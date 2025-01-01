Kurse

Kurse und Community zusammenbringen

Asynchron oder online (oder beides). Verkaufe Videos und Inhalte als passives Einkommen – und verlange einen Aufpreis für Live-Kurserlebnisse.

Monetarisiere dein Wissen durch Einmal- oder Abo-Gebühren

Unterrichte live oder hoste aufgezeichnete Inhalte – oder kombiniere beides für maximale Einnahmen

Nutze KI, um blitzschnell eine Kursübersicht zu generieren und weiterzuwachsen

Schön, flexibel und einnehmend

Eine Kursplattform für moderne Kreative und Unternehmer

Kursinhalte

Inhalte hochladen und individuell gestalten

Laden Sie Videos, Audios und Dateien hoch, um Ihren Lernenden alles zu bieten, was sie zum Erfolg brauchen.Erstelle mitreißende Visuals, um dich von einfachen Kursen abzuheben und sie in dein Material einzubinden.

Kursdurchführung

Unterrichten Sie live oder asynchron

Drip-Kurse mit zeitlichem oder sequentiellem Freischalten. Quizze und Tests helfen den Lernenden, das Wissen zu behalten.Füge Automatisierungen hinzu, um Studierende sofort zur nächsten Stufe einzuladen.

Student Engagement

Studierendenengagement

Führe Mitglieder zur Transformation

Deine Kurse sind über Web, Android und iOS zugänglich – Benachrichtigungen und Gamification sorgen dafür, dass Lernende gern wiederkommen.Du kannst auch Workshops und Events entdecken, die Menschen live zusammenbringen, und automatisierte Feiern für die Fortschritte deiner Studierenden hinzufügen.

Kurseinnahmen

Einmalig oder für die Mitgliedschaft abrechnen

Erziele passives Einkommen durch eine einmalige Gebühr oder erkunde ein kohortenbasiertes Modell. In jedem Fall hast du die Flexibilität von Ratenzahlungen, Aktionscodes und mehr.Du kannst mehrere Kurse bündeln, in über 135 Währungen abrechnen, kostenlose Probezugänge anbieten und sogar Kurse mit Tokens schützen.

Schließe dich zehntausenden profitablen Kurscreator:innen auf Mighty an

Wealth Without Wall Street

Lehrt Tausenden, wie sie wahre finanzielle Unabhängigkeit erreichen

The Luckiest Club

Tausende Mitglieder finden gemeinsam durch Kurse zur Abstinenz

Category Pirates

Ein exklusiver, 12-monatiger, cohort-basierter Kurs für vorausschauende Unternehmer

Matthew Hussey

37.000 Studierende arbeiten an ihren Beziehungszielen

Dr. Mark Hyman

Tausende haben seinen 10-tägigen Detox-Kurs in der Hyman Hive Membership gemacht

Dance Again

Ein digitales Tanzstudio mit Live-Unterricht für jedes Alter und Können

Slow AF Run Club

Über 22.000 „am Ende des Feldes mitlaufende“ Läufer erhalten Trainingspläne und Ressourcen

Mel Robbins

Ein 5-wöchiges High-Ticket-Programm mit Video-Trainings und Livestreams

Gary Brecka

Ultimate Humans kommen für Biohacking-Kurse und Inhalte zusammen

Alles, was du für ein unglaubliches Kurserlebnis brauchst

Jeder Schritt bei Mighty ist einfach, bietet dir aber enorme Flexibilität.

Starte mit einer sofortigen Kursübersicht durch

Sag uns, was du lehren möchtest, und wir generieren für dich in 30 Sekunden Abschnitte und Lektionen, die du befüllen kannst.

Erstelle oder lade deine Inhalte hoch

Lade Videos oder Kursmaterialien hoch und erstelle sequenzielle Lektionen, die Studierende bearbeiten oder freischalten können.

Material sichtbar machen, freigeben oder zum Tröpfchenausspielen planen

Beginne mit allen sichtbaren Kursinhalten oder entscheide dich, diese nacheinander, terminiert oder nach Ereignissen freizuschalten.

Entscheiden, (ob) Gebühren erhoben werden

Richte kostenpflichtige Tarife für einzelne Kurse oder Bundles ein. Biete einen Einführungskurs kostenlos an und berechne für vertiefende Inhalte eine Gebühr.

Teile deine Landing-Page

Erstelle attraktive Seiten, um deine Tarife auf Mighty zu verkaufen – oder leite Besucher direkt von ClickFunnels, Instapage oder Unbounce in deinen Check-out-Flow.

Fortschritt von Studierenden einfach sehen und bewerten

Verfolge den Fortschritt der Studierenden und füge Quizze hinzu, um sicherzustellen, dass sie das Material beherrschen. Baue Automatisierungen, um alle zu kontaktieren, die Unterstützung brauchen.

Nach Kursabschluss automatisch Upselling durchführen

Füge Automatisierungen hinzu, um Fortschritte sofort zu feiern und sie zum nächsten Kurs oder zur Challenge einzuladen.

Zeichnen Sie Ihre Livestreams auf, um 2 Kurse in einem zu erstellen

Bezahlte das Premium-Live-Erlebnis – und verwende die Aufzeichnungen anschließend als dauerhaften Kurs, den Personen jederzeit kaufen und anschauen können.

Einbettungen & Integrationen

Baue dein Kursempire rund um Mighty auf

Mighty steht für sich allein – muss es aber nicht. Egal, ob Sie ein erfahrener Kursanbieter sind oder neu im Geschäft: Sie können mit Mighty starten und dann genau die Tools wählen, die zu Ihnen passen.

Embeds & Integrationen entdecken

2.000+ Einbindungen

Fügen Sie alles ein, was Sie brauchen. Es funktioniert sofort (und sieht gut aus).

Kit-Integration

Behalte dein Outreach immer präzise, synchronisiert und fokussiert.

Zapier-Integration

Erledige die Fleißarbeit mit einer umfangreichen Bibliothek, die automatisch Verbindungen für dich herstellt.

Zoom-Integration

Wir sind schon auf einer Wellenlänge. Veranstaltungslinks in Sekunden generieren.

Kurse und mehr für $99/Monat freischalten

Probieren Sie 14 Tage kostenlos, wie Ihr Kurs-Business auf Mighty wachsen kann.

UNBEGRENZT

Mitglieder

Spaces

Admins & Mods

EINZIGARTIG BEI MIGHTY

People Magic KI

Mehrere Funktionen pro Space

Starte in weniger als 60 Sekunden

Beginnt ab

$99

Kostenlos

für 14 Tage

Alles, was du brauchst, um Community- oder Kursbusiness zu skalieren und mit anderer Technologie zu integrieren.

Starten Sie Ihre 14-tägige kostenlose Testphase

Keine Kreditkarte erforderlich

Inhalt

• Native Video-Uploads• Video-Embeds• Audio-Uploads• PDFs• Bilder und GIFs• Dokumente und Präsentationen• Quizze und Bewertungen• Unbegrenzter Kurs-Video-Speicher• Sofortige Kursübersicht

Studierenden-Erlebnis

• Kursinhalte tröpfchenweise veröffentlichen und freischalten• Zugriff per iOS- und Android-App• Gamification und Anerkennung• Kohortenbasierte Kurse erstellen• Erlaube Studierenden, Kommentare zu hinterlassen• Studierenden-Kohorten erstellen• Studierende können sich mit SSO anmelden• Benachrichtigungen senden• Erlaube den Studierenden, zu chatten und DMs zu verschicken• Dunkel- und Hellmodus

Zugang gegen Bezahlung

• Einmalige Gebühren erheben• Monatliche oder jährliche Mitgliedschaft berechnen• Kurse bündeln• Kostenlose Testphasen oder Gratis-Kurse anbieten• Sonderangebote mit Rabattcodes erstellen• Ratenzahlungsoptionen anbieten• Versteckte Kurse erstellen• In mehreren Währungen abrechnen• Kurse per Token beschränken

Erweitere deine Kurse

• Native Livestreams• Native Terminplanung• Mitglieder dabei unterstützen, Gespräche zu beginnen• Mitglieder mit personalisierten Nachrichten erneut ansprechen• Sofortige Übersicht für Kurse oder Challenges• Jeden Text verbessern• Icebreaker-Vorschläge• Fortschritte der Studierenden mit Automatisierungen feiern

Freedom Business Hub

Warum Kursanbieter Mighty wählen

Mehr $1M-Communities als auf jeder anderen Plattform.

Mighty Pro

Hängen Sie es an Ihr Vision Board – Kurse in Ihrer eigenen App

Mighty Pro vereint alles in Ihren eigenen gebrandeten Apps für iOS und Android und gibt Ihnen Zugang zu unserem erstklassigen Strategie-Team.

Der Einstieg geht mit KI schnell und macht Spaß

Wen möchtest du unterrichten? Lass uns gemeinsam ihr neues Zuhause bauen.

Beispiele: Coaching-Klient:innen, Meditations-Anfänger:innen, vegane Köch:innen, Hundefans, angehende Gründer:innen usw.

The names generated by Mighty Co-Host™ are examples only and may be used by other businesses or subject to third-party rights. For more information, check our Terms

