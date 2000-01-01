GraphQL en Mighty

Crea funciones de comunidad que se sientan igualitas que tu producto.
Crea tu propio frontend sobre un backend GraphQL que ya maneja membresías, pagos, moderación, medios, notificaciones, búsqueda e IA. Tus miembros también pueden usar apps nativas de iOS y Android impulsadas por el mismo grafo.
# Your UI, backed by Mighty — a real query # against the published schema. query CommunityHome { me { name avatarUrl } network { title posts(first: 20) { nodes { ... on Post { title cheerCount commentCount } } } events { title startsAt rsvpYesCount } courses(first: 3) { nodes { title url } } } } # Payments, permissions, push, search, # transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Opciones infinitas de widgets, todo directo del grafo.
Cada tarjeta de abajo es el tipo de componente que el equipo de un cliente podría lanzar en su propio sistema de diseño, en su propio sitio o app. Lo que impulsa cada una es una consulta GraphQL — mostrada debajo de la tarjeta — en vez de un proyecto de backend. Voltea cualquier tarjeta (o toca Remix) para ver la misma consulta con un sistema de diseño completamente distinto: al grafo no le importa cómo se vea tu UI. Los nombres y números son ejemplos.
Reconstruimos el inicio de nuestra comunidad en la Headless API — los mismos miembros y espacios, pero ahora por fin se ve como nuestro producto. 🎉
feed { nodes { reactions } }
courses { progressPct }
chat { messages { body } }
upcomingEvents { rsvpState }
members(first: 20)
poll { options { votePct } }
quiz { questions { choices } }
- Todos los cursos y retransmisiones
- Eventos en vivo solo para miembros
- Espacios de chat privados
plans { entitlements }
notifications(unread: true)
memberSuggestions { reason }
Why headless?
Tu marca y la experiencia de tus miembros siguen siendo tuyas. Mighty se encarga de lo que va por debajo.
Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.
Tú construyes el frontend. Mighty opera la plataforma.
- Tú controlas lo que ven los miembros. Mighty se encarga del almacenamiento de datos, la búsqueda, los pagos, los medios, el email y las notificaciones, detrás de escena.
- Empieza con lo básico ya listo. Miembros, Espacios, Publicaciones, Comentarios, Eventos, Cursos, Mensajería y Suscripciones están listos para usar.
- Empieza desde el esquema publicado. Haz introspección del SDL, genera tipos y construye sobre una API documentada.
El trabajo que te ahorras es casi todo detrás de escena.
- Feeds y estado de lectura. Ranking, conteos de no leídos, marcadores de nuevo desde la última visita, miembros silenciados y la agrupación de notificaciones tienen que mantenerse sincronizados.
- Permisos y accesos. Cada solicitud tiene que respetar el plan, el rol y el muro de pago correctos.
- Tiempo real, búsqueda y medios. La distribución de WebSocket, el ranking por relevancia, la transcodificación y el video con bitrate adaptativo requieren infraestructura especializada.
GraphQL vs. REST
¿Desarrollo impulsado por IA? Listo.
Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.
Es todo un mundo nuevo...
- Ya no necesitas mapear decenas de rutas REST. Con GraphQL, una IA puede hacer introspección del esquema y saber exactamente qué consultas y mutaciones hay, qué tipos existen y qué es obligatorio vs. opcional.
- Los datos anidados y relacionados vuelven en una sola solicitud, algo importante cuando estás gestionando el costo de tokens.
- Embebido de iframe optimizado de apps OAuth personalizadas en web, iOS y Android. Se acabaron los dobles inicios de sesión confusos para los miembros o los problemas de cookies entre dominios.
- Capacidad de extender los MCP de Network a miembros en vez de solo a Hosts y Admins. Nuestro servidor MCP y la API GraphQL están construidos sobre la misma superficie del producto, así que las capacidades de MCP crecen a la par de la plataforma.
What Mighty handles
Trabajo de plataforma fácil de subestimar
These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.
Infraestructura de pagos
Los pagos rápidamente se vuelven un problema de producto, cumplimiento y soporte por sí solos.
- Mighty soporta suscripciones, cambios de plan, prorrateo, pruebas gratis, cupones, regalos, compras únicas, pagos, y múltiples monedas.
- Dunning y recuperación de pagos fallidos. Recuperar pagos fallidos protege ingresos que, si no, se perderían por churn involuntario.
- Impuestos. El impuesto a las ventas, el IVA y las reglas de nexus necesitan atención constante.
- El alcance PCI se queda del lado de Mighty, así que tu frontend no toca los datos de la tarjeta.
- Las herramientas de soporte existentes cubren contracargos, reembolsos y disputas.
Te quedas con las apps nativas
Una experiencia web personalizada no significa renunciar a móvil ni construir dos productos más.
- Tus miembros pueden seguir usando iOS y Android junto con tu experiencia web personalizada.
- Tu frontend y las apps nativas de Mighty leen del mismo grafo.
- Mighty se encarga de la entrega de push, lanzamientos en las app stores, ciclos de revisión y actualizaciones del sistema operativo.
- Crear y mantener dos apps nativas in-house requiere un equipo mobile dedicado.
Confianza y cumplimiento
Mighty ya tiene controles y flujos de trabajo que te tomarían tiempo y trabajo especializado construir por tu cuenta.
- Mighty ya mantiene un programa de cumplimiento SOC 2.
- La plataforma incluye flujos de trabajo de GDPR y CCPA, solicitudes de titulares de datos, flujos de eliminación y exportación, DPAs y listas de subprocesadores.
- Mighty sigue invirtiendo en accesibilidad en sus experiencias web y nativas propias.
- Por qué importa: quienes compran enterprise y educación suelen exigir controles documentados antes de que un acuerdo pueda avanzar.
Escala, rendimiento y la cola operativa
La infraestructura es solo una parte del costo. Alguien también tiene que mantenerla corriendo.
- Mighty opera el CDN, capas de caché, pools de conexión, autoscaling, réplicas de lectura y backpressure de colas.
- Guardia. Un servicio confiable necesita alertas, runbooks, respuesta a incidentes y trabajo de seguimiento.
- El equipo de plataforma se encarga de migraciones en tablas en vivo, deploys sin downtime y planeación de capacidad antes de lanzamientos.
- Mighty ya tiene al equipo que se encarga de este trabajo.
Entregabilidad
Es fácil pasar por alto la entregabilidad hasta que los mensajes dejan de llegarle a los miembros.
- Mighty maneja emails transaccionales y de resumen a escala, incluyendo reputación del remitente, IPs warm, SPF, DKIM, DMARC, rebotes y quejas.
- La entrega de push funciona en APNs y FCM, incluyendo la gestión del ciclo de vida de tokens.
- La agrupación de resúmenes y las preferencias de los miembros ayudan a evitar la sobrecarga de notificaciones.
- El riesgo práctico: cuando los emails de tu comunidad caen en spam, el resultado puede parecer un problema de engagement incluso cuando el contenido es bueno.
Funciones de IA sin construir todo el stack
Tu equipo puede sumar funciones de IA sin antes crear una plataforma de IA aparte.
- Cohost es un agente de IA con herramientas que actúan sobre el grafo.
- People Magic ofrece match y recomendaciones basadas en datos de la comunidad.
- Un servidor MCP hace que una Network esté disponible para Claude y otros clientes de IA compatibles.
- Los embeddings de búsqueda semántica y de Descubrir ya están en producción.
Roadmap and flexibility
¿Qué pasa cuando tu producto crece?
New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.
Tu frontend se beneficia del roadmap de Mighty
- Cuando Mighty suma una capacidad al grafo, tu equipo puede usarla sin implementar el servicio de backend.
- Con un backend personalizado, tu equipo se hace cargo de la implementación y el mantenimiento de cada capacidad nueva.
- El contrato de la API está documentado. Mighty publica el SDL y el changelog, y luego avisa de las deprecaciones antes de renombrar o eliminar campos.
- Las consultas existentes siguen funcionando durante el periodo de deprecación, dándole tiempo a tu equipo para actualizarlas.
Adopta headless a tu ritmo
- Personaliza las superficies que importan. Puedes construir el inicio de cara a los miembros y mantener las pantallas de Admin, moderación, facturación y ajustes de Mighty.
- Usa un solo grafo en todas las superficies. Tu frontend web, las apps nativas de Mighty, automatizaciones, webhooks y MCP usan la misma fuente de verdad.
- Conecta tus otros sistemas. Los webhooks y las exportaciones mantienen accesibles tus datos de la comunidad en otros lados.
- Puedes empezar con la UI de Mighty y sumar un frontend personalizado después, o usar la Headless API desde el inicio.
Cost comparison
Compara el precio de Mighty con el equipo y los sistemas que requiere un backend personalizado.
The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.
|Capacidad
|Hazlo tú
|En Mighty
|Backend principal y API
|Ingenieros de backend dedicados, de forma continua2,000 h × $100 = $200k · dos ingenieros, seis meses, en el mejor de los casos
|Incluido
|iOS y Android
|Ingenieros mobile dedicados, de forma continua2,000 h × $100 = $200k · ambas plataformas, seis meses, en el mejor de los casos
|Incluido
|Infraestructura y guardias
|Ingeniería de plataforma y un turno de guardia700 h × $100 = $70k · para montarlo; el turno nunca termina
|Incluido
|SOC 2
|Un programa de cumplimiento y auditorías recurrentes600 h × $100 = $60k · más $30–60k en fees de auditoría, cada año
|Incluido
|Pagos, impuestos, dunning
|Ingeniería y operaciones financieras800 h × $100 = $80k · suscripciones, prorrateo, impuestos, reintentos
|Incluido
|Entregabilidad de email y push
|Responsabilidad de especialistas y monitoreo continuo500 h × $100 = $50k · más fees de ESP y trabajo de reputación
|Incluido
|Funciones de IA
|Infraestructura de IA e ingeniería de producto700 h × $100 = $70k · más gasto en modelos, por miembro, para siempre
|Incluido
|Costo optimista para llegar a v1
|7,300 horas ≈ $730kTres años y medio de trabajo de ingeniería, a una tarifa que en realidad no vas a conseguir, y eso solo compra el lanzamiento. Mantenerlo vivo suma $110–150k al año con el benchmark estándar de mantenimiento de 15–20%, sin contar nube, procesador y gasto en modelos.
|Tu suscripción de Mighty
|Tu frontend personalizado
|Tu equipo
|Tu equipo
Las cifras de costo son estimaciones ilustrativas, no cotizaciones. La tarifa de $100/hora es el piso redondeado hacia abajo de un costo fully loaded de un ingeniero senior en EE. UU.: rangos base publicados de alrededor de $140–205k con el estándar multiplicador loaded de 1.25–1.4× dan $95–120 la hora. Las estimaciones de horas asumen que todo sale bien y no se reconstruye nada. Los fees de SOC 2 usan rangos publicados de auditorías 2026; el mantenimiento usa el Gartner/Forrester 15–20% del costo de construcción referencia.
Operational risk
Un backend personalizado también cambia de qué se tiene que hacer cargo tu equipo.
Lo que un backend personalizado suma a tu registro de riesgos
- Riesgo de persona clave. Si un ingeniero de backend es quien tiene el modelo mental de tu lógica de permisos, su salida deja un hueco de conocimiento serio.
- Mantenimiento continuo. Tu equipo se hace cargo de vulnerabilidades de dependencias, upgrades del framework, versiones de la API de Stripe y cambios del sistema operativo mientras el producto exista.
- Costo de oportunidad. El tiempo que tu equipo dedica a agrupar notificaciones es tiempo que no puede dedicar a mejorar la experiencia por la que llegaron los miembros.
- Riesgo de migración futura. Si un backend hecho en casa deja de encajar, tienes que reemplazarlo mientras miembros reales y pagos siguen pasando por el sistema.
Best fit
Marca las casillas con confianza en cualquier escenario.
Different teams can choose the same platform for very different reasons.
Agencias y estudios
Las agencias pueden reutilizar un frontend en trabajo para clientes sin tener que montar un nuevo backend de comunidad por cada proyecto.Entrega más rápida
SaaS que suma comunidad
Los equipos SaaS pueden igualar su sistema de diseño actual y mantener la comunidad dentro de la plantilla actual del producto.Continuidad del producto
Enterprise y educación
Quienes compran enterprise y educación suelen exigir SOC 2, SSO y control de marca durante compras.Controles existentes
Creadores con equipo interno
Equipos con una marca consolidada pueden construir la experiencia que su equipo de diseño quiere sin aceptar una plantilla estándar.Control creativo
Cualquiera con un sitio o app existentes
Los productos existentes pueden hacer que la comunidad se sienta como una función nativa en vez de mandar a los miembros a una experiencia aparte.Una sola experiencia
Marketplaces y Networks
Los marketplaces y las Networks pueden sumar comunidad como una Parte de un producto más grande sin exigir una nueva plantilla ni un nuevo estilo.Arquitectura flexible
3 conclusiones clave
Deja claro el valor de construir en Mighty con GraphQL para las partes interesadas, sin que se ponga demasiado técnico.
Control visual total
Tu equipo puede crear experiencias totalmente personalizadas, completamente independientes o embebidas dentro de las apps web, iOS y Android de Mighty.
Backend moderno
Construye en GraphQL y aprovecha al máximo el poder y la flexibilidad del desarrollo impulsado por IA.
Cobertura SOC 2
El programa de cumplimiento actual de Mighty cubre un requisito que muchas veces define si avanzan los acuerdos de enterprise y educación.
api.mn.co/graphql/schema.graphql.