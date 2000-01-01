GraphQL su Mighty

Crea funzionalità per la community che sembrino davvero parte del tuo prodotto.
Crea il tuo frontend su un backend GraphQL che gestisce già adesioni, pagamenti, moderazione, media, notifiche, ricerca e IA. I tuoi membri possono anche usare app native per iOS e Android alimentate dallo stesso grafo.
# Your UI, backed by Mighty — a real query # against the published schema. query CommunityHome { me { name avatarUrl } network { title posts(first: 20) { nodes { ... on Post { title cheerCount commentCount } } } events { title startsAt rsvpYesCount } courses(first: 3) { nodes { title url } } } } # Payments, permissions, push, search, # transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Infinite opzioni di widget, tutte direttamente dal grafo.
Ogni scheda qui sotto è il tipo di componente che il team di un cliente potrebbe lanciare nel proprio design system, sul proprio sito o app. Ciò che alimenta ciascuna è una query GraphQL, mostrata sotto la scheda, invece di un progetto backend. Gira qualsiasi scheda (o premi Remix) per vedere la stessa query con un design system completamente diverso: al grafo non importa l'aspetto della tua UI. Nomi e numeri sono di esempio.
Abbiamo ricostruito la nostra community home sull'API Headless: stessi membri e spazi, ma ora ha finalmente l'aspetto del nostro prodotto. 🎉
feed { nodes { reactions } }
courses { progressPct }
chat { messages { body } }
upcomingEvents { rsvpState }
members(first: 20)
poll { options { votePct } }
quiz { questions { choices } }
- Tutti i corsi e replay
- Eventi live riservati ai membri
- Spazi di chat privata
plans { entitlements }
notifications(unread: true)
memberSuggestions { reason }
Why headless?
Il tuo brand e l'esperienza dei membri rimangono tuoi. Mighty gestisce tutto ciò che c'è sotto.
Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.
Tu crei il frontend. Mighty gestisce la piattaforma.
- Controlla ciò che vedono i membri. Mighty gestisce archiviazione dati, ricerca, pagamenti, contenuti multimediali, email e notifiche dietro le quinte.
- Inizia con le basi già pronte. Membri, spazi, post, commenti, eventi, corsi, messaggistica e abbonamenti sono pronti all'uso.
- Parti dallo schema pubblicato. Esamina l'SDL, genera tipi e sviluppa su un'API documentata.
Il lavoro che eviti è per lo più dietro le quinte.
- Feed e stato di lettura. Ranking, conteggio dei non letti, indicatori delle novità dall'ultima visita, membri silenziati e raggruppamento delle notifiche devono rimanere sincronizzati.
- Permessi e autorizzazioni. Tutte le richieste devono rispettare il piano, il ruolo e il paywall corretti.
- Tempo reale, ricerca e media. Il fan-out tramite WebSocket, il ranking di pertinenza, la transcodifica e il video a bitrate adattivo richiedono tutti un'infrastruttura specializzata.
GraphQL vs. REST
Sviluppo basato sull'IA? Fatto.
Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.
È un mondo completamente nuovo...
- Non c'è più bisogno di mappare decine di rotte REST. Con GraphQL, un'IA può ispezionare lo schema e sapere esattamente quali query e mutazioni sono disponibili, quali tipi esistono e cosa è richiesto rispetto a ciò che è facoltativo.
- I dati annidati e correlati tornano con una singola richiesta, il che è fondamentale quando si gestiscono i costi dei token.
- Integrazione iframe semplificata per app OAuth personalizzate su web, iOS e Android. Niente più doppi accessi confusi per i membri o problemi di cookie cross-domain.
- Possibilità di estendere gli MCP del Network ai membri, invece che solo a Host e all'amministrazione. Il nostro server MCP e l'API GraphQL sono basati sulla stessa superficie di prodotto, quindi le funzionalità MCP crescono insieme alla piattaforma.
What Mighty handles
Un lavoro sulla piattaforma facile da sottovalutare
These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.
Infrastruttura finanziaria
I pagamenti diventano rapidamente un vero e proprio problema di prodotto, conformità e assistenza.
- Mighty supporta abbonamenti, cambi di piano, ripartizione proporzionale, prove gratuite, coupon, regali, acquisti una tantum, pagamenti e valute multiple.
- Solleciti e recupero dei pagamenti non andati a buon fine. Recuperare questi pagamenti protegge le entrate che altrimenti andrebbero perse a causa di un abbandono involontario.
- Tasse. L'imposta sulle vendite, l'IVA e le regole di nexus richiedono un'attenzione continua.
- L'ambito PCI rimane dalla parte di Mighty, quindi il tuo frontend non tocca i dettagli della carta.
- Gli strumenti di supporto esistenti coprono chargeback, rimborsi e contestazioni.
Mantieni le app native
Un'esperienza web personalizzata non significa rinunciare al mobile o creare altri due prodotti.
- I tuoi membri possono continuare a usare iOS e Android insieme alla tua esperienza web personalizzata.
- Il tuo frontend e le app native di Mighty leggono dallo stesso grafo.
- Mighty gestisce l'invio di notifiche push, le pubblicazioni sugli app store, i cicli di revisione e gli aggiornamenti del sistema operativo.
- Creare e mantenere internamente due app native richiede un team mobile dedicato.
Fiducia e conformità
Mighty dispone già di controlli e flussi di lavoro che richiederebbero tempo e lavoro specializzato per essere creati da zero.
- Mighty mantiene già un programma di conformità SOC 2.
- La piattaforma include flussi di lavoro GDPR e CCPA, richieste da parte degli interessati, flussi di eliminazione ed esportazione, DPA e liste di sub-responsabili.
- Mighty continua a investire nell'accessibilità per le sue esperienze web e native proprietarie.
- Perché è importante: gli acquirenti enterprise ed education spesso richiedono controlli documentati prima di poter procedere con un accordo.
Scalabilità, prestazioni e il peso delle operazioni
L'infrastruttura è solo una parte dei costi. Qualcuno deve anche mantenerla in funzione.
- Mighty gestisce CDN, livelli di caching, pool di connessioni, ridimensionamento automatico, repliche di lettura e contropressione delle code.
- Reperibilità. Un servizio affidabile ha bisogno di avvisi, runbook, risposta agli incidenti e lavoro di follow-up.
- Il team della piattaforma gestisce le migrazioni live delle tabelle, i deploy senza tempi di inattività e la pianificazione della capacità in vista dei lanci.
- Mighty ha già un team incaricato di questo lavoro.
Consegnabilità
È facile trascurare la consegnabilità finché i messaggi non smettono di raggiungere i membri.
- Mighty gestisce grandi volumi di email transazionali e digest, inclusi la reputazione del mittente, gli IP pre-riscaldati, SPF, DKIM, DMARC, bounce e reclami.
- La consegna delle notifiche push funziona su APNs e FCM, inclusa la gestione del ciclo di vita dei token.
- Il raggruppamento dei digest e le preferenze dei membri aiutano a prevenire il sovraccarico di notifiche.
- Il rischio pratico: quando l'email della community finisce nello spam, il risultato può sembrare un problema di coinvolgimento, anche se i contenuti sono validi.
Funzionalità IA senza costruire l'intero stack
Il tuo team può aggiungere funzionalità IA senza dover prima creare una piattaforma IA separata.
- Cohost è un agente IA con strumenti che agiscono sul grafo.
- People Magic offre abbinamenti e raccomandazioni basati sui dati della community.
- Un server MCP rende un Network disponibile per Claude e altri client IA compatibili.
- La ricerca semantica e gli embedding per la Scoperta sono già in produzione.
Roadmap and flexibility
Cosa succede quando il tuo prodotto cresce?
New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.
Il tuo frontend beneficia della roadmap di Mighty
- Quando Mighty aggiunge una funzionalità al grafo, il tuo team può usarla senza dover implementare il servizio backend.
- Con un backend personalizzato, il tuo team è responsabile dell'implementazione e della manutenzione di ogni nuova funzionalità.
- Il contratto API è documentato. Mighty pubblica l'SDL e il changelog, quindi annuncia le deprecazioni prima di rinominare o rimuovere i campi.
- Le query esistenti continuano a funzionare durante il periodo di deprecazione, dando al tuo team il tempo di aggiornarle.
Adotta la modalità headless al tuo ritmo
- Personalizza le superfici importanti. Puoi creare la home per i membri mantenendo le schermate di amministrazione, moderazione, fatturazione e impostazioni di Mighty.
- Usa un unico grafo su tutte le superfici. Il tuo frontend web, le app native di Mighty, le automazioni, i webhook e l'MCP usano la stessa fonte di verità.
- Collega i tuoi altri sistemi. I webhook e le esportazioni mantengono i dati della tua community accessibili altrove.
- Puoi iniziare con l'interfaccia di Mighty e aggiungere un frontend personalizzato in seguito, o usare l'API Headless fin dall'inizio.
Cost comparison
Confronta il prezzo di Mighty con il team e i sistemi richiesti da un backend personalizzato.
The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.
|Funzionalità
|Costruiscilo tu
|Su Mighty
|Backend principale e API
|Ingegneri backend dedicati, continuativi2.000 h × $100 = $200k · due ingegneri, sei mesi, nella migliore delle ipotesi
|Incluso
|iOS e Android
|Ingegneri mobile dedicati, continuativi2.000 h × $100 = $200k · entrambe le piattaforme, sei mesi, nella migliore delle ipotesi
|Incluso
|Infrastruttura e reperibilità
|Ingegneria di piattaforma e turni di reperibilità700 h × $100 = $70k · per avviarlo; i turni non finiscono mai
|Incluso
|SOC 2
|Un programma di conformità e audit periodici600 h × $100 = $60k · più $30–60k di costi di audit, ogni anno
|Incluso
|Pagamenti, tasse, solleciti
|Operazioni di ingegneria e finanza800 h × $100 = $80k · abbonamenti, ripartizione, tasse, nuovi tentativi
|Incluso
|Consegna di email e push
|Gestione specialistica e monitoraggio continuo500 h × $100 = $50k · più costi ESP e lavoro sulla reputazione
|Incluso
|Funzionalità IA
|Infrastruttura IA e ingegneria di prodotto700 h × $100 = $70k · più spesa per il modello, per membro, per sempre
|Incluso
|Costo ottimistico per raggiungere la v1
|7.300 ore ≈ $730kTre anni e mezzo di un ingegnere, a una tariffa che non otterrai mai, e coprono solo il lancio. Mantenerlo in vita aggiunge $110–150k all'anno secondo lo standard del 15-20% per la manutenzione, prima di considerare le spese per cloud, processore e modelli.
|Il tuo abbonamento Mighty
|Il tuo frontend personalizzato
|Il tuo team
|Il tuo team
I costi indicati sono stime illustrative, non preventivi. La tariffa di $100 all'ora è il limite minimo arrotondato per difetto del costo completo di un ingegnere senior negli Stati Uniti: le fasce base pubblicate di circa $140–205k allo standard del moltiplicatore di carico 1,25–1,4× corrispondono a $95–120 all'ora. Le stime delle ore presuppongono che tutto vada a buon fine e che nulla venga rifatto da capo. Le tariffe per SOC 2 utilizzano le fasce pubblicate degli audit per il 2026; per la manutenzione viene utilizzato il 15–20% del costo di sviluppo secondo Gartner/Forrester benchmark.
Operational risk
Un backend personalizzato cambia anche le responsabilità che il tuo team deve assumersi.
Cosa aggiunge un backend personalizzato al tuo registro dei rischi
- Rischio della persona chiave. Se un singolo ingegnere backend possiede il modello mentale della logica dei tuoi permessi, la sua partenza crea un grave vuoto di conoscenza.
- Manutenzione continua. Il tuo team si assume la responsabilità delle vulnerabilità delle dipendenze, degli aggiornamenti dei framework, delle versioni dell'API di Stripe e dei cambiamenti dei sistemi operativi finché il prodotto è attivo.
- Costo opportunità. Il tempo speso nel raggruppamento delle notifiche è tempo che il tuo team non può dedicare a migliorare l'esperienza per cui i membri sono venuti.
- Rischio di migrazione futura. Se un backend sviluppato internamente non è più adeguato, devi sostituirlo mentre i membri reali e i pagamenti continuano a muoversi nel sistema.
Best fit
Spunta tutte le caselle in ogni scenario con sicurezza.
Different teams can choose the same platform for very different reasons.
Agenzie e studi
Le agenzie possono riutilizzare un frontend tra i vari progetti dei clienti senza dover configurare un nuovo backend per la community a ogni incarico.Consegne più veloci
Aziende SaaS che aggiungono una community
I team SaaS possono adattarsi al proprio design system e mantenere la community all'interno del template di prodotto esistente.Continuità del prodotto
Aziende enterprise e istruzione
Gli acquirenti del settore enterprise e dell'istruzione spesso richiedono SOC 2, SSO e controllo del brand durante la fase di acquisto.Controlli esistenti
Creator con un team interno
I team con un brand consolidato possono creare l'esperienza desiderata dai loro designer senza accontentarsi di un template standard.Controllo creativo
Chiunque abbia un sito o un'app esistente
I prodotti esistenti possono far percepire la community come una funzionalità nativa invece di mandare i membri verso un'esperienza separata.Un'unica esperienza
Marketplace e Network
Marketplace e Network possono aggiungere la community come parte di un prodotto più ampio, senza richiedere un nuovo template o stile.Architettura flessibile
3 punti chiave
Metti in chiaro agli stakeholder il valore di costruire su Mighty con GraphQL, senza diventare troppo tecnico.
Pieno controllo visivo
Il tuo team può creare esperienze completamente personalizzate, autonome o integrate direttamente nelle app web, iOS e Android di Mighty.
Backend moderno
Costruisci su GraphQL e sfrutta appieno la potenza e la flessibilità dello sviluppo basato sull'IA.
Copertura SOC 2
L'attuale programma di conformità di Mighty soddisfa un requisito che spesso determina se gli accordi enterprise ed education vanno in porto.
api.mn.co/graphql/schema.graphql.