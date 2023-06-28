Lignes directrices et Code de conduite de la communauté (La France)

Notre communauté est un espace destiné à permettre aux partenaires de se soutenir, de s’encourager et de s’inspirer les uns les autres à travers le partage de leurs objectifs de santé, de leurs expériences et de leurs progrès. Ces directives visent à encourager la participation au sein de la communauté, à aider nos membres à atteindre leurs objectifs, et à mener une vie plus heureuse et plus saine grâce aux produits BODi.

Notre communauté est conçue pour promouvoir la santé et le bien-être au sein d’un environnement sûr et encourageant. Notez que nous pourrons supprimer et/ou prendre des mesures disciplinaires si nous détectons toute publication ou activité qui :

est offensante, insultante ou explicite (sur un plan sexuel ou autre) de quelque manière que ce soit ;

menace, attaque, intimide ou harcèle, ou contient du matériel diffamatoire, obscène, haineux ou autrement répréhensible ;

entraîne un risque de blessure physique ou de dommages matériels, ou qui organise ou encourage lesdits dommages ;

fait l’apologie de l’automutilation, des troubles alimentaires, de la toxicomanie ou de tout autre comportement malsain ;

est violente, fallacieuse, frauduleuse ou autrement irrégulière ;

enfreint ou viole tout droit de propriété intellectuelle, droit à la vie privée ou d’autres droits de tierces parties ;

contient des données personnelles, privées ou sensibles appartenant à un tiers, publiées sans son autorisation (y compris, mais sans s’y limiter, le nom d’une personne, sa perte de poids ou toute autre information relative à sa santé, son expérience ou son parcours, ses photos, y compris ses photos avant et après) ;

contient des renseignements faux ou trompeurs, usurpe l’identité d’une personne tierce ou présente de manière inexacte vos relations avec BODi ou toute autre personne ou entité ;

enfreint les directives, règles, lois et ordonnances relatives aux programmes de vente en réseau par cooptation dans tout État, pays ou toute province, y compris, mais sans s’y limiter, celles établies par la Commission fédérale du commerce des États-Unis et le Procureur général ; et/ou qui

est considérée comme inappropriée de quelque manière que ce soit, à l’entière discrétion de BODi.

SOLLICITATION INTERDITE

Si notre plateforme et notre communauté sont conçues pour vous permettre de partager vos anecdotes et vos sources d’inspiration en lien avec une vie saine et épanouie, outre les restrictions et protections fournies par les Politiques et procédures applicables aux partenaires BODi, les partenaires ne peuvent publier aucun contenu, ni adopter aucun comportement encourageant un autre client ou partenaire à quitter ou changer leur partenaire BODi parrain ou tout autre forum de BODi.

CONDITIONS

Les présentes directives et le code de conduite de la communauté sont soumis à, et régis par, les Politiques et procédures applicables aux partenaires BODi, ainsi que les Conditions générales du site Web disponibles sur notre plateforme.

DES QUESTIONS?

Si vous avez des questions concernant ce Code de conduite, veuillez appeler le Service client au 844 246 2227 ou envoyer un e-mail à notre équipe chargée de la conformité à l’adresse Compliance@Beachbody.com. L’équipe chargée de la conformité est disponible du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, heure standard du Pacifique.