodass dein Frontend nicht mit Kartendaten in Berührung kommt.
- Bestehende Support-Tools decken Rückbuchungen, Rückerstattungen und Konflikte ab.
Du behältst die nativen Apps
Ein individuelles Web-Erlebnis bedeutet nicht, dass du auf Mobile verzichten oder zwei weitere Produkte bauen musst.
- Deine Mitglieder können weiterhin iOS und Android nutzen, parallel zu deinem benutzerdefinierten Web-Erlebnis.
- Dein Frontend und die nativen Apps von Mighty lesen aus demselben Graph.
- Mighty kümmert sich um Push-Zustellungen, App-Store-Releases, Review-Zyklen und OS-Updates.
- Der Inhouse-Bau und die Wartung von zwei nativen Apps erfordern ein dediziertes Mobile-Team.
Vertrauen und Compliance
Mighty verfügt bereits über Kontrollmechanismen und Workflows, deren eigener Aufbau viel Zeit und Fachwissen erfordern würde.
- Mighty unterhält bereits ein SOC 2-Compliance-Programm.
- Die Plattform umfasst DSGVO- und CCPA-Workflows, Anfragen von betroffenen Personen, Lösch- und Exportprozesse, DPAs sowie Listen von Unterauftragsverarbeitern.
- Mighty investiert weiterhin in Barrierefreiheit über all seine First-Party-Web- und nativen Erlebnisse hinweg.
- Warum das wichtig ist: Enterprise- und Education-Käufer verlangen oft dokumentierte Kontrollmechanismen, bevor ein Deal voranschreiten kann.
Skalierung, Performance und der operative Aufwand
Die Infrastruktur ist nur ein Teil der Kosten. Jemand muss sie auch am Laufen halten.
- Mighty betreibt das CDN, Caching-Layer, Connection Pools, Autoscaling, Read Replicas und Queue Backpressure.
- On-call. Ein zuverlässiger Dienst erfordert Paging, Runbooks, Incident Response und Nacharbeiten.
- Das Plattform-Team kümmert sich um Live-Table-Migrationen, Zero-Downtime-Deploys und die Kapazitätsplanung vor dem Starten neuer Features.
- Mighty stellt bereits das Team, das für diese Arbeit verantwortlich ist.
Zustellbarkeit
Zustellbarkeit wird leicht übersehen – bis Nachrichten die Mitglieder nicht mehr erreichen.
- Mighty übernimmt den massenhaften Versand von Transaktions- und Digest-E-Mails, einschließlich Sender Reputation, Warm IPs, SPF, DKIM, DMARC, Bounces und Beschwerden.
- Die Push-Zustellung funktioniert über APNs und FCM, einschließlich Token Lifecycle Management.
- Digest-Batching und Mitglieder-Präferenzen helfen dabei, eine Flut an Benachrichtigungen zu vermeiden.
- Das praktische Risiko: Wenn Community-E-Mails im Spam landen, kann das wie ein Engagement-Problem aussehen, selbst wenn der Content hervorragend ist.
KI-Funktionen ohne den Aufbau des gesamten Stacks
Dein Team kann KI-Funktionen hinzufügen, ohne vorher eine separate KI-Plattform aufbauen zu müssen.
- Cohost ist ein KI-Agent mit Tools, die direkt auf dem Graph arbeiten.
- People Magic bietet Matching und Empfehlungen basierend auf Community-Daten.
- Ein MCP-Server macht ein Network für Claude und andere kompatible KI-Clients verfügbar.
- Semantische Suche und Embeddings zum Entdecken sind bereits im Produktiveinsatz.
Roadmap and flexibility
Was passiert, wenn dein Produkt wächst?
New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.
Dein Frontend profitiert von der Roadmap von Mighty
- Wenn Mighty dem Graph eine neue Funktion hinzufügt, kann dein Team diese sofort nutzen, ohne den zugehörigen Backend-Service implementieren zu müssen.
- Mit einem eigenen Backend trägt dein Team die Verantwortung für die Implementierung und Wartung jeder neuen Funktion.
- Der API-Vertrag ist dokumentiert. Mighty veröffentlicht das SDL und den Changelog und kündigt Deprecations an, bevor Felder umbenannt oder entfernt werden.
- Bestehende Queries funktionieren während der Deprecation-Phase weiterhin, sodass dein Team genug Zeit hat, diese zu aktualisieren.
Wechsle in deinem eigenen Tempo zu Headless
- Passe die Oberflächen an, auf die es ankommt. Du kannst das für Mitglieder sichtbare Home-Dashboard bauen und gleichzeitig die Admin-, Moderations-, Billing- und Einstellungsbildschirme von Mighty behalten.
- Nutze einen einzigen Graph über alle Oberflächen hinweg. Dein Web-Frontend, die nativen Apps von Mighty, Automatisierungen, Webhooks und MCP nutzen dieselbe Source of Truth.
- Verbinde deine anderen Systeme. Webhooks und Exporte sorgen dafür, dass deine Community-Daten auch an anderer Stelle zugänglich bleiben.
- Du kannst mit der UI von Mighty starten und später ein individuelles Frontend hinzufügen – oder von Anfang an auf die Headless API setzen.
Cost comparison
Vergleiche den Preis von Mighty mit dem Team und den Systemen, die ein maßgeschneidertes Backend erfordern würde.
The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.
|Funktionalität
|Selbst bauen
|Auf Mighty
|Kern-Backend und API
|Engagierte Backend-Engineers, fortlaufend2.000 h × 100 $ = 200k $ · zwei Engineers, sechs Monate, Best Case
|Inbegriffen
|iOS und Android
|Engagierte Mobile-Engineers, fortlaufend2.000 h × 100 $ = 200k $ · beide Plattformen, sechs Monate, Best Case
|Inbegriffen
|Infrastruktur und Bereitschaft
|Platform Engineering und eine Bereitschaftsrotation700 h × 100 $ = 70k $ · für den Aufbau; die Rotation endet nie
|Inbegriffen
|SOC 2
|Ein Compliance-Programm und wiederkehrende Audits600 h × 100 $ = 60k $ · plus 30–60k $ für Auditgebühren, jedes Jahr
|Inbegriffen
|Zahlungen, Steuern, Mahnwesen
|Engineering- und Finance-Operations800 h × 100 $ = 80k $ · Abonnements, anteilige Abrechnungen, Steuern, erneute Versuche
|Inbegriffen
|E-Mail- und Push-Zustellbarkeit
|Spezialisten-Ownership und fortlaufendes Monitoring500 h × 100 $ = 50k $ · plus ESP-Gebühren und Reputationsarbeit
|Inbegriffen
|KI-Funktionen
|KI-Infrastruktur und Product Engineering700 h × 100 $ = 70k $ · plus Modellausgaben, pro Mitglied, für immer
|Inbegriffen
|Optimistische Kosten bis zur V1
|7.300 Stunden ≈ 730k $Dreieinhalb Entwickler-Jahre, zu einem Stundensatz, den du in der Realität nicht bekommst – und das deckt nur das STARTEN ab. Die Instandhaltung kostet 110–150k $ pro Jahr basierend auf der üblichen 15–20%-Wartungspauschale, noch bevor Cloud-, Prozessor- und Modellausgaben anfallen.
|Dein Mighty-Abonnement
|Dein benutzerdefiniertes Frontend
|Dein Team
|Dein Team
Kostenangaben sind illustrative Schätzungen, keine verbindlichen Angebote. Der Stundensatz von 100 $ ist die abgerundete Untergrenze für die vollen Kosten eines US-Senior-Engineers: Veröffentlichte Basisgehälter liegen grob bei 140–205k $ beim standardmäßigen 1,25–1,4-fachen Kostenfaktor ergeben etwa 95–120 $ pro Stunde. Die geschätzten Stunden setzen voraus, dass alles glatt läuft und nichts neu gebaut werden muss. Für die SOC 2-Gebühren nutzen wir veröffentlichte Audit-Spannen für 2026; die Wartungskosten basieren auf dem Gartner/Forrester 15–20% der Baukosten Benchmark.
Operational risk
Ein eigenes Backend ändert auch das, wofür dein Team die Verantwortung tragen muss.
Was ein eigenes Backend zu deinem Risikoregister hinzufügt
- Kopfmonopol. Wenn nur ein Backend-Engineer das mentale Modell deiner Berechtigungslogik versteht, reißt sein Weggang eine enorme Wissenslücke.
- Laufende Wartung. Dein Team ist für Dependency-Schwachstellen, Framework-Upgrades, Stripe-API-Versionen und OS-Änderungen verantwortlich – solange das Produkt existiert.
- Opportunitätskosten. Zeit, die in das Benachrichtigung-Batching fließt, fehlt deinem Team bei der Verbesserung des Erlebnisses, wegen dem deine Mitglieder eigentlich gekommen sind.
- Zukünftiges Migrationsrisiko. Wenn ein selbstgebautes Backend nicht mehr passt, musst du es austauschen, während weiterhin echte Mitglieder und Zahlungen durch das System laufen.
Best fit
Hake souverän jede Anforderung für jedes Szenario ab.
Different teams can choose the same platform for very different reasons.
Agenturen und Studios
Agenturen können ein Frontend über verschiedene Kundenprojekte hinweg wiederverwenden, ohne für jeden Auftrag ein neues Community-Backend aufsetzen zu müssen.Schnellere Auslieferung
SaaS-Anbieter, die eine Community hinzufügen
SaaS-Teams können ihr bestehendes Design-System anwenden und die Community in ihrer vorhandenen Produkt-Vorlage belassen.Produktkontinuität
Enterprise und Education
Enterprise- und Education-Käufer fordern bei der Beschaffung oft SOC 2, SSO und volle Markenkontrolle.Bestehende Kontrollmechanismen
Creator mit Inhouse-Team
Teams mit einer etablierten Marke können genau das Erlebnis bauen, das ihre Designer entwerfen, ohne ein Standard-Template akzeptieren zu müssen.Kreative Kontrolle
Jeder mit einer bestehenden Website oder App
Bestehende Produkte können die Community wie eine native Funktion wirken lassen, anstatt Mitglieder in eine separate Umgebung auszulagern.Ein einheitliches Erlebnis
Marktplätze und Networks
Marktplätze und Networks können eine Community als Teil eines größeren Produkts integrieren, ohne ein neues Template oder einen neuen Style zu erzwingen.Flexible Architektur
3 wichtigste Erkenntnisse
Mach den Stakeholdern den Mehrwert des Aufbaus auf Mighty mit GraphQL klar, ohne dass es zu technisch wird.
Volle visuelle Kontrolle
Dein Team kann völlig maßgeschneiderte Erlebnisse schaffen, komplett eigenständig oder direkt in die Web-, iOS- und Android-Apps von Mighty eingebettet.
Modernes Backend
Baue auf GraphQL auf und schöpfe die volle Power und Flexibilität der KI-gestützten Entwicklung aus.
SOC 2-Abdeckung
Das bestehende Compliance-Programm von Mighty erfüllt eine Anforderung, die oft darüber entscheidet, ob Enterprise- und Education-Deals überhaupt zustande kommen.
api.mn.co/graphql/schema.graphql.