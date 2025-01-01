Crea una community per cui le persone pagano
La tua attività merita un vantaggio competitivo—la piattaforma e la strategia che hanno aiutato creatori e imprenditori a guadagnare 500 milioni di dollari nel 2025.
Cosa rende Mighty diverso?
Le community da oltre $1M
Usiamo dati, competenza e visione per trasformare l’arte della community in una scienza. Tutto ciò che impariamo? Lo trasferiamo direttamente a te tramite il nostro software, le nostre storie e la masterclass passo dopo passo.
Fai i conti con Mighty
1M$? Davvero?
È più vicino di quanto pensi. L’abbonamento medio su Mighty costa $48/mese. Il che significa che una grande attività può iniziare con una piccola lista email, una membership esistente—o persino con i contatti nel tuo telefono.
La novità più antica al mondo
La people magic è potente
Aiutiamo i tuoi membri a incontrarsi e connettersi. Il concetto è antico, ma la tecnologia è avanzata. I risultati parlano da soli.
Profili così curati che dovremmo essere un'app di incontri
I tuoi membri portano vittorie, difficoltà, esperienze e obiettivi. Ti aiutiamo a metterli in risalto e a celebrarli tutti.
Presentazioni e rompighiaccio senza imbarazzo
Ogni membro vede la community da una prospettiva unica—chi mi somiglia? Chi dovrei incontrare? Come posso rompere il ghiaccio?
Funzionalità pensate e realizzate alla perfezione? Il cambiamento può essere divertente
Trasferirsi su Mighty sblocca un parco giochi, non solo una piattaforma.
Automazioni
Certo, ti aiutano a risparmiare tempo. Puoi anche festeggiare i membri con coriandoli, sbloccare ricompense segrete e assegnare badge personalizzati.
Serie
Chi è 🔥? I tuoi membri. Mantenere una streak è un piccolo ma potente incentivo che li fa tornare e raggiungere traguardi.
AI Cohost
Ecco il tuo nuovo assistente. È stato formato su tutto ciò che riguarda Mighty e la strategia di community ed è a tua disposizione man mano che costruisci.
Oltre 2.000 incorporamenti
Hai un podcast? Inseriscilo. Vuoi creare una mappa dei membri? Mostrala con orgoglio. Clone AI? Anche lui ci sta. La tua Mighty Network può contenere tutto il tuo mondo digitale.
Punti e Riconoscimenti
Dai punti ai tuoi membri. Li spendono riconoscendo altri membri per la loro eccezionalità. La community è un gioco e tutti vincono.
Badge
Sei entrato nella community? Ottieni un badge. Hai pubblicato 20 volte? Ottieni un badge. Hai terminato quel corso? Ottieni un badge. Tutti ottengono un badge!
Non abbiamo solo clienti. Abbiamo sostenitori.
Quando si parla dei pensatori più originali e interessanti al mondo, Mighty è la prima e ultima parola sulla community.
Nulla è stato facile come Mighty—ci piace moltissimo
Marie Forleo
Consigliatissimo, davvero, davvero tanto
Jefferson Fisher
È stato un SÌ istantaneo
Seth Godin
Siamo a $50M
Tiffany Aliche
Non vedo l’ora per questa community
Dan Martell
Abbiamo superato i 7 zeri di entrate ricorrenti
Ashley Fox
Gina è davvero bravissima a insegnare tutto questo
Nathan Barry
Continuo ad aumentare il prezzo perché il valore sale
Luvvie Ajayi Jones
Sono davvero entusiasta di continuare a costruire su Mighty
Melissa Urban