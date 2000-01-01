GraphQL op Mighty

Bouw community-functies die echt voelen als jouw product.
Creëer je eigen frontend op een GraphQL-backend die al lidmaatschappen, betalingen, moderatie, media, meldingen, zoeken en AI beheert. Jouw leden kunnen ook native iOS- en Android-apps gebruiken die worden aangedreven door dezelfde graph.
# Your UI, backed by Mighty — a real query # against the published schema. query CommunityHome { me { name avatarUrl } network { title posts(first: 20) { nodes { ... on Post { title cheerCount commentCount } } } events { title startsAt rsvpYesCount } courses(first: 3) { nodes { title url } } } } # Payments, permissions, push, search, # transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Eindeloze widget-opties, allemaal rechtstreeks van de graph.
Elke kaart hieronder is het soort component dat het team van een klant kan uitbrengen in hun eigen designsysteem, op hun eigen site of app. Wat elk component aandrijft is een GraphQL query — getoond onder de kaart — in plaats van een backend-project. Draai een kaart om (of klik op Remix) om dezelfde query in een compleet ander designsysteem te zien: het maakt de graph niet uit hoe je UI eruitziet. Namen en cijfers zijn voorbeelden.
We hebben onze community home opnieuw gebouwd op de Headless API — zelfde leden en ruimtes, maar nu ziet het er eindelijk uit als ons product. 🎉
feed { nodes { reactions } }
courses { progressPct }
chat { messages { body } }
upcomingEvents { rsvpState }
members(first: 20)
poll { options { votePct } }
quiz { questions { choices } }
- Alle cursussen en herhalingen
- Live events alleen voor leden
- Privéchat-ruimtes
plans { entitlements }
notifications(unread: true)
memberSuggestions { reason }
Why headless?
Jouw merk en lid-ervaring blijven van jou. Mighty regelt de rest op de achtergrond.
Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.
Jij bouwt de frontend. Mighty draait het platform.
- Bepaal zelf wat leden zien. Achter de schermen regelt Mighty de dataopslag, zoekfuncties, betalingen, media, e-mail en meldingen.
- Start met de basis die al gebouwd is. Leden, Ruimtes, Posts, Opmerkingen, Events, Cursussen, Messaging en Abonnementen zijn klaar voor gebruik.
- Start vanuit het gepubliceerde schema. Introspecteer de SDL, genereer types en bouw tegen een gedocumenteerde API.
Het werk dat je vermijdt, vindt vooral achter de schermen plaats.
- Feeds en leesstatus. Ranking, ongelezen aantallen, nieuw-sinds-laatste-bezoek-markeringen, het dempen van leden en de groepering van meldingen moeten allemaal synchroon blijven.
- Rechten en machtigingen. Elke aanvraag moet het juiste plan, de juiste rol en de juiste paywall respecteren.
- Realtime, zoeken en media. WebSocket fan-out, relevantieranking, transcoding en adaptive-bitrate video vereisen elk een gespecialiseerde infrastructuur.
GraphQL vs. REST
AI-gedreven ontwikkeling? Check.
Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.
Het is een compleet nieuwe wereld...
- Je hoeft niet langer tientallen REST-routes uit te stippelen. Met GraphQL kan een AI het schema inspecteren en precies weten welke queries en mutaties beschikbaar zijn, welke types er bestaan en wat verplicht of optioneel is.
- Geneste en gerelateerde data komt terug in één aanvraag, wat belangrijk is bij het beheren van tokenkosten.
- Gestroomlijnde iframe embedding van custom OAuth-apps over web, iOS en Android. Geen verwarrende dubbele logins meer voor leden of cross-domain cookieproblemen.
- De mogelijkheid om Network MCP's uit te breiden naar leden in plaats van alleen Hosts en beheerders. Onze MCP-server en GraphQL API zijn gebouwd op hetzelfde productvlak, dus MCP-mogelijkheden groeien mee met het platform.
What Mighty handles
Platformwerk dat makkelijk te onderschatten is
These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.
Geldinfrastructuur
Betalingen worden al snel een op zichzelf staand probleem voor product, compliance en support.
- Mighty ondersteunt abonnementen, wijzigingen van een plan, pro-rata, proefperiodes, kortingsbonnen, cadeaus, eenmalige aankopen, uitbetalingen en meerdere valuta.
- Aanmaningen en herstel van mislukte betalingen. Het herstellen van mislukte betalingen beschermt omzet die anders zou verdwijnen als onvrijwillige churn.
- Belasting. Omzetbelasting, btw en nexus-regels vereisen doorlopende aandacht.
- De PCI-scope blijft aan de kant van Mighty, dus jouw frontend komt niet in aanraking met kaartgegevens.
- Bestaande supporttools dekken chargebacks, terugbetalingen en geschillen.
Je behoudt de native apps
Een aangepaste webervaring betekent niet dat je mobiel moet opgeven of nog twee producten moet bouwen.
- Jouw leden kunnen iOS en Android blijven gebruiken naast je aangepaste webervaring.
- Jouw frontend en Mighty's native apps lezen uit dezelfde graph.
- Mighty regelt push-levering, app-store releases, reviewcycli en OS-updates.
- Het intern bouwen en onderhouden van twee native apps vereist een toegewijd mobiel team.
Vertrouwen en compliance
Mighty heeft al controles en workflows die veel tijd en specialistisch werk zouden kosten om zelf te bouwen.
- Mighty onderhoudt al een SOC 2-complianceprogramma.
- Het platform omvat AVG- en CCPA-workflows, data-subject aanvragen, verwijderings- en exportflows, DPA's en subverwerkerslijsten.
- Mighty blijft investeren in toegankelijkheid in al haar first-party web- en native-ervaringen.
- Waarom dit belangrijk is: enterprise- en onderwijskopers eisen vaak gedocumenteerde controles voordat een deal door kan gaan.
Schaal, performance en de operationele nasleep
Infrastructuur is slechts een onderdeel van de kosten. Iemand moet het ook draaiende houden.
- Mighty beheert het CDN, caching layers, connection pools, autoscaling, read replicas en queue backpressure.
- On-call. Een betrouwbare dienst vereist paging, runbooks, incident response en vervolgwerk.
- Het platformteam regelt live-table migraties, zero-downtime deploys en capaciteitsplanning voorafgaand aan het starten.
- Mighty levert al het team dat verantwoordelijk is voor dit werk.
Deliverability
Deliverability wordt makkelijk over het hoofd gezien totdat berichten de leden niet meer bereiken.
- Mighty beheert transactionele en digest e-mails op grote schaal, inclusief afzenderreputatie, warme IP's, SPF, DKIM, DMARC, bounces en klachten.
- Push-levering werkt via APNs en FCM, inclusief token lifecycle management.
- Digest batching en lid-voorkeuren helpen een overvloed aan meldingen te voorkomen.
- Het praktische risico: wanneer community e-mails in spam belanden, kan het resultaat op een engagementprobleem lijken, zelfs als de content goed is.
AI-functies zonder de hele stack te hoeven bouwen
Jouw team kan AI-functies toevoegen zonder eerst een apart AI-platform te creëren.
- Cohost is een AI-agent met tools die inwerken op de graph.
- People Magic biedt matching en aanbevelingen op basis van community-data.
- Een MCP-server maakt een Network beschikbaar voor Claude en andere compatibele AI-clients.
- Semantisch zoeken en ontdekken-embeddings zijn al in productie.
Roadmap and flexibility
Wat gebeurt er als je product groeit?
New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.
Jouw frontend profiteert van Mighty's roadmap
- Wanneer Mighty een functionaliteit toevoegt aan de graph, kan je team deze gebruiken zonder de backend-dienst te hoeven implementeren.
- Met een custom backend is je team verantwoordelijk voor de implementatie en het onderhoud van elke nieuwe functionaliteit.
- Het API-contract is gedocumenteerd. Mighty publiceert de SDL en changelog, en kondigt vervolgens uitfaseringen aan voordat velden worden hernoemd of verwijderd.
- Bestaande queries blijven werken tijdens de uitfaseringsperiode, zodat je team tijd heeft om ze bij te werken.
Adopteer headless in je eigen tempo
- Pas de belangrijkste vlakken aan. Je kunt de op het lid gerichte home bouwen en tegelijkertijd de networkbeheer-, moderatie-, facturerings- en instellingenschermen van Mighty behouden.
- Gebruik één graph voor alle vlakken. Jouw webfrontend, Mighty's native apps, automatiseringen, webhooks en MCP gebruiken dezelfde 'source of truth'.
- Koppel je andere systemen. Webhooks en exports houden je community-data elders toegankelijk.
- Je kunt beginnen met de UI van Mighty en later een custom frontend toevoegen, of vanaf het begin de Headless API gebruiken.
Cost comparison
Vergelijk de prijs van Mighty met het team en de systemen die een custom backend vereist.
The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.
|Functionaliteit
|Zelf bouwen
|Op Mighty
|Core backend en API
|Toegewijde backend engineers, doorlopend2.000 u × $100 = $200k · twee engineers, zes maanden, in het beste geval
|Inbegrepen
|iOS en Android
|Toegewijde mobile engineers, doorlopend2.000 u × $100 = $200k · beide platforms, zes maanden, in het beste geval
|Inbegrepen
|Infrastructuur en on-call
|Platform engineering en een on-call rotatie700 u × $100 = $70k · om het op te zetten; de rotatie stopt nooit
|Inbegrepen
|SOC 2
|Een complianceprogramma en terugkerende audits600 u × $100 = $60k · plus $30–60k aan auditkosten, elk jaar
|Inbegrepen
|Betalingen, belasting, aanmaningen
|Engineering en finance operations800 u × $100 = $80k · abonnementen, pro-rata, belasting, retries
|Inbegrepen
|E-mail en push deliverability
|Specialist eigenaarschap en doorlopende monitoring500 u × $100 = $50k · plus ESP-kosten en reputatiewerk
|Inbegrepen
|AI-functies
|AI-infrastructuur en product engineering700 u × $100 = $70k · plus modelkosten, per lid, voor altijd
|Inbegrepen
|Optimistische kosten om v1 te bereiken
|7.300 uur ≈ $730kDrieënhalf engineer-jaren, tegen een tarief dat je in de praktijk niet zult krijgen, en het bekostigt alleen het STARTEN. Het draaiende houden voegt $110–150k per jaar toe aan de standaard 15–20% onderhoudsbenchmark, nog vóór cloud-, processor- en modelkosten.
|Jouw Mighty-abonnement
|Jouw aangepaste frontend
|Jouw team
|Jouw team
Kostenplaatjes zijn illustratieve schattingen, geen offertes. Het $100/uur tarief is de naar beneden afgeronde basis van de totale kosten voor een senior-engineer in de VS: gepubliceerde basisbereiken van ongeveer $140–205k met de standaard 1,25–1,4× loaded multiplier komen uit op $95–120 per uur. Uurschattingen gaan ervan uit dat alles goed gaat en er niets opnieuw wordt gebouwd. SOC 2-kosten gebruiken gepubliceerde 2026 audit-tarieven; onderhoud gebruikt de Gartner/Forrester 15–20% van de bouwkosten benchmark.
Operational risk
Een custom backend verandert ook waar je team verantwoordelijk voor is.
Wat een custom backend toevoegt aan je risicoregister
- Key-person risico. Als één backend engineer het mentale model voor je rechtenlogica in handen heeft, laat hun vertrek een serieuze kenniskloof achter.
- Doorlopend onderhoud. Jouw team is verantwoordelijk voor afhankelijkheids-kwetsbaarheden, framework-upgrades, Stripe API-versies en OS-wijzigingen zolang het product draait.
- Opportunity costs. Tijd besteed aan het batchen van meldingen, is tijd die je team niet kan besteden aan het verbeteren van de ervaring waarvoor de leden kwamen.
- Toekomstig migratierisico. Als een zelfgebouwde backend niet meer past, moet je deze vervangen terwijl er nog steeds echte leden en betalingen door het systeem stromen.
Best fit
Vink vol vertrouwen de vereisten aan voor elk scenario.
Different teams can choose the same platform for very different reasons.
Bureaus en studio's
Bureaus kunnen een frontend hergebruiken voor klantwerk zonder voor elke opdracht een nieuwe community-backend op te zetten.Snellere levering
SaaS voegt community toe
SaaS-teams kunnen hun bestaande designsysteem matchen en de community binnen het bestaande producttemplate houden.Productcontinuïteit
Enterprise en onderwijs
Enterprise- en onderwijskopers eisen vaak SOC 2, SSO en merkcontrole tijdens inkoop.Bestaande controles
Creators met een in-house team
Teams met een gevestigd merk kunnen de ervaring bouwen die hun ontwerpers voor ogen hebben zonder een standaard template te hoeven accepteren.Creatieve controle
Iedereen met een bestaande site of app
Bestaande producten kunnen de community als een native feature laten voelen in plaats van de leden naar een aparte ervaring te sturen.Eén ervaring
Marktplaatsen en Networks
Marktplaatsen en Networks kunnen een community toevoegen als één onderdeel van een groter product zonder dat hiervoor een nieuwe template of stijl vereist is.Flexibele architectuur
3 belangrijke takeaways
Maak de waarde van het bouwen op Mighty met GraphQL duidelijk voor stakeholders, zonder dat het te technisch wordt.
Volledige visuele controle
Jouw team kan volledig aangepaste ervaringen creëren, geheel losstaand of direct geïntegreerd in Mighty's web-, iOS- en Android-apps.
Moderne backend
Bouw op GraphQL en benut de kracht en flexibiliteit van AI-gedreven ontwikkeling ten volle.
SOC 2-dekking
Het bestaande complianceprogramma van Mighty pakt een vereiste aan die vaak bepaalt of enterprise- en onderwijsdeals doorgaan.
api.mn.co/graphql/schema.graphql.