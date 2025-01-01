Corsi
Unisci corsi e community insieme
Asincrono o online (o entrambi). Vendi video e contenuti per un reddito passivo—e metti un prezzo premium per le esperienze di corsi live.
Monetizza le tue conoscenze addebitando una tantum o abbonamenti
Insegna dal vivo o offri contenuti preregistrati—o entrambe per massimizzare le entrate
Usa l’AI per generare velocemente lo schema di un corso così puoi continuare a crescere
Bello, flessibile e coinvolgente
Una piattaforma di corsi creata per creatori ed imprenditori moderni
Contenuti del Corso
Carica contenuti e personalizzali
Carica video, audio e file per offrire ai tuoi studenti tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo.Crea elementi visivi coinvolgenti per distinguerti dai corsi base e attirare sui tuoi materiali.
Contenuti del Corso
Carica contenuti e personalizzali
Carica video, audio e file per offrire ai tuoi studenti tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo.Crea elementi visivi coinvolgenti per distinguerti dai corsi base e attirare sui tuoi materiali.
Consegna del Corso
Insegna live o in asincrono
Drip i corsi e programma sblocco sequenziale o a tempo. Quiz e valutazioni aiutano gli studenti a trattenere le informazioni.Aggiungi automazioni per invitare istantaneamente gli studenti al livello successivo.
Coinvolgimento Studenti
Guida i membri nella trasformazione
I tuoi corsi saranno accessibili via web, Android e iOS—le notifiche e la gamification fanno tornare gli studenti.Puoi anche scoprire workshop ed eventi che riuniscono le persone dal vivo e aggiungere automazioni per celebrare i progressi dei tuoi studenti.
Coinvolgimento Studenti
Guida i membri nella trasformazione
I tuoi corsi saranno accessibili via web, Android e iOS—le notifiche e la gamification fanno tornare gli studenti.Puoi anche scoprire workshop ed eventi che riuniscono le persone dal vivo e aggiungere automazioni per celebrare i progressi dei tuoi studenti.
Entrate da Corso
Fai pagare una tantum o in modalità membership
Ottieni un reddito passivo con una tariffa una tantum oppure esplora un modello basato su coorti. In ogni caso, avrai la flessibilità di pagamenti rateali, codici promozionali e altro ancora.Puoi raggruppare più corsi, accettare pagamenti in oltre 135 valute, offrire prove gratuite e anche limitare l’accesso tramite token ai corsi.
Unisciti alle decine di migliaia di creatori di corsi di successo su Mighty
Wealth Without Wall Street
Insegna a migliaia a raggiungere la vera indipendenza finanziaria
The Luckiest Club
Migliaia di membri trovano la sobrietà affrontando insieme i corsi
Category Pirates
Un corso premium di 12 mesi a cohorti per imprenditori visionari
Matthew Hussey
37.000 studenti lavorano sui loro obiettivi di relazione
Dr. Mark Hyman
Migliaia hanno seguito il suo Corso Detox di 10 giorni nella Hyman Hive Membership
Ballare ancora
Uno studio di danza digitale con lezioni live per tutte le età e livelli di abilità
Slow AF Run Club
Oltre 22.000 runner "in fondo al gruppo" ricevono piani di allenamento e risorse
Mel Robbins
Un programma premium di 5 settimane con formazione video e livestream
Gary Brecka
Ultimate Humans si riuniscono per corsi e contenuti su biohacking
Tutto quello che ti serve per offrire un’esperienza di corso incredibile
Ogni passo su Mighty è semplice—ma ti offre tantissima flessibilità
Inizia in vantaggio con uno schema di corso istantaneo
Dicci cosa vuoi insegnare e genereremo sezioni e lezioni da completare—in 30 secondi.
Crea o carica i tuoi contenuti
Carica video o materiali del corso e crea lezioni sequenziali da seguire o sbloccare.
Rivela, sblocca o programma il materiale da rilasciare in automatico
Inizia con tutti i materiali del corso visibili oppure scegli di rivelarli in sequenza, programmarli o sbloccarli a un momento specifico.
Scegli tu se far pagare (o meno)
Imposta piani a pagamento per singoli corsi o pacchetti. Offri un corso introduttivo gratis e fai pagare gli studenti per andare più in profondità.
Condividi la tua landing page
Crea pagine attraenti per vendere i tuoi piani su Mighty—oppure manda i visitatori da ClickFunnels, Instapage o Unbounce direttamente nel tuo flusso di acquisto.
Vedi e valuta facilmente i progressi degli studenti
Traccia il progresso degli studenti e aggiungi quiz per assicurarti che stiano assimilando il materiale. Crea automazioni per contattare chi ha bisogno di supporto.
Upsell automatico dopo il completamento del corso
Aggiungi automazioni per celebrare istantaneamente i progressi e invitarli al prossimo corso o sfida.
Inizia in vantaggio con uno schema di corso istantaneo
Dicci cosa vuoi insegnare e genereremo sezioni e lezioni da completare—in 30 secondi.
Crea o carica i tuoi contenuti
Carica video o materiali del corso e crea lezioni sequenziali da seguire o sbloccare.
Rivela, sblocca o programma il materiale da rilasciare in automatico
Inizia con tutti i materiali del corso visibili oppure scegli di rivelarli in sequenza, programmarli o sbloccarli a un momento specifico.
Scegli tu se far pagare (o meno)
Imposta piani a pagamento per singoli corsi o pacchetti. Offri un corso introduttivo gratis e fai pagare gli studenti per andare più in profondità.
Condividi la tua landing page
Crea pagine attraenti per vendere i tuoi piani su Mighty—oppure manda i visitatori da ClickFunnels, Instapage o Unbounce direttamente nel tuo flusso di acquisto.
Vedi e valuta facilmente i progressi degli studenti
Traccia il progresso degli studenti e aggiungi quiz per assicurarti che stiano assimilando il materiale. Crea automazioni per contattare chi ha bisogno di supporto.
Upsell automatico dopo il completamento del corso
Aggiungi automazioni per celebrare istantaneamente i progressi e invitarli al prossimo corso o sfida.
Registra i tuoi livestream per creare 2 corsi in 1
Fai pagare per l'esperienza live premium—e poi riutilizza le registrazioni come corso sempreverde che le persone possono acquistare e vedere quando vogliono.
Incorporamenti e integrazioni
Costruisci il tuo impero di corsi attorno a Mighty
Mighty è autonoma—ma non deve esserlo per forza. Che tu sia un creator esperto o alle prime armi, puoi iniziare con Mighty e poi scegliere la tech stack più adatta a te.
Incorporamenti e integrazioni
Costruisci il tuo impero di corsi attorno a Mighty
Mighty è autonoma—ma non deve esserlo per forza. Che tu sia un creator esperto o alle prime armi, puoi iniziare con Mighty e poi scegliere la tech stack più adatta a te.
Oltre 2.000 incorporamenti
Inserisci tutto ciò che ti serve. Funziona tutto perfettamente (e ha un bell'aspetto).
Integrazione Kit
Mantieni il tuo outreach preciso, sincronizzato e sempre al punto giusto.
Integrazione Zapier
Taglia la burocrazia con una libreria completa che crea connessioni per te.
Integrazione Zoom
Siamo già sincronizzati. Genera link evento in pochi secondi.
Sblocca corsi – e altro – a $99/mese
Prova una prova gratuita di 14 giorni per vedere come puoi far crescere il tuo business di corsi su Mighty.
ILLIMITATO
Membri
Spazi
Admins & Mods
UNICITÀ DI MIGHTY
People magic AI
Più funzionalità per ogni spazio
Inizia in meno di 60 secondi
Courses Plan
A partire da
$99
Gratis
per 14 giorni
Tutto ciò che serve per far crescere una community o un’attività di corsi e integrarla con altre tecnologie.
Nessuna carta di credito richiesta
Contenuto
• Caricamento video nativo• Incorporamento video• Caricamenti audio• PDF• Immagini e GIF• Documenti e presentazioni• Quiz e valutazioni• Spazio video dei corsi illimitato• Schema istantaneo del corso
Esperienza Studente
• Distribuzione e sblocco progressivo dei corsi• Accesso all’app iOS e Android• Gamification e riconoscimenti• Crea corsi per coorti• Permetti i commenti degli studenti• Crea coorti di studenti• Gli studenti possono accedere con SSO• Invia notifiche• Permetti la chat tra studenti e i messaggi diretti• Modalità chiaro e scuro
Fai pagare per l'accesso
• Addebita tariffe una tantum• Addebita una quota di iscrizione mensile o annuale• Raggruppa i corsi in pacchetti• Offri prove gratuite o corsi gratuiti• Crea offerte speciali con codici promozionali• Offri opzioni di pagamento rateale• Crea corsi nascosti• Addebita in più valute• Proteggi i tuoi corsi con token
Potenzia i tuoi corsi
• Trasmissione in diretta nativa• Programmazione eventi nativa• Aiuta i membri a iniziare conversazioni• Coinvolgi nuovamente i membri con messaggi personalizzati• Schema istantaneo per corso o sfida• Migliora qualsiasi scritto• Suggerimenti per rompere il ghiaccio• Celebra i progressi degli studenti con automazioni
Perché i creatori di corsi scelgono Mighty
Casa di più community da 1 milione di dollari rispetto a qualsiasi altra piattaforma.
Mighty Pro
Mettilo sulla tua vision board—corsi nella tua app personale
Mighty Pro raccoglie tutto sulle tue app personalizzate per iOS e Android e ti dà accesso al nostro team di strategia di livello mondiale.
Iniziare è veloce e divertente con l’AI
Chi vuoi formare? Costruiamo insieme la loro nuova casa.
Esempi: clienti di coaching, principianti della meditazione, chef vegani, amanti dei cani, aspiranti imprenditori, ecc.
The names generated by Mighty Co-Host™ are examples only and may be used by other businesses or subject to third-party rights. For more information, check our Terms
Crea una community da 1 milione di dollari
Questa masterclass gratuita è diventata virale—iscriviti per scoprire perché.