Construisez une communauté pour laquelle on paie

Votre entreprise mérite un avantage concurrentiel—la plateforme et la stratégie qui ont aidé les créateurs et entrepreneurs à générer 500 millions $ en 2025.

4.8

d'après plus de 80k évaluations

Bienvenue

Membres

Fil d’actualité

Chat

Cours

Événements

Diffusion en direct

Paiements

Qu’est-ce qui différencie Mighty ?

Les communautés les plus nombreuses à plus de 1M$

Nous utilisons nos données, notre expertise et notre vision pour transformer l’art de la communauté en science. Tout ce que nous apprenons ? Nous vous le transmettons directement via notre logiciel, nos histoires et notre masterclass pas à pas.

Creative Boom

Lire l'étude de cas

Write Hearted

Lire l'étude de cas

Modern Metal Academy

Lire l'étude de cas

Faites les calculs avec Mighty

1M $ ? Vraiment ?

C’est plus proche que vous ne le pensez. Le prix moyen d’un abonnement Mighty est de 48 $/mois. Cela veut dire qu’une grande entreprise peut commencer avec une petite liste email, un abonnement existant—ou même les contacts de votre téléphone.

Commencer un essai gratuit

La plus ancienne nouveauté à la mode au monde

La people magic est puissante

Nous aidons vos membres à se rencontrer et à se connecter. Le concept est ancien, mais la technologie est avancée. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Des profils si beaux qu'on pourrait être une appli de rencontres

Vos membres apportent leurs victoires, difficultés, expériences et objectifs. Nous vous aidons à tout mettre en lumière et à les célébrer.

Présentations et icebreakers sans gêne

Chaque membre voit la communauté à travers son propre prisme unique—qui me ressemble ? Qui devrais-je rencontrer ? Comment briser la glace ?

Des fonctionnalités bien pensées, bien exécutées ? Le changement peut être fun

Passer sur Mighty, c'est ouvrir l'accès à un terrain de jeu, pas juste une plateforme.

Automatisations

Bien sûr, cela vous fait gagner du temps. Vous pouvez aussi fêter les membres avec des confettis, débloquer des récompenses secrètes et attribuer des badges personnalisés.

En savoir plus

Séries

Qui est en 🔥 ? Vos membres. Maintenir une série est une petite mais puissante motivation qui les fait revenir et franchir des jalons.

En savoir plus

Cohost IA

Rencontrez votre nouveau complice. Il a été entraîné sur tous les sujets autour de Mighty et des stratégies communautaires et il est à portée de main pendant la création.

En savoir plus

Plus de 2 000 intégrations

Vous avez un podcast ? Ajoutez-le. Une carte des membres ? Montrez-la. Un clone IA ? Qu’il vienne. Votre Mighty Network peut accueillir votre univers numérique entier.

En savoir plus

Points & Récompenses

Distribuez des points à vos membres. Ils les utilisent pour reconnaître les autres pour leur excellence. La communauté, c’est un jeu, et tout le monde gagne.

En savoir plus

Badges

Vous avez rejoint la communauté ? Vous gagnez un badge. Publié 20 fois ? Vous gagnez un badge. Formation réussie ? Encore un badge. Tout le monde reçoit un badge !

En savoir plus

Nous n'avons pas seulement des clients. Nous avons des convaincus.

En matière de penseurs originaux et intéressants du monde entier, Mighty est la référence ultime sur la communauté.

Nous avons un taux de rétention de 90 %, 65 % de nos membres sont des membres annuels, et grâce à un seul cours dans notre application, nous avons généré plus de six chiffres.

Avatar

Ashley Fox

PDG, Empify