GraphQL su Mighty

2.000 h × $100 = $200k · due ingegneri, sei mesi, nella migliore delle ipotesi

2.000 h × $100 = $200k · due ingegneri, sei mesi, nella migliore delle ipotesi

Backend principale e API

2.000 h × $100 = $200k · entrambe le piattaforme, sei mesi, nella migliore delle ipotesi

2.000 h × $100 = $200k · entrambe le piattaforme, sei mesi, nella migliore delle ipotesi

iOS e Android

Ingegneria di piattaforma e turni di reperibilità

Infrastruttura e reperibilità

Un programma di conformità e audit periodici

Operazioni di ingegneria e finanza

500 h × $100 = $50k · più costi ESP e lavoro sulla reputazione

500 h × $100 = $50k · più costi ESP e lavoro sulla reputazione

Gestione specialistica e monitoraggio continuo

Consegna di email e push

Infrastruttura IA e ingegneria di prodotto

Costo ottimistico per raggiungere la v1

7.300 ore ≈ $730k Tre anni e mezzo di un ingegnere, a una tariffa che non otterrai mai, e coprono solo il lancio. Mantenerlo in vita aggiunge $110–150k all'anno secondo lo standard del 15-20% per la manutenzione, prima di considerare le spese per cloud, processore e modelli.