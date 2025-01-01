Crea una community per cui le persone pagano

Cosa rende Mighty diverso?

Le community da oltre $1M

Usiamo dati, competenza e visione per trasformare l’arte della community in una scienza. Tutto ciò che impariamo? Lo trasferiamo direttamente a te tramite il nostro software, le nostre storie e la masterclass passo dopo passo.

Creative Boom

Meet the Team

Write Hearted

Modern Metal Academy

Fai i conti con Mighty

1M$? Davvero?

È più vicino di quanto pensi. L’abbonamento medio su Mighty costa $48/mese. Il che significa che una grande attività può iniziare con una piccola lista email, una membership esistente—o persino con i contatti nel tuo telefono.

Membri

$

Per Month

$

One-time Fee

$107,600

Annual Revenue

La novità più antica al mondo

La people magic è potente

Aiutiamo i tuoi membri a incontrarsi e connettersi. Il concetto è antico, ma la tecnologia è avanzata. I risultati parlano da soli.

Profili così curati che dovremmo essere un'app di incontri

I tuoi membri portano vittorie, difficoltà, esperienze e obiettivi. Ti aiutiamo a metterli in risalto e a celebrarli tutti.

Presentazioni e rompighiaccio senza imbarazzo

Ogni membro vede la community da una prospettiva unica—chi mi somiglia? Chi dovrei incontrare? Come posso rompere il ghiaccio?

Funzionalità pensate e realizzate alla perfezione? Il cambiamento può essere divertente

Trasferirsi su Mighty sblocca un parco giochi, non solo una piattaforma.

Automazioni

Certo, ti aiutano a risparmiare tempo. Puoi anche festeggiare i membri con coriandoli, sbloccare ricompense segrete e assegnare badge personalizzati.

Serie

Chi è 🔥? I tuoi membri. Mantenere una streak è un piccolo ma potente incentivo che li fa tornare e raggiungere traguardi.

AI Cohost

Ecco il tuo nuovo assistente. È stato formato su tutto ciò che riguarda Mighty e la strategia di community ed è a tua disposizione man mano che costruisci.

Oltre 2.000 incorporamenti

Hai un podcast? Inseriscilo. Vuoi creare una mappa dei membri? Mostrala con orgoglio. Clone AI? Anche lui ci sta. La tua Mighty Network può contenere tutto il tuo mondo digitale.

Punti e Riconoscimenti

Dai punti ai tuoi membri. Li spendono riconoscendo altri membri per la loro eccezionalità. La community è un gioco e tutti vincono.

Badge

Sei entrato nella community? Ottieni un badge. Hai pubblicato 20 volte? Ottieni un badge. Hai terminato quel corso? Ottieni un badge. Tutti ottengono un badge!

Non abbiamo solo clienti. Abbiamo sostenitori.

Quando si parla dei pensatori più originali e interessanti al mondo, Mighty è la prima e ultima parola sulla community.

Nulla è stato facile come Mighty—ci piace moltissimo

Marie Forleo

Nulla è stato facile come Mighty—ci piace moltissimo

Marie Forleo

Consigliatissimo, davvero, davvero tanto

Jefferson Fisher

È stato un SÌ istantaneo

Seth Godin

Siamo a $50M

Tiffany Aliche

Non vedo l’ora per questa community

Dan Martell

Abbiamo superato i 7 zeri di entrate ricorrenti

Ashley Fox

Gina è davvero bravissima a insegnare tutto questo

Nathan Barry

Continuo ad aumentare il prezzo perché il valore sale

Luvvie Ajayi Jones

Sono davvero entusiasta di continuare a costruire su Mighty

Melissa Urban

Abbiamo un tasso di fidelizzazione del 90%, il 65% dei nostri membri ha un abbonamento annuale e da un singolo corso all’interno della nostra app abbiamo generato oltre sei cifre.

Avatar

Ashley Fox

CEO, Empify