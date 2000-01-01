GraphQL sur Mighty

Crée des fonctionnalités communauté qui ressemblent à ton produit.
Crée ton propre frontend sur un backend GraphQL qui gère déjà les adhésions, les paiements, la modération, les médias, les notifications, la recherche et l’IA. Tes membres peuvent aussi utiliser des apps iOS et Android natives propulsées par le même graphe.
# Your UI, backed by Mighty — a real query # against the published schema. query CommunityHome { me { name avatarUrl } network { title posts(first: 20) { nodes { ... on Post { title cheerCount commentCount } } } events { title startsAt rsvpYesCount } courses(first: 3) { nodes { title url } } } } # Payments, permissions, push, search, # transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Des options de widgets sans fin, toutes directement depuis le graphe.
Chaque carte ci-dessous est le genre de composant que l’équipe d’un client pourrait livrer dans son propre design system, sur son propre site ou app. Ce qui alimente chacune, c’est une requête GraphQL — montrée sous la carte — au lieu d’un projet backend. Retourne n’importe quelle carte (ou clique sur Remix) pour voir la même requête avec un design system complètement différent : le graphe se fiche de l’apparence de ton UI. Les noms et les chiffres sont des exemples.
On a reconstruit notre page d’accueil communauté sur la Headless API — mêmes membres et espaces, mais maintenant ça ressemble enfin à notre produit. 🎉
feed { nodes { reactions } }
courses { progressPct }
chat { messages { body } }
upcomingEvents { rsvpState }
members(first: 20)
poll { options { votePct } }
quiz { questions { choices } }
- Tous les cours et les replays
- Événements live réservés aux membres
- Espaces de chat privé
plans { entitlements }
notifications(unread: true)
memberSuggestions { reason }
Why headless?
Ta marque et l’expérience membre restent à toi. Mighty gère tout ce qu’il y a dessous.
Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.
Tu construis le frontend. Mighty fait tourner la plateforme.
- Garde le contrôle sur ce que les membres voient. Mighty gère le stockage des données, la recherche, les paiements, les médias, les e-mails et les notifications en coulisses.
- Démarre avec les bases déjà prêtes. Membres, Espaces, Publications, Commentaires, Événements, Cours, Messagerie et Abonnements sont prêts à l’emploi.
- Pars du schéma publié. Introspecte le SDL, génère des types et développe à partir d’une API documentée.
Le boulot que tu évites est surtout dans les coulisses.
- Feeds et état de lecture. Le classement, les compteurs de non-lus, les marqueurs « nouveau depuis ta dernière visite », les mises en sourdine des membres et le regroupement des notifications doivent tous rester synchronisés.
- Autorisations et droits. Chaque demande doit respecter le bon forfait, le bon rôle et le paywall.
- Temps réel, recherche et médias. Le fan-out WebSocket, le classement par pertinence, le transcodage et la vidéo à débit adaptatif demandent chacun une infrastructure spécialisée.
GraphQL vs. REST
Du développement piloté par l’IA ? Check.
Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.
C’est un tout nouveau monde...
- Plus besoin de cartographier des dizaines de routes REST. Avec GraphQL, une IA peut introspecter le schéma et savoir exactement quelles requêtes et mutations sont disponibles, quels types existent, et ce qui est requis vs. optionnel.
- Les données imbriquées et liées reviennent dans une seule demande — c’est important quand tu gères le coût des tokens.
- Intégration iframe simplifiée d’apps OAuth personnalisées sur le web, iOS et Android. Fini les doubles connexions confuses pour les membres ou les problèmes de cookies cross-domain.
- Possibilité d’étendre les MCPs de Network aux membres, et pas seulement aux Hosts et aux Administrateurs. Notre serveur MCP et l’API GraphQL sont construits sur la même surface produit, donc les capacités MCP grandissent avec la plateforme.
What Mighty handles
Du travail de plateforme qu’on sous-estime facilement
These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.
Infrastructure de paiement
Les paiements deviennent vite un problème produit, conformité et support à part entière.
- Mighty prend en charge les abonnements, les changements de forfait, la proratisation, les essais, les coupons, les cadeaux, les achats uniques, les paiements sortants et plusieurs devises.
- Relances et récupération des paiements échoués. Récupérer les paiements échoués protège un revenu qui, sinon, disparaîtrait via du churn involontaire.
- Taxes. La sales tax, la TVA et les règles de nexus demandent une attention continue.
- Le périmètre PCI reste côté Mighty, donc ton frontend ne touche pas aux données de carte.
- Les outils de support existants couvrent les chargebacks, les remboursements et les litiges.
Tu gardes les apps natives
Une expérience web sur mesure ne veut pas dire abandonner le mobile ou construire deux produits de plus.
- Tes membres peuvent continuer d’utiliser iOS et Android à côté de ton expérience web sur mesure.
- Ton frontend et les apps natives de Mighty lisent le même graphe.
- Mighty gère l’envoi des push, les sorties sur les app stores, les cycles de review et les mises à jour d’OS.
- Construire et maintenir deux apps natives en interne demande une équipe mobile dédiée.
Confiance et conformité
Mighty a déjà des contrôles et des workflows qui te prendraient du temps et du travail spécialiste à construire toi-même.
- Mighty maintient déjà un programme de conformité SOC 2.
- La plateforme inclut des workflows RGPD et CCPA, des demandes des personnes concernées, des parcours de suppression et d’export, des DPA et des listes de sous-traitants.
- Mighty continue d’investir dans l’accessibilité sur ses expériences web et natives first-party.
- Pourquoi c’est important : les acheteurs entreprise et éducation exigent souvent des contrôles documentés avant de pouvoir avancer sur un deal.
Échelle, performance et la charge opérationnelle
L’infrastructure n’est qu’une partie du coût. Il faut aussi quelqu’un pour la faire tourner.
- Mighty opère le CDN, les couches de cache, les pools de connexions, l’autoscaling, les réplicas en lecture et le backpressure des files.
- Astreinte. Un service fiable a besoin d’alertes, de runbooks, de gestion d’incidents et de travail de suivi.
- L’équipe plateforme gère les migrations de tables en production, les déploiements sans interruption et la planification de capacité avant les lancements.
- Mighty a déjà l’équipe qui prend ce travail en charge.
Délivrabilité
La délivrabilité est facile à oublier… jusqu’à ce que les messages n’arrivent plus aux membres.
- Mighty gère l’email transactionnel et les emails digest à grande échelle, y compris la réputation d’expéditeur, les warm IPs, SPF, DKIM, DMARC, les rebonds et les plaintes.
- L’envoi de push fonctionne via APNs et FCM, y compris la gestion du cycle de vie des tokens.
- Le batching des digest et les préférences des membres aident à éviter la surcharge de notifications.
- Le risque concret : quand l’email de la communauté finit en spam, ça peut ressembler à un problème d’engagement même si le contenu est bon.
Des fonctionnalités IA sans construire toute la stack
Ton équipe peut ajouter des fonctionnalités IA sans devoir d’abord créer une plateforme IA séparée.
- Cohost est un agent IA avec des outils qui agissent sur le graphe.
- People Magic fournit de la mise en relation et des recommandations basées sur les données de la communauté.
- Un serveur MCP rend un Network accessible à Claude et à d’autres clients IA compatibles.
- La recherche sémantique et les embeddings de Découvrir sont déjà en production.
Roadmap and flexibility
Qu’est-ce qui se passe quand ton produit grandit ?
New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.
Ton frontend profite de la roadmap de Mighty
- Quand Mighty ajoute une capacité au graphe, ton équipe peut l’utiliser sans implémenter le service backend.
- Avec un backend sur mesure, ton équipe possède l’implémentation et la maintenance de chaque nouvelle capacité.
- Le contrat d’API est documenté. Mighty publie le SDL et le changelog, puis annonce les dépréciations avant de renommer ou supprimer des champs.
- Les requêtes existantes continuent de fonctionner pendant la période de dépréciation, ce qui laisse à ton équipe le temps de les mettre à jour.
Adopte le headless à ton rythme
- Personnalise les surfaces qui comptent. Tu peux construire l’accueil côté membre tout en gardant les écrans Administrateur, de modération, de facturation et de réglages de Mighty.
- Utilise un seul graphe sur toutes les surfaces. Ton frontend web, les apps natives de Mighty, les automatisations, les webhooks et MCP utilisent la même source de vérité.
- Connecte tes autres systèmes. Les webhooks et les exports gardent les données de ta communauté accessibles ailleurs.
- Tu peux commencer avec l’UI de Mighty et ajouter un frontend sur mesure plus tard, ou utiliser la Headless API dès le départ.
Cost comparison
Compare le prix de Mighty avec l’équipe et les systèmes qu’un backend sur mesure exige.
The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.
|Fonctionnalité
|Fais-le toi-même
|Sur Mighty
|Backend et API de base
|Des ingénieurs backend dédiés, en continu2,000 h × $100 = $200k · deux ingénieurs, six mois, dans le meilleur des cas
|Inclus
|iOS et Android
|Des ingénieurs mobile dédiés, en continu2,000 h × $100 = $200k · les deux plateformes, six mois, dans le meilleur des cas
|Inclus
|Infrastructure et astreinte
|Platform engineering et une rotation d’astreinte700 h × $100 = $70k · pour mettre en place; la rotation ne s’arrête jamais
|Inclus
|SOC 2
|Un programme de conformité et des audits récurrents600 h × $100 = $60k · plus $30–60k de frais d’audit, chaque année
|Inclus
|Paiements, taxes, relances
|Ingénierie et opérations financières800 h × $100 = $80k �· abonnements, proratisation, taxes, tentatives
|Inclus
|Délivrabilité email et push
|Responsabilité spécialiste et monitoring continu500 h × $100 = $50k · plus des frais ESP et du travail de réputation
|Inclus
|Fonctionnalités IA
|Infrastructure IA et ingénierie produit700 h × $100 = $70k · plus les coûts de modèle, par membre, pour toujours
|Inclus
|Coût optimiste pour atteindre la v1
|7,300 heures ≈ $730kTrois ans et demi d’ingénierie, à un tarif que tu n’obtiendras pas vraiment, et ça ne t’achète que le lancement. Le garder en vie ajoute $110–150k par an sur le référentiel standard de maintenance à 15–20%, avant le cloud, le processeur et les coûts de modèle.
|Ton abonnement Mighty
|Ton frontend personnalisé
|Ton équipe
|Ton équipe
Les chiffres de coût sont des estimations illustratives, pas des devis. Le tarif de $100/heure est un minimum arrondi à la baisse pour un coût total chargé d’un senior engineer aux États-Unis : des fourchettes de base publiées autour de $140–205k avec le multiplicateur chargé 1,25–1,4× donnent $95–120/heure. Les estimations d’heures supposent que tout se passe bien et que rien n’est reconstruit. Les frais SOC 2 utilisent des fourchettes publiées fourchettes d’audit 2026; la maintenance utilise le Gartner/Forrester 15–20% du coût de développement référence.
Operational risk
Un backend sur mesure change aussi ce que ton équipe doit prendre en charge.
Ce qu’un backend sur mesure ajoute à ton registre de risques
- Risque de personne clé. Si un seul ingénieur backend a le modèle mental de ta logique de droits, son départ laisse un vrai trou de connaissance.
- Maintenance continue. Ton équipe gère les failles de dépendances, les upgrades de framework, les versions de l’API Stripe et les changements d’OS tant que le produit tourne.
- Coût d’opportunité. Le temps passé sur le batching de notifications, c’est du temps que ton équipe ne passe pas à améliorer l’expérience pour laquelle les membres sont venus.
- Risque de migration future. Si un backend maison ne convient plus, tu dois le remplacer pendant que de vrais membres et paiements continuent de passer par le système.
Best fit
Coche les cases en toute confiance, quel que soit le scénario.
Different teams can choose the same platform for very different reasons.
Agences et studios
Les agences peuvent réutiliser un frontend sur plusieurs missions client sans monter un nouveau backend de communauté à chaque fois.Livraison plus rapide
Les SaaS qui ajoutent une communauté
Les équipes SaaS peuvent s’aligner sur leur design system existant et garder la communauté dans le template produit existant.Continuité produit
Entreprise et éducation
Les acheteurs entreprise et éducation exigent souvent SOC 2, SSO et un contrôle de la marque pendant l’achat.Contrôles existants
Créateurs avec une équipe en interne
Les équipes avec une marque déjà établie peuvent construire l’expérience que leurs designers veulent sans accepter un template standard.Contrôle créatif
Toute personne avec un site ou une app existante
Les produits existants peuvent faire en sorte que la communauté ressemble à une fonctionnalité native, plutôt que d’envoyer les membres vers une expérience séparée.Une seule expérience
Places de marché et Networks
Les places de marché et les Networks peuvent ajouter une communauté comme une partie d’un produit plus large, sans exiger un nouveau modèle ou un nouveau style.Architecture flexible
3 points clés
Rends la valeur de construire sur Mighty avec GraphQL évidente pour les parties prenantes, sans que ça devienne trop technique.
Contrôle visuel total
Ton équipe peut créer des expériences entièrement sur mesure, totalement autonomes ou intégrées directement dans les apps web, iOS et Android de Mighty.
Backend moderne
Construis sur GraphQL et exploite à fond la puissance et la flexibilité du développement piloté par l’IA.
Couverture SOC 2
Le programme de conformité existant de Mighty répond à une exigence qui décide souvent si les deals entreprise et éducation avancent ou pas.
api.mn.co/graphql/schema.graphql.