Asincrono o online (o entrambi). Vendi video e contenuti per un reddito passivo—e metti un prezzo premium per le esperienze di corsi live.

Monetizza le tue conoscenze addebitando una tantum o abbonamenti

Insegna dal vivo o offri contenuti preregistrati—o entrambe per massimizzare le entrate

Usa l’AI per generare velocemente lo schema di un corso così puoi continuare a crescere

Bello, flessibile e coinvolgente

Una piattaforma di corsi creata per creatori ed imprenditori moderni

Course Content

Contenuti del Corso

Carica contenuti e personalizzali

Carica video, audio e file per offrire ai tuoi studenti tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo.Crea elementi visivi coinvolgenti per distinguerti dai corsi base e attirare sui tuoi materiali.

Consegna del Corso

Insegna live o in asincrono

Drip i corsi e programma sblocco sequenziale o a tempo. Quiz e valutazioni aiutano gli studenti a trattenere le informazioni.Aggiungi automazioni per invitare istantaneamente gli studenti al livello successivo.

Course Delivery
Student Engagement

Coinvolgimento Studenti

Guida i membri nella trasformazione

I tuoi corsi saranno accessibili via web, Android e iOS—le notifiche e la gamification fanno tornare gli studenti.Puoi anche scoprire workshop ed eventi che riuniscono le persone dal vivo e aggiungere automazioni per celebrare i progressi dei tuoi studenti.

Entrate da Corso

Fai pagare una tantum o in modalità membership

Ottieni un reddito passivo con una tariffa una tantum oppure esplora un modello basato su coorti. In ogni caso, avrai la flessibilità di pagamenti rateali, codici promozionali e altro ancora.Puoi raggruppare più corsi, accettare pagamenti in oltre 135 valute, offrire prove gratuite e anche limitare l’accesso tramite token ai corsi.

Course Revenue

Unisciti alle decine di migliaia di creatori di corsi di successo su Mighty

Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street

Insegna a migliaia a raggiungere la vera indipendenza finanziaria

The Luckiest Club
The Luckiest Club

Migliaia di membri trovano la sobrietà affrontando insieme i corsi

Category Pirates
Category Pirates

Un corso premium di 12 mesi a cohorti per imprenditori visionari

Matthew Hussey
Matthew Hussey

37.000 studenti lavorano sui loro obiettivi di relazione

Dr. Mark Hyman
Dr. Mark Hyman

Migliaia hanno seguito il suo Corso Detox di 10 giorni nella Hyman Hive Membership

Dance Again
Ballare ancora

Uno studio di danza digitale con lezioni live per tutte le età e livelli di abilità

Slow AF Run Club
Slow AF Run Club

Oltre 22.000 runner "in fondo al gruppo" ricevono piani di allenamento e risorse

Mel Robbins
Mel Robbins

Un programma premium di 5 settimane con formazione video e livestream

Gary Brecka
Gary Brecka

Ultimate Humans si riuniscono per corsi e contenuti su biohacking

Tutto quello che ti serve per offrire un’esperienza di corso incredibile

Ogni passo su Mighty è semplice—ma ti offre tantissima flessibilità

Inizia in vantaggio con uno schema di corso istantaneo

Dicci cosa vuoi insegnare e genereremo sezioni e lezioni da completare—in 30 secondi.

Crea o carica i tuoi contenuti

Carica video o materiali del corso e crea lezioni sequenziali da seguire o sbloccare.

Rivela, sblocca o programma il materiale da rilasciare in automatico

Inizia con tutti i materiali del corso visibili oppure scegli di rivelarli in sequenza, programmarli o sbloccarli a un momento specifico.

Scegli tu se far pagare (o meno)

Imposta piani a pagamento per singoli corsi o pacchetti. Offri un corso introduttivo gratis e fai pagare gli studenti per andare più in profondità.

Condividi la tua landing page

Crea pagine attraenti per vendere i tuoi piani su Mighty—oppure manda i visitatori da ClickFunnels, Instapage o Unbounce direttamente nel tuo flusso di acquisto.

Vedi e valuta facilmente i progressi degli studenti

Traccia il progresso degli studenti e aggiungi quiz per assicurarti che stiano assimilando il materiale. Crea automazioni per contattare chi ha bisogno di supporto.

Upsell automatico dopo il completamento del corso

Aggiungi automazioni per celebrare istantaneamente i progressi e invitarli al prossimo corso o sfida.

Registra i tuoi livestream per creare 2 corsi in 1

Fai pagare per l'esperienza live premium—e poi riutilizza le registrazioni come corso sempreverde che le persone possono acquistare e vedere quando vogliono.

Integrations

Incorporamenti e integrazioni

Costruisci il tuo impero di corsi attorno a Mighty

Mighty è autonoma—ma non deve esserlo per forza. Che tu sia un creator esperto o alle prime armi, puoi iniziare con Mighty e poi scegliere la tech stack più adatta a te.

Esplora Embeds & Integrazioni

Oltre 2.000 incorporamenti

Inserisci tutto ciò che ti serve. Funziona tutto perfettamente (e ha un bell'aspetto).

Integrazione Kit

Mantieni il tuo outreach preciso, sincronizzato e sempre al punto giusto.

Integrazione Zapier

Taglia la burocrazia con una libreria completa che crea connessioni per te.

Integrazione Zoom

Siamo già sincronizzati. Genera link evento in pochi secondi.

Sblocca corsi – e altro – a $99/mese

Prova una prova gratuita di 14 giorni per vedere come puoi far crescere il tuo business di corsi su Mighty.

ILLIMITATO

Membri

Spazi

Admins & Mods

UNICITÀ DI MIGHTY

People magic AI

Più funzionalità per ogni spazio

Inizia in meno di 60 secondi

Courses Plan

A partire da

$99

Gratis

per 14 giorni

Tutto ciò che serve per far crescere una community o un’attività di corsi e integrarla con altre tecnologie.

Contenuto

• Caricamento video nativo• Incorporamento video• Caricamenti audio• PDF• Immagini e GIF• Documenti e presentazioni• Quiz e valutazioni• Spazio video dei corsi illimitato• Schema istantaneo del corso

Esperienza Studente

• Distribuzione e sblocco progressivo dei corsi• Accesso all’app iOS e Android• Gamification e riconoscimenti• Crea corsi per coorti• Permetti i commenti degli studenti• Crea coorti di studenti• Gli studenti possono accedere con SSO• Invia notifiche• Permetti la chat tra studenti e i messaggi diretti• Modalità chiaro e scuro

Fai pagare per l'accesso

• Addebita tariffe una tantum• Addebita una quota di iscrizione mensile o annuale• Raggruppa i corsi in pacchetti• Offri prove gratuite o corsi gratuiti• Crea offerte speciali con codici promozionali• Offri opzioni di pagamento rateale• Crea corsi nascosti• Addebita in più valute• Proteggi i tuoi corsi con token

Potenzia i tuoi corsi

• Trasmissione in diretta nativa• Programmazione eventi nativa• Aiuta i membri a iniziare conversazioni• Coinvolgi nuovamente i membri con messaggi personalizzati• Schema istantaneo per corso o sfida• Migliora qualsiasi scritto• Suggerimenti per rompere il ghiaccio• Celebra i progressi degli studenti con automazioni

Freedom Business Hub

Perché i creatori di corsi scelgono Mighty

Casa di più community da 1 milione di dollari rispetto a qualsiasi altra piattaforma.

Mighty Pro

Mettilo sulla tua vision board—corsi nella tua app personale

Mighty Pro raccoglie tutto sulle tue app personalizzate per iOS e Android e ti dà accesso al nostro team di strategia di livello mondiale.

Branded App

