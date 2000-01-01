GraphQL sur Mighty

Crée des fonctionnalités communauté qui ressemblent à ton produit.

Crée ton propre frontend sur un backend GraphQL qui gère déjà les adhésions, les paiements, la modération, les médias, les notifications, la recherche et l’IA. Tes membres peuvent aussi utiliser des apps iOS et Android natives propulsées par le même graphe.

Pourquoi ça marcheComparer les coûts
api.mn.co/graphql
# Your UI, backed by Mighty — a real query
# against the published schema.
query CommunityHome {
  me { name avatarUrl }
  network {
    title
    posts(first: 20) {
      nodes {
        ... on Post { title cheerCount commentCount }
      }
    }
    events { title startsAt rsvpYesCount }
    courses(first: 3) { nodes { title url } }
  }
}

# Payments, permissions, push, search,
# transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Essayer
67
domaines de fonctionnalités disponibles via la Headless API
SOC 2
Le programme de conformité de Mighty est déjà en place
2
des apps natives que ton équipe n’a pas à développer
0
des rotations d’astreinte backend à staffer côté équipe
Ce que tu pourrais créer

Des options de widgets sans fin, toutes directement depuis le graphe.

Chaque carte ci-dessous est le genre de composant que l’équipe d’un client pourrait livrer dans son propre design system, sur son propre site ou app. Ce qui alimente chacune, c’est une requête GraphQL — montrée sous la carte — au lieu d’un projet backend. Retourne n’importe quelle carte (ou clique sur Remix) pour voir la même requête avec un design system complètement différent : le graphe se fiche de l’apparence de ton UI. Les noms et les chiffres sont des exemples.

AR
Amara Reyes
Design Critique · 2 h

On a reconstruit notre page d’accueil communauté sur la Headless API — mêmes membres et espaces, mais maintenant ça ressemble enfin à notre produit. 🎉

❤️ 24👏 128 commentaires
Publications & réactionsfeed { nodes { reactions } }
Les bases de la facilitation
17 sur 25 leçons · 68%
Des accroches qui marchent vraiment
17Sentir l’ambianceÀ suivre
18Conversations difficiles
Courscourses { progressPct }
NS
Natalia Sousa
Actif maintenant
Bienvenue ! 👋 Ta cohorte démarre lundi.
Je viens de finir le cours d’intro — trop hâte.
Messageriechat { messages { body } }
Mar17
Weekday Live Coaching
10h00 · Live
JKLPMO+141 participantsConfirmer la présence
ÉvénementsupcomingEvents { rsvpState }
Membres
1,284
Rechercher des membres…
NH
Noor Haddad
Host · Austin
JK
Jonas Keller
Membre · Berlin
PN
Priya Nair
Modérateur · Mumbai
Annuaire des membresmembers(first: 20)
Où devrait avoir lieu le meetup de printemps ?
Lisbonne38%
Austin27%
Reste en ligne35%
214 votes · se termine dans 2 jours
Sondagespoll { options { votePct } }
Quiz rapide : sentir l’ambiance
3 sur 5
Meilleure accroche pour une cohorte silencieuse ?
Commence par l’ordre du jour
Lance un sondage brise-glace de deux minutes ✓
Attends que quelqu’un prenne la parole
Correct — 3 sur 3 jusqu’ici.
Quizquiz { questions { choices } }
Adhésion Pro
Le plus populaire
$29/month
  • Tous les cours et les replays
  • Événements live réservés aux membres
  • Espaces de chat privé
Rejoindre maintenant
Le paiement, les taxes et la récupération des paiements échoués tournent sur la facturation de Mighty.
Adhésions payantesplans { entitlements }
Notifications
3 nouveaux
SW
Sam est en live
Office Hours · a démarré il y a 4 min
Rejoindre
NT
Nia t’a mentionné
dans Design Critique · 12 min
MC
Marta a ajouté une nouvelle leçon
Les bases de la facilitation · 3 h
Notificationsnotifications(unread: true)
Des personnes que tu devrais rencontrer
✨ Magie des gens
TQ
Tomás Quinn
Anime aussi des cours en cohorte
Dire bonjour
HB
Hana Berg
Même ville · inscrit cette semaine
Dire bonjour
Magie humainememberSuggestions { reason }

Why headless?

Ta marque et l’expérience membre restent à toi. Mighty gère tout ce qu’il y a dessous.

Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.

Tu construis le frontend. Mighty fait tourner la plateforme.

  • Garde le contrôle sur ce que les membres voient. Mighty gère le stockage des données, la recherche, les paiements, les médias, les e-mails et les notifications en coulisses.
  • Démarre avec les bases déjà prêtes. Membres, Espaces, Publications, Commentaires, Événements, Cours, Messagerie et Abonnements sont prêts à l’emploi.
  • Pars du schéma publié. Introspecte le SDL, génère des types et développe à partir d’une API documentée.

Le boulot que tu évites est surtout dans les coulisses.

  • Feeds et état de lecture. Le classement, les compteurs de non-lus, les marqueurs « nouveau depuis ta dernière visite », les mises en sourdine des membres et le regroupement des notifications doivent tous rester synchronisés.
  • Autorisations et droits. Chaque demande doit respecter le bon forfait, le bon rôle et le paywall.
  • Temps réel, recherche et médias. Le fan-out WebSocket, le classement par pertinence, le transcodage et la vidéo à débit adaptatif demandent chacun une infrastructure spécialisée.
In one lineConstruis sur une expérience de communauté de classe mondiale plutôt que sur un backend générique de plus.

GraphQL vs. REST

Du développement piloté par l’IA ? Check.

Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.

C’est un tout nouveau monde...

  • Plus besoin de cartographier des dizaines de routes REST. Avec GraphQL, une IA peut introspecter le schéma et savoir exactement quelles requêtes et mutations sont disponibles, quels types existent, et ce qui est requis vs. optionnel.
  • Les données imbriquées et liées reviennent dans une seule demande — c’est important quand tu gères le coût des tokens.
  • Intégration iframe simplifiée d’apps OAuth personnalisées sur le web, iOS et Android. Fini les doubles connexions confuses pour les membres ou les problèmes de cookies cross-domain.
  • Possibilité d’étendre les MCPs de Network aux membres, et pas seulement aux Hosts et aux Administrateurs. Notre serveur MCP et l’API GraphQL sont construits sur la même surface produit, donc les capacités MCP grandissent avec la plateforme.

What Mighty handles

Du travail de plateforme qu’on sous-estime facilement

These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.

Infrastructure de paiement

Les paiements deviennent vite un problème produit, conformité et support à part entière.

  • Mighty prend en charge les abonnements, les changements de forfait, la proratisation, les essais, les coupons, les cadeaux, les achats uniques, les paiements sortants et plusieurs devises.
  • Relances et récupération des paiements échoués. Récupérer les paiements échoués protège un revenu qui, sinon, disparaîtrait via du churn involontaire.
  • Taxes. La sales tax, la TVA et les règles de nexus demandent une attention continue.
  • Le périmètre PCI reste côté Mighty, donc ton frontend ne touche pas aux données de carte.
  • Les outils de support existants couvrent les chargebacks, les remboursements et les litiges.
In one lineLance des adhésions payantes sans devoir construire le système de facturation derrière.

Tu gardes les apps natives

Une expérience web sur mesure ne veut pas dire abandonner le mobile ou construire deux produits de plus.

  • Tes membres peuvent continuer d’utiliser iOS et Android à côté de ton expérience web sur mesure.
  • Ton frontend et les apps natives de Mighty lisent le même graphe.
  • Mighty gère l’envoi des push, les sorties sur les app stores, les cycles de review et les mises à jour d’OS.
  • Construire et maintenir deux apps natives en interne demande une équipe mobile dédiée.
In one lineConçois l’expérience web que tu veux et garde des apps mobiles natives pour tes membres.

Confiance et conformité

Mighty a déjà des contrôles et des workflows qui te prendraient du temps et du travail spécialiste à construire toi-même.

  • Mighty maintient déjà un programme de conformité SOC 2.
  • La plateforme inclut des workflows RGPD et CCPA, des demandes des personnes concernées, des parcours de suppression et d’export, des DPA et des listes de sous-traitants.
  • Mighty continue d’investir dans l’accessibilité sur ses expériences web et natives first-party.
  • Pourquoi c’est important : les acheteurs entreprise et éducation exigent souvent des contrôles documentés avant de pouvoir avancer sur un deal.

Échelle, performance et la charge opérationnelle

L’infrastructure n’est qu’une partie du coût. Il faut aussi quelqu’un pour la faire tourner.

  • Mighty opère le CDN, les couches de cache, les pools de connexions, l’autoscaling, les réplicas en lecture et le backpressure des files.
  • Astreinte. Un service fiable a besoin d’alertes, de runbooks, de gestion d’incidents et de travail de suivi.
  • L’équipe plateforme gère les migrations de tables en production, les déploiements sans interruption et la planification de capacité avant les lancements.
  • Mighty a déjà l’équipe qui prend ce travail en charge.

Délivrabilité

La délivrabilité est facile à oublier… jusqu’à ce que les messages n’arrivent plus aux membres.

  • Mighty gère l’email transactionnel et les emails digest à grande échelle, y compris la réputation d’expéditeur, les warm IPs, SPF, DKIM, DMARC, les rebonds et les plaintes.
  • L’envoi de push fonctionne via APNs et FCM, y compris la gestion du cycle de vie des tokens.
  • Le batching des digest et les préférences des membres aident à éviter la surcharge de notifications.
  • Le risque concret : quand l’email de la communauté finit en spam, ça peut ressembler à un problème d’engagement même si le contenu est bon.

Des fonctionnalités IA sans construire toute la stack

Ton équipe peut ajouter des fonctionnalités IA sans devoir d’abord créer une plateforme IA séparée.

  • Cohost est un agent IA avec des outils qui agissent sur le graphe.
  • People Magic fournit de la mise en relation et des recommandations basées sur les données de la communauté.
  • Un serveur MCP rend un Network accessible à Claude et à d’autres clients IA compatibles.
  • La recherche sémantique et les embeddings de Découvrir sont déjà en production.
In one lineUtilise les capacités IA de Mighty depuis le même graphe qui alimente le reste de ton expérience.

Roadmap and flexibility

Qu’est-ce qui se passe quand ton produit grandit ?

New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.

Ton frontend profite de la roadmap de Mighty

  • Quand Mighty ajoute une capacité au graphe, ton équipe peut l’utiliser sans implémenter le service backend.
  • Avec un backend sur mesure, ton équipe possède l’implémentation et la maintenance de chaque nouvelle capacité.
  • Le contrat d’API est documenté. Mighty publie le SDL et le changelog, puis annonce les dépréciations avant de renommer ou supprimer des champs.
  • Les requêtes existantes continuent de fonctionner pendant la période de dépréciation, ce qui laisse à ton équipe le temps de les mettre à jour.

Adopte le headless à ton rythme

  • Personnalise les surfaces qui comptent. Tu peux construire l’accueil côté membre tout en gardant les écrans Administrateur, de modération, de facturation et de réglages de Mighty.
  • Utilise un seul graphe sur toutes les surfaces. Ton frontend web, les apps natives de Mighty, les automatisations, les webhooks et MCP utilisent la même source de vérité.
  • Connecte tes autres systèmes. Les webhooks et les exports gardent les données de ta communauté accessibles ailleurs.
  • Tu peux commencer avec l’UI de Mighty et ajouter un frontend sur mesure plus tard, ou utiliser la Headless API dès le départ.

Cost comparison

Compare le prix de Mighty avec l’équipe et les systèmes qu’un backend sur mesure exige.

The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.

FonctionnalitéFais-le toi-mêmeSur Mighty
Backend et API de baseDes ingénieurs backend dédiés, en continu2,000 h × $100 = $200k · deux ingénieurs, six mois, dans le meilleur des casInclus
iOS et AndroidDes ingénieurs mobile dédiés, en continu2,000 h × $100 = $200k · les deux plateformes, six mois, dans le meilleur des casInclus
Infrastructure et astreintePlatform engineering et une rotation d’astreinte700 h × $100 = $70k · pour mettre en place; la rotation ne s’arrête jamaisInclus
SOC 2Un programme de conformité et des audits récurrents600 h × $100 = $60k · plus $30–60k de frais d’audit, chaque annéeInclus
Paiements, taxes, relancesIngénierie et opérations financières800 h × $100 = $80k · abonnements, proratisation, taxes, tentativesInclus
Délivrabilité email et pushResponsabilité spécialiste et monitoring continu500 h × $100 = $50k · plus des frais ESP et du travail de réputationInclus
Fonctionnalités IAInfrastructure IA et ingénierie produit700 h × $100 = $70k · plus les coûts de modèle, par membre, pour toujoursInclus
Coût optimiste pour atteindre la v17,300 heures ≈ $730kTrois ans et demi d’ingénierie, à un tarif que tu n’obtiendras pas vraiment, et ça ne t’achète que le lancement. Le garder en vie ajoute $110–150k par an sur le référentiel standard de maintenance à 15–20%, avant le cloud, le processeur et les coûts de modèle.Ton abonnement Mighty
Ton frontend personnaliséTon équipeTon équipe

Les chiffres de coût sont des estimations illustratives, pas des devis. Le tarif de $100/heure est un minimum arrondi à la baisse pour un coût total chargé d’un senior engineer aux États-Unis : des fourchettes de base publiées autour de $140–205k avec le multiplicateur chargé 1,25–1,4× donnent $95–120/heure. Les estimations d’heures supposent que tout se passe bien et que rien n’est reconstruit. Les frais SOC 2 utilisent des fourchettes publiées fourchettes d’audit 2026; la maintenance utilise le Gartner/Forrester 15–20% du coût de développement référence.

Operational risk

Un backend sur mesure change aussi ce que ton équipe doit prendre en charge.

Ce qu’un backend sur mesure ajoute à ton registre de risques

  • Risque de personne clé. Si un seul ingénieur backend a le modèle mental de ta logique de droits, son départ laisse un vrai trou de connaissance.
  • Maintenance continue. Ton équipe gère les failles de dépendances, les upgrades de framework, les versions de l’API Stripe et les changements d’OS tant que le produit tourne.
  • Coût d’opportunité. Le temps passé sur le batching de notifications, c’est du temps que ton équipe ne passe pas à améliorer l’expérience pour laquelle les membres sont venus.
  • Risque de migration future. Si un backend maison ne convient plus, tu dois le remplacer pendant que de vrais membres et paiements continuent de passer par le système.

Best fit

Coche les cases en toute confiance, quel que soit le scénario.

Different teams can choose the same platform for very different reasons.

Agences et studios

Les agences peuvent réutiliser un frontend sur plusieurs missions client sans monter un nouveau backend de communauté à chaque fois.

Livraison plus rapide

Les SaaS qui ajoutent une communauté

Les équipes SaaS peuvent s’aligner sur leur design system existant et garder la communauté dans le template produit existant.

Continuité produit

Entreprise et éducation

Les acheteurs entreprise et éducation exigent souvent SOC 2, SSO et un contrôle de la marque pendant l’achat.

Contrôles existants

Créateurs avec une équipe en interne

Les équipes avec une marque déjà établie peuvent construire l’expérience que leurs designers veulent sans accepter un template standard.

Contrôle créatif

Toute personne avec un site ou une app existante

Les produits existants peuvent faire en sorte que la communauté ressemble à une fonctionnalité native, plutôt que d’envoyer les membres vers une expérience séparée.

Une seule expérience

Places de marché et Networks

Les places de marché et les Networks peuvent ajouter une communauté comme une partie d’un produit plus large, sans exiger un nouveau modèle ou un nouveau style.

Architecture flexible
Par où commencer

3 points clés

Rends la valeur de construire sur Mighty avec GraphQL évidente pour les parties prenantes, sans que ça devienne trop technique.

UI personnalisée

Contrôle visuel total

Ton équipe peut créer des expériences entièrement sur mesure, totalement autonomes ou intégrées directement dans les apps web, iOS et Android de Mighty.

GraphQL

Backend moderne

Construis sur GraphQL et exploite à fond la puissance et la flexibilité du développement piloté par l’IA.

Conformité

Couverture SOC 2

Le programme de conformité existant de Mighty répond à une exigence qui décide souvent si les deals entreprise et éducation avancent ou pas.

Lire la docExplorer le schémaBesoin du SDL brut ? Télécharge-le depuis api.mn.co/graphql/schema.graphql.