Wat maakt Mighty anders?

De meeste $1M+ communities

We gebruiken onze data, expertise en visie om van de kunst van community een wetenschap te maken. Alles wat we leren? Dat geven we direct door aan jou via onze software, verhalen en stapsgewijze masterclass.

Masterclass

Masterclass

Creative Boom

Lees de casestudy

Meet the Team

Write Hearted

Lees de casestudy

Modern Metal Academy

Lees de casestudy

Reken het uit op Mighty

$1M? Echt waar?

Het is dichterbij dan je denkt. Het gemiddelde lidmaatschap op Mighty kost $48 per maand. Dat betekent dat een groot bedrijf kan beginnen met een kleine emaillijst, bestaand lidmaatschap—of zelfs de contacten in je telefoon.

Leden

$

Per Month

$

One-time Fee

$107,600

Annual Revenue

Het oudste nieuwe hete ding ter wereld

People magic is krachtig

We helpen je leden elkaar te ontmoeten en verbinden. Het concept is eeuwenoud, de technologie hypermodern. De resultaten spreken voor zich.

Profielen die er zo goed uitzien dat we een datingapp zouden moeten zijn

Je leden brengen hun successen, uitdagingen, ervaringen en doelen in. Wij helpen je om het allemaal uit te lichten en te vieren.

Introducties en kennismakers zonder ongemak

Elk lid ziet de community door zijn eigen unieke lens—wie lijkt op mij? Wie moet ik ontmoeten? Hoe kan ik een gesprek beginnen?

Aandachtige features, precies goed uitgevoerd? Verandering kan leuk zijn

Overstappen naar Mighty ontsluit een speeltuin, niet alleen een platform.

Automatiseringen

Zeker, ze helpen je tijd te besparen. Je kunt leden ook verrassen met confetti, geheime beloningen ontgrendelen en custom badges uitdelen.

Reeksen

Wie staat er 🔥? Je leden. De streak bijhouden is een kleine maar sterke motivatie waardoor ze steeds blijven terugkomen en mijlpalen behalen.

AI Cohost

Maak kennis met je nieuwe assistent. Deze is getraind in alles wat met Mighty en communitystrategie te maken heeft en staat tot je beschikking terwijl je bouwt.

2.000+ ingesloten elementen

Heb je een podcast? Voeg hem toe. Maak een ledenkaart? Laat maar zien. AI-clone? Kan erbij. Jouw Mighty Network kan je hele digitale wereld bevatten.

Punten & Erkenningen

Geef je leden punten. Ze besteden die door andere leden te herkennen voor hun prestaties. Community is een spel, en iedereen wint.

Badges

Community lid geworden? Je krijgt een badge. 20 berichten geplaatst? Je krijgt een badge. Die cursus afgerond? Je krijgt een badge. Iedereen krijgt een badge!

We hebben niet alleen klanten. We hebben gelovigen.

Als het gaat om de origineelste en interessantste denkers ter wereld, is Mighty het eerste en laatste woord op het gebied van community.

Niets is zo makkelijk geweest als Mighty—wij zijn er dol op

Marie Forleo

Niets is zo makkelijk geweest als Mighty—wij zijn er dol op

Marie Forleo

Zeer, zeer, zeer aan te bevelen

Jefferson Fisher

Het was direct een JA

Seth Godin

We staan op $50M

Tiffany Aliche

Ik ben enthousiast over deze community

Dan Martell

We zijn de grens van 7 cijfers aan terugkerende inkomsten gepasseerd

Ashley Fox

Gina is ZO goed in het uitleggen van dit alles

Nathan Barry

Ik blijf de prijs verhogen omdat de waarde STIJGT

Luvvie Ajayi Jones

Ik kijk er echt naar uit om verder te bouwen op Mighty

Melissa Urban

We hebben een retentiepercentage van 90%, 65% van onze leden zijn jaarlid, en alleen al met één cursus in onze app hebben we zes cijfers aan omzet behaald.

Avatar

Ashley Fox

CEO, Empify