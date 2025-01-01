Construye tu comunidad con magia de personas

Tu negocio merece una ventaja injusta: la plataforma y la estrategia que ayudaron a creadores y emprendedores a ganar $500 millones en 2025.

Comienza tu prueba gratuita

4.8

de más de 80k valoraciones

Welcome
Welcome
Chat
Welcome
Chat
Welcome
Chat

Bienvenido/a

Miembros

Feed de actividad

Chat

Cursos

Eventos

Transmisión en vivo

Pagos

¿Qué hace diferente a Mighty?

Las comunidades de más de $1M

Usamos nuestros datos, experiencia y visión para convertir el arte de la comunidad en una ciencia. ¿Todo lo que aprendemos? Lo compartimos contigo a través de nuestro software, historias y masterclass paso a paso.

Masterclass

Ver la Masterclass

Masterclass

Ver la Masterclass

Creative Boom

Leer el estudio de caso

Meet the Team

Conoce al equipo

Write Hearted

Leer el estudio de caso

Modern Metal Academy

Leer el estudio de caso

Haz las cuentas en Mighty

¿Un millón de dólares? ¿En serio?

Está más cerca de lo que piensas. La membresía promedio en Mighty cobra $48 al mes. Eso significa que un gran negocio puede empezar con una pequeña lista de correos, membresía existente—o incluso los contactos en tu teléfono.

Iniciar una prueba gratuita

Miembros

$

Per Month

$

One-time Fee

$107,600

Annual Revenue

La novedad más antigua y candente del mundo

La magia de las personas es poderosa

Ayudamos a tus miembros a encontrarse y conectarse. El concepto es antiguo, pero la tecnología es avanzada. Los resultados hablan por sí mismos.

Perfiles que lucen tan bien que deberíamos ser una app de citas

Tus miembros traen sus logros, retos, experiencias y metas. Nosotros te ayudamos a destacarlo y celebrarlo todo.

Presentaciones y rompehielos sin incomodidad

Cada miembro ve la comunidad a través de su propia perspectiva única—¿quién se parece a mí? ¿A quién debería conocer? ¿Cómo puedo romper el hielo?

Funciones pensadas con detalle, ¿el cambio puede ser divertido?

Mudarte a Mighty desbloquea un espacio de juegos, no solo una plataforma.

Automatizaciones

Claro, te ayudan a ahorrar tiempo. También puedes sorprender a los miembros con confeti, desbloquear recompensas secretas y otorgar insignias personalizadas.

Saber más

Rachas

¿Quién está on 🔥? Tus miembros. Mantener una racha es un pequeño pero poderoso incentivo que hace que sigan regresando y logren hitos.

Saber más

Cohost IA

Conoce a tu nuevo asistente. Ha sido entrenado en todo lo relacionado con Mighty y la estrategia comunitaria y está a tu alcance mientras construyes.

Saber más

Más de 2,000 incrustaciones

¿Tienes un pódcast? Súbelo. ¿Un mapa de miembros? Muéstralo. ¿Clon IA? Que se una. Tu Mighty Network puede albergar todo tu mundo digital.

Saber más

Puntos y reconocimientos

Da puntos a tus miembros. Los gastan reconociendo a otros miembros por ser geniales. La comunidad es un juego, y todos ganan.

Saber más

Insignias

¿Te uniste a la comunidad? Obtienes una insignia. ¿Publicaste 20 veces? Obtienes una insignia. ¿Terminaste ese curso? Obtienes una insignia. ¡Todos obtienen una insignia!

Saber más

No solo tenemos clientes. Tenemos creyentes.

Cuando se trata de los pensadores más originales e interesantes del mundo, Mighty es la primera y última palabra en comunidad.

Explora estudios de casos
Testimonial Card 1

Nada ha sido tan fácil como Mighty—nos encanta

Marie Forleo

Testimonial Card 1

Nada ha sido tan fácil como Mighty—nos encanta

Marie Forleo

Testimonial Card 2

Altamente, altamente, altamente recomendable

Jefferson Fisher

Testimonial Card 3

Fue un SÍ inmediato

Seth Godin

Testimonial Card 4

Estamos en $50M

Tiffany Aliche

Testimonial Card 5

Estoy emocionado por esta comunidad

Dan Martell

Testimonial Card 6

Logramos superar los 7 dígitos en ingresos recurrentes

Ashley Fox

Testimonial Card 7

Gina es MUY buena enseñando todo esto

Nathan Barry

Testimonial Card 8

Sigo subiendo el precio porque el valor AUMENTA

Luvvie Ajayi Jones

Testimonial Card 9

Estoy muy emocionado/a por seguir construyendo en Mighty

Melissa Urban

Explora estudios de casos

Tenemos una tasa de retención del 90%, el 65% de nuestros miembros son anuales y solo con un curso en nuestra app hemos generado más de seis cifras.

Avatar

Ashley Fox

CEO, Empify