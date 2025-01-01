Cours

Réunissez cours et communauté

En asynchrone ou en ligne (ou les deux). Vendez des vidéos et du contenu pour un revenu passif – et faites payer plus cher pour une expérience de cours en direct.

4.8

d'après plus de 80k évaluations

Monétisez votre expertise en facturant des frais uniques ou des abonnements

Enseignez en direct ou diffusez du contenu préenregistré — ou faites les deux pour maximiser vos revenus

Utilisez l’IA pour générer rapidement un plan de cours et poursuivre votre croissance

Beau, flexible et captivant

Une plateforme de cours conçue pour les créateurs et entrepreneurs modernes

Contenu du cours

Téléchargez du contenu et personnalisez-le

Téléchargez des vidéos, de l'audio et des fichiers pour donner à vos étudiants tout ce dont ils ont besoin pour réussir.Créez des visuels accrocheurs pour vous démarquer des cours classiques et attirer vos membres vers votre contenu.

Diffusion du cours

Enseignez en direct ou en asynchrone

Déployez vos cours en mode goutte à goutte : avec déblocages chronométrés ou séquentiels. Les quiz et évaluations aident les étudiants à mémoriser les infos.Ajoutez des automatisations pour inviter instantanément les apprenants au niveau suivant.

Student Engagement

Engagement étudiant

Guidez les membres vers la transformation

Vos cours seront accessibles sur le web, Android et iOS—les notifications et la gamification feront revenir les apprenants.Vous pouvez aussi découvrir des ateliers et événements qui rassemblent les gens en direct, et ajouter des automatisations pour célébrer les progrès de vos étudiants.

Revenus des cours

Facturez à la séance ou en abonnement

Générez des revenus passifs avec un paiement unique ou explorez un modèle basé sur les cohortes. Dans tous les cas, vous bénéficiez de la flexibilité des paiements échelonnés, des codes promo, et plus encore.Vous pouvez regrouper plusieurs cours, facturer dans plus de 135 devises, offrir des essais gratuits et même proposer des cours accessibles sur jeton.

Rejoignez des dizaines de milliers de créateurs de formations rentables sur Mighty

Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street

Enseignant à des milliers de personnes comment atteindre une véritable indépendance financière

The Luckiest Club
The Luckiest Club

Des milliers de membres trouvent la sobriété en suivant des cours ensemble

Category Pirates
Category Pirates

Un cours premium en cohorte sur 12 mois pour les entrepreneurs visionnaires

Matthew Hussey
Matthew Hussey

37 000 étudiants travaillent à atteindre leurs objectifs relationnels

Dr. Mark Hyman
Dr. Mark Hyman

Des milliers de personnes ont suivi son cours de détox de 10 jours dans le Hyman Hive Membership

Dance Again
Dance Again

Un studio de danse digital avec des cours en direct pour tous âges et niveaux

Slow AF Run Club
Club Slow AF Run

22 000 coureurs « à l’arrière du peloton » reçoivent des plans d’entraînement et des ressources

Mel Robbins
Mel Robbins

Un programme haut de gamme de 5 semaines avec formation vidéo et diffusions en direct

Gary Brecka
Gary Brecka

Ultimate Humans se réunissent pour des cours et contenus autour du biohacking

Tout ce qu’il vous faut pour offrir une expérience de cours exceptionnelle

Chaque étape sur Mighty est simple — mais vous offre énormément de flexibilité

Commencez en beauté avec un plan de cours instantané

Dites-nous ce que vous voulez enseigner et nous générerons des sections et leçons à compléter — en 30 secondes.

Créez ou téléchargez votre contenu

Téléversez des vidéos ou du contenu de cours et créez des leçons séquentielles pour que les étudiants puissent avancer ou débloquer au fur et à mesure.

Dévoilez, débloquez ou programmez la diffusion du contenu

Commencez avec tout le contenu accessible ou choisissez de le révéler progressivement, de le planifier ou de le débloquer à un moment précis.

Choisissez de facturer (ou non)

Paramétrez des offres payantes pour des cours individuels ou groupés. Proposez un cours d’introduction gratuit et faites payer les étudiants pour approfondir.

Partagez votre page d'accueil

Créez des pages attrayantes pour vendre vos formules sur Mighty — ou envoyez directement les visiteurs de ClickFunnels, Instapage ou Unbounce vers votre page de paiement.

Visualisez et évaluez facilement les progrès des étudiants

Suivez la progression des étudiants et ajoutez des quiz pour garantir leur maîtrise du contenu. Créez des automatisations pour contacter ceux qui ont besoin d’aide.

Vente additionnelle automatique après fin du cours

Ajoutez des automatisations pour célébrer instantanément les progrès et inviter à participer au prochain cours ou défi.

Enregistrez vos diffusions en direct pour créer 2 cours en 1

Faites payer l’expérience live haut de gamme – puis réutilisez les enregistrements comme cours evergreen que les gens peuvent acheter et regarder à leur rythme.

Intégrations & Plugins

Construisez votre empire de cours autour de Mighty

Mighty fonctionne seul — mais ce n'est pas obligatoire. Que vous soyez un créateur de cours chevronné ou débutant, vous pouvez commencer avec Mighty puis choisir la pile technologique qui vous convient.

Intégrations & Plugins

Construisez votre empire de cours autour de Mighty

Mighty fonctionne seul — mais ce n'est pas obligatoire. Que vous soyez un créateur de cours chevronné ou débutant, vous pouvez commencer avec Mighty puis choisir la pile technologique qui vous convient.

Plus de 2 000 intégrations

Ajoutez ce dont vous avez besoin — tout fonctionne (et c’est joli).

Intégration Kit

Gardez des communications précises, synchronisées et ciblées.

Intégration Zapier

Éliminez les tâches répétitives grâce à une bibliothèque complète qui crée des connexions à votre place.

Intégration Zoom

Nous sommes déjà coordonnés. Générez des liens d'événements en quelques secondes.

Débloquez des cours — et plus — pour 99$/mois

Essayez un essai gratuit de 14 jours pour voir comment votre activité de cours peut évoluer sur Mighty.

ILLIMITÉ

Membres

Espaces

Admins & Mods

UNIQUE À MIGHTY

People Magic IA

Fonctionnalités multiples par espace

Démarrez en moins de 60 secondes

Course Plan

À partir de

$99

Gratuit

pendant 14 jours

Tout ce qu’il vous faut pour développer une communauté ou une activité de formation et intégrer d’autres technologies.

Aucune carte de crédit requise

Contenu

• Téléversement vidéo natif• Intégration de vidéos• Téléchargements audio• PDF• Images et GIFs• Documents et diapositives• Quiz et évaluations• Stockage vidéo de cours illimité• Plan de cours instantané

Expérience étudiant

• Cours en goutte à goutte et à débloquer• Accès à l’application iOS et Android• Gamification et reconnaissance• Créer des cours en cohorte• Autoriser les commentaires des étudiants• Créer des cohortes d'étudiants• Les étudiants peuvent se connecter avec SSO• Envoyer des notifications• Autoriser le chat étudiant et les messages privés• Mode sombre et clair

Facturer l’accès

• Facturer des frais uniques• Facturer un abonnement mensuel ou annuel• Regrouper les cours• Offrir des essais gratuits ou des cours gratuits• Créer des offres spéciales avec des codes promo• Proposer des options de paiement échelonné• Créer des cours cachés• Encaisser dans plusieurs devises• Limiter l'accès à vos cours par jeton

Augmentez la valeur de vos cours

• Diffusion en direct native• Planification d'événements native• Aider les membres à démarrer des conversations• Réengager les membres avec des messages personnalisés• Plan instantané pour un cours ou un défi• Améliorer n'importe quel texte• Suggestions de brise-glace• Célébrer les progrès des étudiants avec des automatisations

Freedom Business Hub

Pourquoi les créateurs de cours choisissent Mighty

Plus de communautés à 1 M $ que n’importe quelle autre plateforme.

Mighty Pro

Mettez-le sur votre vision board — des cours dans votre propre application

Mighty Pro rassemble tout sur vos propres applications de marque pour iOS et Android et vous donne accès à notre équipe stratégie de renommée mondiale.

Bien démarrer, c’est rapide et amusant avec l’IA

À qui voulez-vous enseigner ? Construisons ensemble leur nouveau foyer.

Exemples : clients en coaching, débutants en méditation, chefs végans, amoureux des chiens, entrepreneurs en devenir, etc.

The names generated by Mighty Co-Host™ are examples only and may be used by other businesses or subject to third-party rights. For more information, check our Terms

