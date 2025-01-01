Cursos
Reúne cursos y comunidad
Asíncrono u online (o ambos). Vende videos y contenido para ingresos pasivos—y cobra una prima por experiencias de cursos en vivo.
Monetiza tu conocimiento cobrando tarifas únicas o de suscripción
Enseña en vivo o aloja contenido pregrabado —o haz ambas para maximizar ingresos
Usa IA para generar rápidamente el esquema de un curso y seguir creciendo
Hermoso, flexible y atractivo
Una plataforma de cursos diseñada para creadores y emprendedores modernos
Contenido del curso
Sube contenido y personalízalo
Sube videos, audios y archivos para dar a tus estudiantes todo lo que necesitan para tener éxito.Crea imágenes atractivas para destacar frente a cursos básicos y atraerlos a tu contenido.
Entrega de cursos
Enseña en vivo o de manera asíncrona
Cursos con modo goteo y desbloqueo temporizado o secuencial. Los cuestionarios y evaluaciones ayudan a los estudiantes a retener la información.Agrega automatizaciones para invitar instantáneamente a los estudiantes al siguiente nivel.
Participación del estudiante
Guía a los miembros hacia la transformación
Tus cursos serán accesibles en la web, Android y iOS. Las notificaciones y la gamificación hacen que los estudiantes regresen.También puedes explorar talleres y eventos en vivo que reúnen a las personas y añadir automatizaciones para celebrar los avances de tus estudiantes.
Ingresos del curso
Cobrar una vez o por membresía
Genera ingresos pasivos con un pago único o explora un modelo basado en cohortes. De cualquier modo, tienes la flexibilidad de pagos en cuotas, códigos promocionales y más.Puedes agrupar múltiples cursos, cobrar en más de 135 monedas, ofrecer pruebas gratuitas e incluso restringir cursos con tokens.
Únete a decenas de miles de creadores de cursos rentables en Mighty
Wealth Without Wall Street
Enseñando a miles cómo lograr verdadera independencia financiera
The Luckiest Club
Miles de miembros encuentran sobriedad al avanzar juntos por los cursos
Category Pirates
Un curso premium en cohortes de 12 meses para emprendedores visionarios
Matthew Hussey
37,000 estudiantes trabajan para alcanzar sus objetivos de relación
Dr. Mark Hyman
Miles han realizado su Curso Detox de 10 días en la Membresía Hyman Hive
Dance Again
Un estudio de danza digital con clases en vivo para todas las edades y niveles
Slow AF Run Club
Más de 22,000 corredores "del final del grupo" reciben planes de entrenamiento y recursos
Mel Robbins
Un programa exclusivo de 5 semanas con formación en vídeo y transmisiones en vivo
Gary Brecka
Ultimate Humans se reúne para cursos y contenido de biohacking
Todo lo que necesitas para ofrecer una experiencia de curso increíble
Cada paso en Mighty es simple—pero te da un montón de flexibilidad
Obtén ventaja con un esquema instantáneo de curso
Dinos qué quieres enseñar y generaremos secciones y lecciones para que completes—en solo 30 segundos.
Crea o sube tu contenido
Sube videos o material de curso y crea lecciones secuenciales para que los estudiantes avancen o desbloqueen.
Muestra, desbloquea o programa contenido para entrega progresiva
Comienza con todo el material del curso visible o elige revelarlo secuencialmente, programarlo o desbloquearlo en un momento específico.
Elige cobrar (o no)
Configura planes de pago para cursos individuales o paquetes. Ofrece un curso introductorio gratis y cobra a tus estudiantes para ir más allá.
Comparte tu página de aterrizaje
Crea páginas atractivas para vender tus planes en Mighty Networks, o dirige visitantes desde ClickFunnels, Instapage o Unbounce directo al flujo de pago.
Ve fácilmente y evalúa el progreso del estudiante
Rastrea el avance de los estudiantes y añade cuestionarios para asegurar que están dominando el material. Crea automatizaciones para contactar a quien necesite ayuda.
Aumenta ventas automáticamente tras completar un curso
Agrega automatizaciones para celebrar automáticamente sus avances y para invitarlos al siguiente curso o reto.
Graba tus transmisiones en vivo para crear 2 cursos en 1
Cobra por la experiencia premium en vivo y luego reutiliza las grabaciones como un curso perpetuo que los usuarios pueden adquirir y ver cuando deseen.
Insertos e Integraciones
Construye tu imperio de cursos alrededor de Mighty
Mighty se destaca, pero no tiene que estar sola. Seas un creador de cursos experimentado o nuevo en el negocio, puedes empezar con Mighty y luego elegir la tecnología que mejor se adapte a ti.
Más de 2,000 incrustaciones
Agrega lo que necesites. Todo simplemente funciona (y se ve genial).
Integración de Kit
Mantén tu alcance preciso, sincronizado y siempre en el objetivo.
Integración con Zapier
Elimina el trabajo repetitivo con una biblioteca completa para crear conexiones por ti.
Integración con Zoom
Ya estamos en la misma sintonía. Genera enlaces para eventos en segundos.
Desbloquea cursos—y más—por $99/mes
Prueba gratuita de 14 días para ver cómo tu negocio de cursos puede escalar en Mighty.
ILIMITADO
Miembros
Espacios
Admins & Mods
ÚNICO DE MIGHTY
Magia de personas con IA
Múltiples funciones por espacio
Comienza en menos de 60 segundos
El Plan de Cursos
Comienza en
$99
Gratis
por 14 días
Todo lo que necesitas para escalar una comunidad o negocio de cursos e integrarlo con otras tecnologías.
No se requiere tarjeta de crédito
Contenido
• Carga de videos nativa• Insertar videos• Carga de audios• PDFs• Imágenes y GIFs• Documentos y presentaciones• Cuestionarios y evaluaciones• Almacenamiento ilimitado de videos de cursos• Esquema instantáneo de curso
Experiencia estudiantil
• Cursos por goteo y desbloqueo de contenido• Acceso a la app iOS y Android• Gamificación y reconocimiento• Crear cursos por cohortes• Permitir comentarios de estudiantes• Crear cohortes de estudiantes• Los estudiantes pueden iniciar sesión con SSO• Enviar notificaciones• Permitir chat y mensajes directos entre estudiantes• Modo oscuro y claro
Cobrar por el acceso
• Cobrar tarifas únicas• Cobrar membresía mensual o anual• Agrupar cursos en paquetes• Ofrecer pruebas gratuitas o cursos gratis• Crear ofertas especiales con códigos promocionales• Ofrecer opciones de pagos en cuotas• Crear cursos ocultos• Cobrar en múltiples monedas• Restringe tus cursos con tokens
Mejora tus cursos
• Transmisión en vivo nativa• Programación de eventos nativa• Ayudar a los miembros a iniciar conversaciones• Re-enganchar miembros con mensajes personalizados• Esquema instantáneo de curso o reto• Mejora cualquier escrito• Sugerencias para romper el hielo• Celebra el avance de los estudiantes con automatizaciones
Mighty Pro
Ponlo en tu tablero de visión—cursos en tu propia app
Mighty Pro lo reúne todo en tus propias apps con marca para iOS y Android y te da acceso a nuestro equipo de estrategia de clase mundial.
Comenzar es rápido y divertido con IA
¿A quién quieres enseñar? Construyamos juntos su nuevo hogar.
Ejemplos: clientes de coaching, principiantes en meditación, chefs veganos, amantes de los perros, aspirantes a emprendedores, etc.
