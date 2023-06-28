Lignes directrices et Code de conduite de la communauté

Notre communauté est un lieu où les partenaires peuvent se soutenir, s’encourager et s’inspirer mutuellement en partageant leurs objectifs, leurs expériences et leurs progrès en matière de santé. Ces lignes directrices visent à encourager la participation au sein de la communauté et à aider nos membres à atteindre leurs objectifs et à mener une vie épanouie et plus saine grâce aux produits BODi.

Étant donné que notre communauté a pour but d’encourager la santé et le bien-être dans un environnement sûr et accueillant, nous pouvons supprimer toute publication ou activité, et/ou prendre des mesures disciplinaires à l’égard de toute publication ou activité, qui:

est offensante, nuisible ou explicite (sexuellement ou autrement) de quelque manière que ce soit;

menace, attaque, intimide, harcèle, ou contient des éléments diffamatoires, vulgaires, haineux ou autrement répréhensibles;

crée un risque de blessure physique ou de dommage matériel, ou vise à organiser, encourager ou promouvoir un préjudice;

encourage l’automutilation, les troubles de l’alimentation, la toxicomanie ou tout autre comportement malsain;

est violente, trompeuse, frauduleuse ou inappropriée de quelque façon que ce soit;

enfreint ou viole la propriété intellectuelle, la vie privée ou tout autre droit d’un tiers;

contient des informations personnelles, privées ou sensibles d’une autre personne sans sa permission (ce qui inclut, mais sans s’y limiter, le nom d’une autre personne, des informations sur sa perte de poids ou d’autres informations sur sa santé, ses antécédents ou histoires, ou des photographies de la personne, y compris des photos avant et après);

inclut des informations fausses ou trompeuses, usurpe l’identité d’une autre personne ou présente de manière inexacte votre affiliation avec BODi ou toute autre personne ou entité;

enfreint les lignes directrices, règles, lois ou ordonnances applicables en matière de commercialisation à paliers multiples, de publicité, de promotion/de témoignage de tout État, de toute province ou de tout pays, y compris, mais sans s’y limiter, celles établies par la Federal Trade Commission des États-Unis et les procureurs généraux des États américains; et/ou

est autrement inappropriée de quelque manière que ce soit, à la seule et absolue discrétion de BODi.

NON-SOLLICITATION

Bien que notre plateforme et notre communauté soient conçues pour que vous puissiez partager vos histoires et votre inspiration sur la manière de mener une vie saine et épanouie, en plus des restrictions et des protections prévues dans les politiques et procédures pour les partenaires BODi, les partenaires ne peuvent pas afficher de contenu ou adopter un comportement encourageant un autre client ou partenaire à quitter ou à changer son partenaire parrain personnel ou tout autre forum de BODi.

CONDITIONS

Ces lignes directrices et ce Code de conduite de la communauté sont assujettis aux Politiques et procédures pour les partenaires BODi et aux Conditions générales du site Web qui se trouvent sur notre plateforme, et sont régis par celles-ci.

DES QUESTIONS?

Si vous avez des questions concernant ce Code de conduite, veuillez appeler la ligne d’assistance de conformité au 844-246-2227 ou envoyer un courriel à notre équipe de conformité à Compliance@Beachbody.com. L’équipe de la conformité est disponible du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique.