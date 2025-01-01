Cours
Réunissez cours et communauté
En asynchrone ou en ligne (ou les deux). Vendez des vidéos et du contenu pour un revenu passif – et faites payer plus cher pour une expérience de cours en direct.
Monétisez votre expertise en facturant des frais uniques ou des abonnements
Enseignez en direct ou diffusez du contenu préenregistré — ou faites les deux pour maximiser vos revenus
Utilisez l’IA pour générer rapidement un plan de cours et poursuivre votre croissance
Beau, flexible et captivant
Une plateforme de cours conçue pour les créateurs et entrepreneurs modernes
Contenu du cours
Téléchargez du contenu et personnalisez-le
Téléchargez des vidéos, de l'audio et des fichiers pour donner à vos étudiants tout ce dont ils ont besoin pour réussir.Créez des visuels accrocheurs pour vous démarquer des cours classiques et attirer vos membres vers votre contenu.
Diffusion du cours
Enseignez en direct ou en asynchrone
Déployez vos cours en mode goutte à goutte : avec déblocages chronométrés ou séquentiels. Les quiz et évaluations aident les étudiants à mémoriser les infos.Ajoutez des automatisations pour inviter instantanément les apprenants au niveau suivant.
Engagement étudiant
Guidez les membres vers la transformation
Vos cours seront accessibles sur le web, Android et iOS—les notifications et la gamification feront revenir les apprenants.Vous pouvez aussi découvrir des ateliers et événements qui rassemblent les gens en direct, et ajouter des automatisations pour célébrer les progrès de vos étudiants.
Revenus des cours
Facturez à la séance ou en abonnement
Générez des revenus passifs avec un paiement unique ou explorez un modèle basé sur les cohortes. Dans tous les cas, vous bénéficiez de la flexibilité des paiements échelonnés, des codes promo, et plus encore.Vous pouvez regrouper plusieurs cours, facturer dans plus de 135 devises, offrir des essais gratuits et même proposer des cours accessibles sur jeton.
Rejoignez des dizaines de milliers de créateurs de formations rentables sur Mighty
Wealth Without Wall Street
Enseignant à des milliers de personnes comment atteindre une véritable indépendance financière
The Luckiest Club
Des milliers de membres trouvent la sobriété en suivant des cours ensemble
Category Pirates
Un cours premium en cohorte sur 12 mois pour les entrepreneurs visionnaires
Matthew Hussey
37 000 étudiants travaillent à atteindre leurs objectifs relationnels
Dr. Mark Hyman
Des milliers de personnes ont suivi son cours de détox de 10 jours dans le Hyman Hive Membership
Dance Again
Un studio de danse digital avec des cours en direct pour tous âges et niveaux
Club Slow AF Run
22 000 coureurs « à l’arrière du peloton » reçoivent des plans d’entraînement et des ressources
Mel Robbins
Un programme haut de gamme de 5 semaines avec formation vidéo et diffusions en direct
Gary Brecka
Ultimate Humans se réunissent pour des cours et contenus autour du biohacking
Tout ce qu’il vous faut pour offrir une expérience de cours exceptionnelle
Chaque étape sur Mighty est simple — mais vous offre énormément de flexibilité
Commencez en beauté avec un plan de cours instantané
Dites-nous ce que vous voulez enseigner et nous générerons des sections et leçons à compléter — en 30 secondes.
Créez ou téléchargez votre contenu
Téléversez des vidéos ou du contenu de cours et créez des leçons séquentielles pour que les étudiants puissent avancer ou débloquer au fur et à mesure.
Dévoilez, débloquez ou programmez la diffusion du contenu
Commencez avec tout le contenu accessible ou choisissez de le révéler progressivement, de le planifier ou de le débloquer à un moment précis.
Choisissez de facturer (ou non)
Paramétrez des offres payantes pour des cours individuels ou groupés. Proposez un cours d’introduction gratuit et faites payer les étudiants pour approfondir.
Partagez votre page d'accueil
Créez des pages attrayantes pour vendre vos formules sur Mighty — ou envoyez directement les visiteurs de ClickFunnels, Instapage ou Unbounce vers votre page de paiement.
Visualisez et évaluez facilement les progrès des étudiants
Suivez la progression des étudiants et ajoutez des quiz pour garantir leur maîtrise du contenu. Créez des automatisations pour contacter ceux qui ont besoin d’aide.
Vente additionnelle automatique après fin du cours
Ajoutez des automatisations pour célébrer instantanément les progrès et inviter à participer au prochain cours ou défi.
Enregistrez vos diffusions en direct pour créer 2 cours en 1
Faites payer l’expérience live haut de gamme – puis réutilisez les enregistrements comme cours evergreen que les gens peuvent acheter et regarder à leur rythme.
Intégrations & Plugins
Construisez votre empire de cours autour de Mighty
Mighty fonctionne seul — mais ce n'est pas obligatoire. Que vous soyez un créateur de cours chevronné ou débutant, vous pouvez commencer avec Mighty puis choisir la pile technologique qui vous convient.
Plus de 2 000 intégrations
Ajoutez ce dont vous avez besoin — tout fonctionne (et c’est joli).
Intégration Kit
Gardez des communications précises, synchronisées et ciblées.
Intégration Zapier
Éliminez les tâches répétitives grâce à une bibliothèque complète qui crée des connexions à votre place.
Intégration Zoom
Nous sommes déjà coordonnés. Générez des liens d'événements en quelques secondes.
Débloquez des cours — et plus — pour 99$/mois
Essayez un essai gratuit de 14 jours pour voir comment votre activité de cours peut évoluer sur Mighty.
ILLIMITÉ
Membres
Espaces
Admins & Mods
UNIQUE À MIGHTY
People Magic IA
Fonctionnalités multiples par espace
Démarrez en moins de 60 secondes
Course Plan
À partir de
$99
Gratuit
pendant 14 jours
Tout ce qu’il vous faut pour développer une communauté ou une activité de formation et intégrer d’autres technologies.
Aucune carte de crédit requise
Contenu
• Téléversement vidéo natif• Intégration de vidéos• Téléchargements audio• PDF• Images et GIFs• Documents et diapositives• Quiz et évaluations• Stockage vidéo de cours illimité• Plan de cours instantané
Expérience étudiant
• Cours en goutte à goutte et à débloquer• Accès à l’application iOS et Android• Gamification et reconnaissance• Créer des cours en cohorte• Autoriser les commentaires des étudiants• Créer des cohortes d'étudiants• Les étudiants peuvent se connecter avec SSO• Envoyer des notifications• Autoriser le chat étudiant et les messages privés• Mode sombre et clair
Facturer l’accès
• Facturer des frais uniques• Facturer un abonnement mensuel ou annuel• Regrouper les cours• Offrir des essais gratuits ou des cours gratuits• Créer des offres spéciales avec des codes promo• Proposer des options de paiement échelonné• Créer des cours cachés• Encaisser dans plusieurs devises• Limiter l'accès à vos cours par jeton
Augmentez la valeur de vos cours
• Diffusion en direct native• Planification d'événements native• Aider les membres à démarrer des conversations• Réengager les membres avec des messages personnalisés• Plan instantané pour un cours ou un défi• Améliorer n'importe quel texte• Suggestions de brise-glace• Célébrer les progrès des étudiants avec des automatisations
Mighty Pro
Mettez-le sur votre vision board — des cours dans votre propre application
Mighty Pro rassemble tout sur vos propres applications de marque pour iOS et Android et vous donne accès à notre équipe stratégie de renommée mondiale.
