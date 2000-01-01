GraphQL en Mighty

Crea funciones de comunidad que se sientan igualitas que tu producto.

Crea tu propio frontend sobre un backend GraphQL que ya maneja membresías, pagos, moderación, medios, notificaciones, búsqueda e IA. Tus miembros también pueden usar apps nativas de iOS y Android impulsadas por el mismo grafo.

Por qué funcionaCompara los costos
api.mn.co/graphql
# Your UI, backed by Mighty — a real query
# against the published schema.
query CommunityHome {
  me { name avatarUrl }
  network {
    title
    posts(first: 20) {
      nodes {
        ... on Post { title cheerCount commentCount }
      }
    }
    events { title startsAt rsvpYesCount }
    courses(first: 3) { nodes { title url } }
  }
}

# Payments, permissions, push, search,
# transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Pruébalo
67
áreas de capacidades disponibles a través de la Headless API
SOC 2
El programa de cumplimiento de Mighty ya está vigente
2
apps nativas que tu equipo no tiene que crear
0
turnos de guardia de backend que tu equipo tendría que cubrir
Lo que podrías crear

Opciones infinitas de widgets, todo directo del grafo.

Cada tarjeta de abajo es el tipo de componente que el equipo de un cliente podría lanzar en su propio sistema de diseño, en su propio sitio o app. Lo que impulsa cada una es una consulta GraphQL — mostrada debajo de la tarjeta — en vez de un proyecto de backend. Voltea cualquier tarjeta (o toca Remix) para ver la misma consulta con un sistema de diseño completamente distinto: al grafo no le importa cómo se vea tu UI. Los nombres y números son ejemplos.

AR
Amara Reyes
Crítica de diseño · 2 h

Reconstruimos el inicio de nuestra comunidad en la Headless API — los mismos miembros y espacios, pero ahora por fin se ve como nuestro producto. 🎉

❤️ 24👏 128 comentarios
Publicaciones y reaccionesfeed { nodes { reactions } }
Fundamentos de facilitación
17 de 25 lecciones · 68%
Inicios que sí funcionan
17Leer el ambienteSiguiente
18Conversaciones difíciles
Cursoscourses { progressPct }
NS
Natalia Sousa
Activo ahora
¡Bienvenido! 👋 Tu cohorte arranca el lunes.
Acabo de terminar el curso de introducción — ya quiero.
Mensajeríachat { messages { body } }
Mar17
Weekday Live Coaching
10:00 a. m. · Transmisión en vivo
JKLPMO+141 vanConfirmación de asistencia
EventosupcomingEvents { rsvpState }
Miembros
1,284
Buscar miembros…
NH
Noor Haddad
Host · Austin
JK
Jonas Keller
Miembro · Berlín
PN
Priya Nair
Moderador · Mumbai
Directorio de miembrosmembers(first: 20)
¿Dónde debería ser el meetup de primavera?
Lisboa38%
Austin27%
Mantente en línea35%
214 votos · cierra en 2 días
Encuestaspoll { options { votePct } }
Prueba rápida: Leer el ambiente
3 de 5
¿Cuál es el mejor inicio para una cohorte silenciosa?
Empieza con la agenda
Lanza una encuesta rompehielos de dos minutos ✓
Espera a que alguien hable
Correcto — 3 de 3 hasta ahora.
Pruebasquiz { questions { choices } }
Membresía Pro
Más popular
$29/month
  • Todos los cursos y retransmisiones
  • Eventos en vivo solo para miembros
  • Espacios de chat privados
Únete ahora
El checkout, los impuestos y la recuperación de pagos fallidos corren con la facturación de Mighty.
Membresías pagadasplans { entitlements }
Notificaciones
3 nuevas
SW
Sam está en vivo ahora
Horas de oficina · empezó hace 4 min
Únete
NT
Nia te mencionó
en Crítica de diseño · 12 min
MC
Marta agregó una nueva lección
Fundamentos de facilitación · 3 h
Notificacionesnotifications(unread: true)
Personas que deberías conocer
✨ Magia entre personas
TQ
Tomás Quinn
También dicta cursos basados en cohorte
Di hola
HB
Hana Berg
Misma ciudad · se unió esta semana
Di hola
Magia de personasmemberSuggestions { reason }

Why headless?

Tu marca y la experiencia de tus miembros siguen siendo tuyas. Mighty se encarga de lo que va por debajo.

Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.

Tú construyes el frontend. Mighty opera la plataforma.

  • Tú controlas lo que ven los miembros. Mighty se encarga del almacenamiento de datos, la búsqueda, los pagos, los medios, el email y las notificaciones, detrás de escena.
  • Empieza con lo básico ya listo. Miembros, Espacios, Publicaciones, Comentarios, Eventos, Cursos, Mensajería y Suscripciones están listos para usar.
  • Empieza desde el esquema publicado. Haz introspección del SDL, genera tipos y construye sobre una API documentada.

El trabajo que te ahorras es casi todo detrás de escena.

  • Feeds y estado de lectura. Ranking, conteos de no leídos, marcadores de nuevo desde la última visita, miembros silenciados y la agrupación de notificaciones tienen que mantenerse sincronizados.
  • Permisos y accesos. Cada solicitud tiene que respetar el plan, el rol y el muro de pago correctos.
  • Tiempo real, búsqueda y medios. La distribución de WebSocket, el ranking por relevancia, la transcodificación y el video con bitrate adaptativo requieren infraestructura especializada.
In one lineConstruye sobre una experiencia de comunidad de primera clase en vez de otro backend genérico.

GraphQL vs. REST

¿Desarrollo impulsado por IA? Listo.

Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.

Es todo un mundo nuevo...

  • Ya no necesitas mapear decenas de rutas REST. Con GraphQL, una IA puede hacer introspección del esquema y saber exactamente qué consultas y mutaciones hay, qué tipos existen y qué es obligatorio vs. opcional.
  • Los datos anidados y relacionados vuelven en una sola solicitud, algo importante cuando estás gestionando el costo de tokens.
  • Embebido de iframe optimizado de apps OAuth personalizadas en web, iOS y Android. Se acabaron los dobles inicios de sesión confusos para los miembros o los problemas de cookies entre dominios.
  • Capacidad de extender los MCP de Network a miembros en vez de solo a Hosts y Admins. Nuestro servidor MCP y la API GraphQL están construidos sobre la misma superficie del producto, así que las capacidades de MCP crecen a la par de la plataforma.

What Mighty handles

Trabajo de plataforma fácil de subestimar

These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.

Infraestructura de pagos

Los pagos rápidamente se vuelven un problema de producto, cumplimiento y soporte por sí solos.

  • Mighty soporta suscripciones, cambios de plan, prorrateo, pruebas gratis, cupones, regalos, compras únicas, pagos, y múltiples monedas.
  • Dunning y recuperación de pagos fallidos. Recuperar pagos fallidos protege ingresos que, si no, se perderían por churn involuntario.
  • Impuestos. El impuesto a las ventas, el IVA y las reglas de nexus necesitan atención constante.
  • El alcance PCI se queda del lado de Mighty, así que tu frontend no toca los datos de la tarjeta.
  • Las herramientas de soporte existentes cubren contracargos, reembolsos y disputas.
In one lineLanza membresías pagadas sin construir el sistema de facturación que las respalda.

Te quedas con las apps nativas

Una experiencia web personalizada no significa renunciar a móvil ni construir dos productos más.

  • Tus miembros pueden seguir usando iOS y Android junto con tu experiencia web personalizada.
  • Tu frontend y las apps nativas de Mighty leen del mismo grafo.
  • Mighty se encarga de la entrega de push, lanzamientos en las app stores, ciclos de revisión y actualizaciones del sistema operativo.
  • Crear y mantener dos apps nativas in-house requiere un equipo mobile dedicado.
In one lineDiseña la experiencia web que quieres y conserva las apps móviles nativas para tus miembros.

Confianza y cumplimiento

Mighty ya tiene controles y flujos de trabajo que te tomarían tiempo y trabajo especializado construir por tu cuenta.

  • Mighty ya mantiene un programa de cumplimiento SOC 2.
  • La plataforma incluye flujos de trabajo de GDPR y CCPA, solicitudes de titulares de datos, flujos de eliminación y exportación, DPAs y listas de subprocesadores.
  • Mighty sigue invirtiendo en accesibilidad en sus experiencias web y nativas propias.
  • Por qué importa: quienes compran enterprise y educación suelen exigir controles documentados antes de que un acuerdo pueda avanzar.

Escala, rendimiento y la cola operativa

La infraestructura es solo una parte del costo. Alguien también tiene que mantenerla corriendo.

  • Mighty opera el CDN, capas de caché, pools de conexión, autoscaling, réplicas de lectura y backpressure de colas.
  • Guardia. Un servicio confiable necesita alertas, runbooks, respuesta a incidentes y trabajo de seguimiento.
  • El equipo de plataforma se encarga de migraciones en tablas en vivo, deploys sin downtime y planeación de capacidad antes de lanzamientos.
  • Mighty ya tiene al equipo que se encarga de este trabajo.

Entregabilidad

Es fácil pasar por alto la entregabilidad hasta que los mensajes dejan de llegarle a los miembros.

  • Mighty maneja emails transaccionales y de resumen a escala, incluyendo reputación del remitente, IPs warm, SPF, DKIM, DMARC, rebotes y quejas.
  • La entrega de push funciona en APNs y FCM, incluyendo la gestión del ciclo de vida de tokens.
  • La agrupación de resúmenes y las preferencias de los miembros ayudan a evitar la sobrecarga de notificaciones.
  • El riesgo práctico: cuando los emails de tu comunidad caen en spam, el resultado puede parecer un problema de engagement incluso cuando el contenido es bueno.

Funciones de IA sin construir todo el stack

Tu equipo puede sumar funciones de IA sin antes crear una plataforma de IA aparte.

  • Cohost es un agente de IA con herramientas que actúan sobre el grafo.
  • People Magic ofrece match y recomendaciones basadas en datos de la comunidad.
  • Un servidor MCP hace que una Network esté disponible para Claude y otros clientes de IA compatibles.
  • Los embeddings de búsqueda semántica y de Descubrir ya están en producción.
In one lineUsa las capacidades de IA de Mighty desde el mismo grafo que impulsa el resto de tu experiencia.

Roadmap and flexibility

¿Qué pasa cuando tu producto crece?

New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.

Tu frontend se beneficia del roadmap de Mighty

  • Cuando Mighty suma una capacidad al grafo, tu equipo puede usarla sin implementar el servicio de backend.
  • Con un backend personalizado, tu equipo se hace cargo de la implementación y el mantenimiento de cada capacidad nueva.
  • El contrato de la API está documentado. Mighty publica el SDL y el changelog, y luego avisa de las deprecaciones antes de renombrar o eliminar campos.
  • Las consultas existentes siguen funcionando durante el periodo de deprecación, dándole tiempo a tu equipo para actualizarlas.

Adopta headless a tu ritmo

  • Personaliza las superficies que importan. Puedes construir el inicio de cara a los miembros y mantener las pantallas de Admin, moderación, facturación y ajustes de Mighty.
  • Usa un solo grafo en todas las superficies. Tu frontend web, las apps nativas de Mighty, automatizaciones, webhooks y MCP usan la misma fuente de verdad.
  • Conecta tus otros sistemas. Los webhooks y las exportaciones mantienen accesibles tus datos de la comunidad en otros lados.
  • Puedes empezar con la UI de Mighty y sumar un frontend personalizado después, o usar la Headless API desde el inicio.

Cost comparison

Compara el precio de Mighty con el equipo y los sistemas que requiere un backend personalizado.

The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.

CapacidadHazlo túEn Mighty
Backend principal y APIIngenieros de backend dedicados, de forma continua2,000 h × $100 = $200k · dos ingenieros, seis meses, en el mejor de los casosIncluido
iOS y AndroidIngenieros mobile dedicados, de forma continua2,000 h × $100 = $200k · ambas plataformas, seis meses, en el mejor de los casosIncluido
Infraestructura y guardiasIngeniería de plataforma y un turno de guardia700 h × $100 = $70k · para montarlo; el turno nunca terminaIncluido
SOC 2Un programa de cumplimiento y auditorías recurrentes600 h × $100 = $60k · más $30–60k en fees de auditoría, cada añoIncluido
Pagos, impuestos, dunningIngeniería y operaciones financieras800 h × $100 = $80k · suscripciones, prorrateo, impuestos, reintentosIncluido
Entregabilidad de email y pushResponsabilidad de especialistas y monitoreo continuo500 h × $100 = $50k · más fees de ESP y trabajo de reputaciónIncluido
Funciones de IAInfraestructura de IA e ingeniería de producto700 h × $100 = $70k · más gasto en modelos, por miembro, para siempreIncluido
Costo optimista para llegar a v17,300 horas ≈ $730kTres años y medio de trabajo de ingeniería, a una tarifa que en realidad no vas a conseguir, y eso solo compra el lanzamiento. Mantenerlo vivo suma $110–150k al año con el benchmark estándar de mantenimiento de 15–20%, sin contar nube, procesador y gasto en modelos.Tu suscripción de Mighty
Tu frontend personalizadoTu equipoTu equipo

Las cifras de costo son estimaciones ilustrativas, no cotizaciones. La tarifa de $100/hora es el piso redondeado hacia abajo de un costo fully loaded de un ingeniero senior en EE. UU.: rangos base publicados de alrededor de $140–205k con el estándar multiplicador loaded de 1.25–1.4× dan $95–120 la hora. Las estimaciones de horas asumen que todo sale bien y no se reconstruye nada. Los fees de SOC 2 usan rangos publicados de auditorías 2026; el mantenimiento usa el Gartner/Forrester 15–20% del costo de construcción referencia.

Operational risk

Un backend personalizado también cambia de qué se tiene que hacer cargo tu equipo.

Lo que un backend personalizado suma a tu registro de riesgos

  • Riesgo de persona clave. Si un ingeniero de backend es quien tiene el modelo mental de tu lógica de permisos, su salida deja un hueco de conocimiento serio.
  • Mantenimiento continuo. Tu equipo se hace cargo de vulnerabilidades de dependencias, upgrades del framework, versiones de la API de Stripe y cambios del sistema operativo mientras el producto exista.
  • Costo de oportunidad. El tiempo que tu equipo dedica a agrupar notificaciones es tiempo que no puede dedicar a mejorar la experiencia por la que llegaron los miembros.
  • Riesgo de migración futura. Si un backend hecho en casa deja de encajar, tienes que reemplazarlo mientras miembros reales y pagos siguen pasando por el sistema.

Best fit

Marca las casillas con confianza en cualquier escenario.

Different teams can choose the same platform for very different reasons.

Agencias y estudios

Las agencias pueden reutilizar un frontend en trabajo para clientes sin tener que montar un nuevo backend de comunidad por cada proyecto.

Entrega más rápida

SaaS que suma comunidad

Los equipos SaaS pueden igualar su sistema de diseño actual y mantener la comunidad dentro de la plantilla actual del producto.

Continuidad del producto

Enterprise y educación

Quienes compran enterprise y educación suelen exigir SOC 2, SSO y control de marca durante compras.

Controles existentes

Creadores con equipo interno

Equipos con una marca consolidada pueden construir la experiencia que su equipo de diseño quiere sin aceptar una plantilla estándar.

Control creativo

Cualquiera con un sitio o app existentes

Los productos existentes pueden hacer que la comunidad se sienta como una función nativa en vez de mandar a los miembros a una experiencia aparte.

Una sola experiencia

Marketplaces y Networks

Los marketplaces y las Networks pueden sumar comunidad como una Parte de un producto más grande sin exigir una nueva plantilla ni un nuevo estilo.

Arquitectura flexible
Por dónde empezar

3 conclusiones clave

Deja claro el valor de construir en Mighty con GraphQL para las partes interesadas, sin que se ponga demasiado técnico.

UI personalizada

Control visual total

Tu equipo puede crear experiencias totalmente personalizadas, completamente independientes o embebidas dentro de las apps web, iOS y Android de Mighty.

GraphQL

Backend moderno

Construye en GraphQL y aprovecha al máximo el poder y la flexibilidad del desarrollo impulsado por IA.

Cumplimiento

Cobertura SOC 2

El programa de cumplimiento actual de Mighty cubre un requisito que muchas veces define si avanzan los acuerdos de enterprise y educación.

Lee la documentaciónExplora el esquema¿Necesitas el SDL sin procesar? Descárgalo de api.mn.co/graphql/schema.graphql.