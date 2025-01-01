Cursos

Reúne cursos y comunidad

Asíncrono u online (o ambos). Vende videos y contenido para ingresos pasivos—y cobra una prima por experiencias de cursos en vivo.

Comienza tu prueba gratuita

4.8

de más de 80k valoraciones

Monetiza tu conocimiento cobrando tarifas únicas o de suscripción

Enseña en vivo o aloja contenido pregrabado —o haz ambas para maximizar ingresos

Usa IA para generar rápidamente el esquema de un curso y seguir creciendo

Hermoso, flexible y atractivo

Una plataforma de cursos diseñada para creadores y emprendedores modernos

Contenido del curso

Sube contenido y personalízalo

Sube videos, audios y archivos para dar a tus estudiantes todo lo que necesitan para tener éxito.Crea imágenes atractivas para destacar frente a cursos básicos y atraerlos a tu contenido.

Contenido del curso

Sube contenido y personalízalo

Sube videos, audios y archivos para dar a tus estudiantes todo lo que necesitan para tener éxito.Crea imágenes atractivas para destacar frente a cursos básicos y atraerlos a tu contenido.

Entrega de cursos

Enseña en vivo o de manera asíncrona

Cursos con modo goteo y desbloqueo temporizado o secuencial. Los cuestionarios y evaluaciones ayudan a los estudiantes a retener la información.Agrega automatizaciones para invitar instantáneamente a los estudiantes al siguiente nivel.

Student Engagement

Participación del estudiante

Guía a los miembros hacia la transformación

Tus cursos serán accesibles en la web, Android y iOS. Las notificaciones y la gamificación hacen que los estudiantes regresen.También puedes explorar talleres y eventos en vivo que reúnen a las personas y añadir automatizaciones para celebrar los avances de tus estudiantes.

Participación del estudiante

Guía a los miembros hacia la transformación

Tus cursos serán accesibles en la web, Android y iOS. Las notificaciones y la gamificación hacen que los estudiantes regresen.También puedes explorar talleres y eventos en vivo que reúnen a las personas y añadir automatizaciones para celebrar los avances de tus estudiantes.

Ingresos del curso

Cobrar una vez o por membresía

Genera ingresos pasivos con un pago único o explora un modelo basado en cohortes. De cualquier modo, tienes la flexibilidad de pagos en cuotas, códigos promocionales y más.Puedes agrupar múltiples cursos, cobrar en más de 135 monedas, ofrecer pruebas gratuitas e incluso restringir cursos con tokens.

Únete a decenas de miles de creadores de cursos rentables en Mighty

Wealth Without Wall Street

Enseñando a miles cómo lograr verdadera independencia financiera

The Luckiest Club

Miles de miembros encuentran sobriedad al avanzar juntos por los cursos

Category Pirates

Un curso premium en cohortes de 12 meses para emprendedores visionarios

Matthew Hussey

37,000 estudiantes trabajan para alcanzar sus objetivos de relación

Dr. Mark Hyman

Miles han realizado su Curso Detox de 10 días en la Membresía Hyman Hive

Dance Again

Un estudio de danza digital con clases en vivo para todas las edades y niveles

Slow AF Run Club

Más de 22,000 corredores "del final del grupo" reciben planes de entrenamiento y recursos

Mel Robbins

Un programa exclusivo de 5 semanas con formación en vídeo y transmisiones en vivo

Gary Brecka

Ultimate Humans se reúne para cursos y contenido de biohacking

Todo lo que necesitas para ofrecer una experiencia de curso increíble

Cada paso en Mighty es simple—pero te da un montón de flexibilidad

Obtén ventaja con un esquema instantáneo de curso

Dinos qué quieres enseñar y generaremos secciones y lecciones para que completes—en solo 30 segundos.

Crea o sube tu contenido

Sube videos o material de curso y crea lecciones secuenciales para que los estudiantes avancen o desbloqueen.

Muestra, desbloquea o programa contenido para entrega progresiva

Comienza con todo el material del curso visible o elige revelarlo secuencialmente, programarlo o desbloquearlo en un momento específico.

Elige cobrar (o no)

Configura planes de pago para cursos individuales o paquetes. Ofrece un curso introductorio gratis y cobra a tus estudiantes para ir más allá.

Comparte tu página de aterrizaje

Crea páginas atractivas para vender tus planes en Mighty Networks, o dirige visitantes desde ClickFunnels, Instapage o Unbounce directo al flujo de pago.

Ve fácilmente y evalúa el progreso del estudiante

Rastrea el avance de los estudiantes y añade cuestionarios para asegurar que están dominando el material. Crea automatizaciones para contactar a quien necesite ayuda.

Aumenta ventas automáticamente tras completar un curso

Agrega automatizaciones para celebrar automáticamente sus avances y para invitarlos al siguiente curso o reto.

Obtén ventaja con un esquema instantáneo de curso

Dinos qué quieres enseñar y generaremos secciones y lecciones para que completes—en solo 30 segundos.

Crea o sube tu contenido

Sube videos o material de curso y crea lecciones secuenciales para que los estudiantes avancen o desbloqueen.

Muestra, desbloquea o programa contenido para entrega progresiva

Comienza con todo el material del curso visible o elige revelarlo secuencialmente, programarlo o desbloquearlo en un momento específico.

Elige cobrar (o no)

Configura planes de pago para cursos individuales o paquetes. Ofrece un curso introductorio gratis y cobra a tus estudiantes para ir más allá.

Comparte tu página de aterrizaje

Crea páginas atractivas para vender tus planes en Mighty Networks, o dirige visitantes desde ClickFunnels, Instapage o Unbounce directo al flujo de pago.

Ve fácilmente y evalúa el progreso del estudiante

Rastrea el avance de los estudiantes y añade cuestionarios para asegurar que están dominando el material. Crea automatizaciones para contactar a quien necesite ayuda.

Aumenta ventas automáticamente tras completar un curso

Agrega automatizaciones para celebrar automáticamente sus avances y para invitarlos al siguiente curso o reto.

Graba tus transmisiones en vivo para crear 2 cursos en 1

Cobra por la experiencia premium en vivo y luego reutiliza las grabaciones como un curso perpetuo que los usuarios pueden adquirir y ver cuando deseen.

Insertos e Integraciones

Construye tu imperio de cursos alrededor de Mighty

Mighty se destaca, pero no tiene que estar sola. Seas un creador de cursos experimentado o nuevo en el negocio, puedes empezar con Mighty y luego elegir la tecnología que mejor se adapte a ti.

Explorar Insertos e Integraciones

Insertos e Integraciones

Construye tu imperio de cursos alrededor de Mighty

Mighty se destaca, pero no tiene que estar sola. Seas un creador de cursos experimentado o nuevo en el negocio, puedes empezar con Mighty y luego elegir la tecnología que mejor se adapte a ti.

Explorar Insertos e Integraciones
Más de 2,000 incrustaciones

Agrega lo que necesites. Todo simplemente funciona (y se ve genial).

Integración de Kit

Mantén tu alcance preciso, sincronizado y siempre en el objetivo.

Integración con Zapier

Elimina el trabajo repetitivo con una biblioteca completa para crear conexiones por ti.

Integración con Zoom

Ya estamos en la misma sintonía. Genera enlaces para eventos en segundos.

Desbloquea cursos—y más—por $99/mes

Prueba gratuita de 14 días para ver cómo tu negocio de cursos puede escalar en Mighty.

ILIMITADO

Miembros

Espacios

Admins & Mods

ÚNICO DE MIGHTY

Magia de personas con IA

Múltiples funciones por espacio

El Plan de Cursos

Comienza en

$99

Contenido

• Carga de videos nativa• Insertar videos• Carga de audios• PDFs• Imágenes y GIFs• Documentos y presentaciones• Cuestionarios y evaluaciones• Almacenamiento ilimitado de videos de cursos• Esquema instantáneo de curso

Experiencia estudiantil

• Cursos por goteo y desbloqueo de contenido• Acceso a la app iOS y Android• Gamificación y reconocimiento• Crear cursos por cohortes• Permitir comentarios de estudiantes• Crear cohortes de estudiantes• Los estudiantes pueden iniciar sesión con SSO• Enviar notificaciones• Permitir chat y mensajes directos entre estudiantes• Modo oscuro y claro

Cobrar por el acceso

• Cobrar tarifas únicas• Cobrar membresía mensual o anual• Agrupar cursos en paquetes• Ofrecer pruebas gratuitas o cursos gratis• Crear ofertas especiales con códigos promocionales• Ofrecer opciones de pagos en cuotas• Crear cursos ocultos• Cobrar en múltiples monedas• Restringe tus cursos con tokens

Mejora tus cursos

• Transmisión en vivo nativa• Programación de eventos nativa• Ayudar a los miembros a iniciar conversaciones• Re-enganchar miembros con mensajes personalizados• Esquema instantáneo de curso o reto• Mejora cualquier escrito• Sugerencias para romper el hielo• Celebra el avance de los estudiantes con automatizaciones

Freedom Business Hub

Por qué los creadores de cursos eligen Mighty

Hogar de más comunidades de $1M que cualquier otra plataforma.

Ver todo

Mighty Pro

Ponlo en tu tablero de visión—cursos en tu propia app

Mighty Pro lo reúne todo en tus propias apps con marca para iOS y Android y te da acceso a nuestro equipo de estrategia de clase mundial.

Comenzar es rápido y divertido con IA

¿A quién quieres enseñar? Construyamos juntos su nuevo hogar.

Ejemplos: clientes de coaching, principiantes en meditación, chefs veganos, amantes de los perros, aspirantes a emprendedores, etc.

The names generated by Mighty Co-Host™ are examples only and may be used by other businesses or subject to third-party rights. For more information, check our Terms

