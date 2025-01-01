Construisez votre communauté avec la magie humaine
Votre entreprise mérite un avantage concurrentiel—la plateforme et la stratégie qui ont aidé les créateurs et entrepreneurs à générer 500 millions $ en 2025.
Qu’est-ce qui différencie Mighty ?
Les communautés les plus nombreuses à plus de 1M$
Nous utilisons nos données, notre expertise et notre vision pour transformer l’art de la communauté en science. Tout ce que nous apprenons ? Nous vous le transmettons directement via notre logiciel, nos histoires et notre masterclass pas à pas.
Faites les calculs avec Mighty
1M $ ? Vraiment ?
C’est plus proche que vous ne le pensez. Le prix moyen d’un abonnement Mighty est de 48 $/mois. Cela veut dire qu’une grande entreprise peut commencer avec une petite liste email, un abonnement existant—ou même les contacts de votre téléphone.
La plus ancienne nouveauté à la mode au monde
La people magic est puissante
Nous aidons vos membres à se rencontrer et à se connecter. Le concept est ancien, mais la technologie est avancée. Les résultats parlent d’eux-mêmes.
Des profils si beaux qu'on pourrait être une appli de rencontres
Vos membres apportent leurs victoires, difficultés, expériences et objectifs. Nous vous aidons à tout mettre en lumière et à les célébrer.
Présentations et icebreakers sans gêne
Chaque membre voit la communauté à travers son propre prisme unique—qui me ressemble ? Qui devrais-je rencontrer ? Comment briser la glace ?
Des fonctionnalités bien pensées, bien exécutées ? Le changement peut être fun
Passer sur Mighty, c'est ouvrir l'accès à un terrain de jeu, pas juste une plateforme.
Automatisations
Bien sûr, cela vous fait gagner du temps. Vous pouvez aussi fêter les membres avec des confettis, débloquer des récompenses secrètes et attribuer des badges personnalisés.
Séries
Qui est en 🔥 ? Vos membres. Maintenir une série est une petite mais puissante motivation qui les fait revenir et franchir des jalons.
Cohost IA
Rencontrez votre nouveau complice. Il a été entraîné sur tous les sujets autour de Mighty et des stratégies communautaires et il est à portée de main pendant la création.
Plus de 2 000 intégrations
Vous avez un podcast ? Ajoutez-le. Une carte des membres ? Montrez-la. Un clone IA ? Qu’il vienne. Votre Mighty Network peut accueillir votre univers numérique entier.
Points & Récompenses
Distribuez des points à vos membres. Ils les utilisent pour reconnaître les autres pour leur excellence. La communauté, c’est un jeu, et tout le monde gagne.
Badges
Vous avez rejoint la communauté ? Vous gagnez un badge. Publié 20 fois ? Vous gagnez un badge. Formation réussie ? Encore un badge. Tout le monde reçoit un badge !
Nous n'avons pas seulement des clients. Nous avons des convaincus.
En matière de penseurs originaux et intéressants du monde entier, Mighty est la référence ultime sur la communauté.
Rien n'a été aussi simple que Mighty — on adore
Marie Forleo
Je recommande vraiment, vraiment, vraiment
Jefferson Fisher
C’était un "Oui" immédiat
Seth Godin
Nous sommes à 50 M$
Tiffany Aliche
Je suis super motivé·e par cette communauté
Dan Martell
Nous avons dépassé les 7 chiffres en revenus récurrents
Ashley Fox
Gina explique TOUT ça à la perfection
Nathan Barry
J’augmente sans cesse le prix parce que la valeur augmente
Luvvie Ajayi Jones
J’ai vraiment hâte de continuer à construire sur Mighty
Melissa Urban