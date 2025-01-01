Kurse
Kurse und Community zusammenbringen
Asynchron oder online (oder beides). Verkaufe Videos und Inhalte als passives Einkommen – und verlange einen Aufpreis für Live-Kurserlebnisse.
Monetarisiere dein Wissen durch Einmal- oder Abo-Gebühren
Unterrichte live oder hoste aufgezeichnete Inhalte – oder kombiniere beides für maximale Einnahmen
Nutze KI, um blitzschnell eine Kursübersicht zu generieren und weiterzuwachsen
Schön, flexibel und einnehmend
Eine Kursplattform für moderne Kreative und Unternehmer
Kursinhalte
Inhalte hochladen und individuell gestalten
Laden Sie Videos, Audios und Dateien hoch, um Ihren Lernenden alles zu bieten, was sie zum Erfolg brauchen.Erstelle mitreißende Visuals, um dich von einfachen Kursen abzuheben und sie in dein Material einzubinden.
Kursdurchführung
Unterrichten Sie live oder asynchron
Drip-Kurse mit zeitlichem oder sequentiellem Freischalten. Quizze und Tests helfen den Lernenden, das Wissen zu behalten.Füge Automatisierungen hinzu, um Studierende sofort zur nächsten Stufe einzuladen.
Studierendenengagement
Führe Mitglieder zur Transformation
Deine Kurse sind über Web, Android und iOS zugänglich – Benachrichtigungen und Gamification sorgen dafür, dass Lernende gern wiederkommen.Du kannst auch Workshops und Events entdecken, die Menschen live zusammenbringen, und automatisierte Feiern für die Fortschritte deiner Studierenden hinzufügen.
Kurseinnahmen
Einmalig oder für die Mitgliedschaft abrechnen
Erziele passives Einkommen durch eine einmalige Gebühr oder erkunde ein kohortenbasiertes Modell. In jedem Fall hast du die Flexibilität von Ratenzahlungen, Aktionscodes und mehr.Du kannst mehrere Kurse bündeln, in über 135 Währungen abrechnen, kostenlose Probezugänge anbieten und sogar Kurse mit Tokens schützen.
Schließe dich zehntausenden profitablen Kurscreator:innen auf Mighty an
Wealth Without Wall Street
Lehrt Tausenden, wie sie wahre finanzielle Unabhängigkeit erreichen
The Luckiest Club
Tausende Mitglieder finden gemeinsam durch Kurse zur Abstinenz
Category Pirates
Ein exklusiver, 12-monatiger, cohort-basierter Kurs für vorausschauende Unternehmer
Matthew Hussey
37.000 Studierende arbeiten an ihren Beziehungszielen
Dr. Mark Hyman
Tausende haben seinen 10-tägigen Detox-Kurs in der Hyman Hive Membership gemacht
Dance Again
Ein digitales Tanzstudio mit Live-Unterricht für jedes Alter und Können
Slow AF Run Club
Über 22.000 „am Ende des Feldes mitlaufende“ Läufer erhalten Trainingspläne und Ressourcen
Mel Robbins
Ein 5-wöchiges High-Ticket-Programm mit Video-Trainings und Livestreams
Gary Brecka
Ultimate Humans kommen für Biohacking-Kurse und Inhalte zusammen
Alles, was du für ein unglaubliches Kurserlebnis brauchst
Jeder Schritt bei Mighty ist einfach, bietet dir aber enorme Flexibilität.
Starte mit einer sofortigen Kursübersicht durch
Sag uns, was du lehren möchtest, und wir generieren für dich in 30 Sekunden Abschnitte und Lektionen, die du befüllen kannst.
Erstelle oder lade deine Inhalte hoch
Lade Videos oder Kursmaterialien hoch und erstelle sequenzielle Lektionen, die Studierende bearbeiten oder freischalten können.
Material sichtbar machen, freigeben oder zum Tröpfchenausspielen planen
Beginne mit allen sichtbaren Kursinhalten oder entscheide dich, diese nacheinander, terminiert oder nach Ereignissen freizuschalten.
Entscheiden, (ob) Gebühren erhoben werden
Richte kostenpflichtige Tarife für einzelne Kurse oder Bundles ein. Biete einen Einführungskurs kostenlos an und berechne für vertiefende Inhalte eine Gebühr.
Teile deine Landing-Page
Erstelle attraktive Seiten, um deine Tarife auf Mighty zu verkaufen – oder leite Besucher direkt von ClickFunnels, Instapage oder Unbounce in deinen Check-out-Flow.
Fortschritt von Studierenden einfach sehen und bewerten
Verfolge den Fortschritt der Studierenden und füge Quizze hinzu, um sicherzustellen, dass sie das Material beherrschen. Baue Automatisierungen, um alle zu kontaktieren, die Unterstützung brauchen.
Nach Kursabschluss automatisch Upselling durchführen
Füge Automatisierungen hinzu, um Fortschritte sofort zu feiern und sie zum nächsten Kurs oder zur Challenge einzuladen.
Zeichnen Sie Ihre Livestreams auf, um 2 Kurse in einem zu erstellen
Bezahlte das Premium-Live-Erlebnis – und verwende die Aufzeichnungen anschließend als dauerhaften Kurs, den Personen jederzeit kaufen und anschauen können.
Einbettungen & Integrationen
Baue dein Kursempire rund um Mighty auf
Mighty steht für sich allein – muss es aber nicht. Egal, ob Sie ein erfahrener Kursanbieter sind oder neu im Geschäft: Sie können mit Mighty starten und dann genau die Tools wählen, die zu Ihnen passen.
2.000+ Einbindungen
Fügen Sie alles ein, was Sie brauchen. Es funktioniert sofort (und sieht gut aus).
Kit-Integration
Behalte dein Outreach immer präzise, synchronisiert und fokussiert.
Zapier-Integration
Erledige die Fleißarbeit mit einer umfangreichen Bibliothek, die automatisch Verbindungen für dich herstellt.
Zoom-Integration
Wir sind schon auf einer Wellenlänge. Veranstaltungslinks in Sekunden generieren.
Inhalt
• Native Video-Uploads• Video-Embeds• Audio-Uploads• PDFs• Bilder und GIFs• Dokumente und Präsentationen• Quizze und Bewertungen• Unbegrenzter Kurs-Video-Speicher• Sofortige Kursübersicht
Studierenden-Erlebnis
• Kursinhalte tröpfchenweise veröffentlichen und freischalten• Zugriff per iOS- und Android-App• Gamification und Anerkennung• Kohortenbasierte Kurse erstellen• Erlaube Studierenden, Kommentare zu hinterlassen• Studierenden-Kohorten erstellen• Studierende können sich mit SSO anmelden• Benachrichtigungen senden• Erlaube den Studierenden, zu chatten und DMs zu verschicken• Dunkel- und Hellmodus
Zugang gegen Bezahlung
• Einmalige Gebühren erheben• Monatliche oder jährliche Mitgliedschaft berechnen• Kurse bündeln• Kostenlose Testphasen oder Gratis-Kurse anbieten• Sonderangebote mit Rabattcodes erstellen• Ratenzahlungsoptionen anbieten• Versteckte Kurse erstellen• In mehreren Währungen abrechnen• Kurse per Token beschränken
Erweitere deine Kurse
• Native Livestreams• Native Terminplanung• Mitglieder dabei unterstützen, Gespräche zu beginnen• Mitglieder mit personalisierten Nachrichten erneut ansprechen• Sofortige Übersicht für Kurse oder Challenges• Jeden Text verbessern• Icebreaker-Vorschläge• Fortschritte der Studierenden mit Automatisierungen feiern
Warum Kursanbieter Mighty wählen
Mehr $1M-Communities als auf jeder anderen Plattform.
Mighty Pro
Hängen Sie es an Ihr Vision Board – Kurse in Ihrer eigenen App
Mighty Pro vereint alles in Ihren eigenen gebrandeten Apps für iOS und Android und gibt Ihnen Zugang zu unserem erstklassigen Strategie-Team.
Der Einstieg geht mit KI schnell und macht Spaß
Wen möchtest du unterrichten? Lass uns gemeinsam ihr neues Zuhause bauen.
Beispiele: Coaching-Klient:innen, Meditations-Anfänger:innen, vegane Köch:innen, Hundefans, angehende Gründer:innen usw.
