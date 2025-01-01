Construye tu comunidad con magia de personas
Tu negocio merece una ventaja injusta: la plataforma y la estrategia que ayudaron a creadores y emprendedores a ganar $500 millones en 2025.
¿Qué hace diferente a Mighty?
Las comunidades de más de $1M
Usamos nuestros datos, experiencia y visión para convertir el arte de la comunidad en una ciencia. ¿Todo lo que aprendemos? Lo compartimos contigo a través de nuestro software, historias y masterclass paso a paso.
Haz las cuentas en Mighty
¿Un millón de dólares? ¿En serio?
Está más cerca de lo que piensas. La membresía promedio en Mighty cobra $48 al mes. Eso significa que un gran negocio puede empezar con una pequeña lista de correos, membresía existente—o incluso los contactos en tu teléfono.
La novedad más antigua y candente del mundo
La magia de las personas es poderosa
Ayudamos a tus miembros a encontrarse y conectarse. El concepto es antiguo, pero la tecnología es avanzada. Los resultados hablan por sí mismos.
Perfiles que lucen tan bien que deberíamos ser una app de citas
Tus miembros traen sus logros, retos, experiencias y metas. Nosotros te ayudamos a destacarlo y celebrarlo todo.
Presentaciones y rompehielos sin incomodidad
Cada miembro ve la comunidad a través de su propia perspectiva única—¿quién se parece a mí? ¿A quién debería conocer? ¿Cómo puedo romper el hielo?
Funciones pensadas con detalle, ¿el cambio puede ser divertido?
Mudarte a Mighty desbloquea un espacio de juegos, no solo una plataforma.
Automatizaciones
Claro, te ayudan a ahorrar tiempo. También puedes sorprender a los miembros con confeti, desbloquear recompensas secretas y otorgar insignias personalizadas.
Rachas
¿Quién está on 🔥? Tus miembros. Mantener una racha es un pequeño pero poderoso incentivo que hace que sigan regresando y logren hitos.
Cohost IA
Conoce a tu nuevo asistente. Ha sido entrenado en todo lo relacionado con Mighty y la estrategia comunitaria y está a tu alcance mientras construyes.
Más de 2,000 incrustaciones
¿Tienes un pódcast? Súbelo. ¿Un mapa de miembros? Muéstralo. ¿Clon IA? Que se una. Tu Mighty Network puede albergar todo tu mundo digital.
Puntos y reconocimientos
Da puntos a tus miembros. Los gastan reconociendo a otros miembros por ser geniales. La comunidad es un juego, y todos ganan.
Insignias
¿Te uniste a la comunidad? Obtienes una insignia. ¿Publicaste 20 veces? Obtienes una insignia. ¿Terminaste ese curso? Obtienes una insignia. ¡Todos obtienen una insignia!
No solo tenemos clientes. Tenemos creyentes.
Cuando se trata de los pensadores más originales e interesantes del mundo, Mighty es la primera y última palabra en comunidad.
Nada ha sido tan fácil como Mighty—nos encanta
Marie Forleo
Altamente, altamente, altamente recomendable
Jefferson Fisher
Fue un SÍ inmediato
Seth Godin
Estamos en $50M
Tiffany Aliche
Estoy emocionado por esta comunidad
Dan Martell
Logramos superar los 7 dígitos en ingresos recurrentes
Ashley Fox
Gina es MUY buena enseñando todo esto
Nathan Barry
Sigo subiendo el precio porque el valor AUMENTA
Luvvie Ajayi Jones
Estoy muy emocionado/a por seguir construyendo en Mighty
Melissa Urban