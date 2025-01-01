Bouw een community waar mensen voor willen betalen
Uw bedrijf verdient een oneerlijk voordeel—het platform en de strategie die makers en ondernemers in 2025 $500 miljoen hebben laten verdienen.
Wat maakt Mighty anders?
De meeste $1M+ communities
We gebruiken onze data, expertise en visie om van de kunst van community een wetenschap te maken. Alles wat we leren? Dat geven we direct door aan jou via onze software, verhalen en stapsgewijze masterclass.
Reken het uit op Mighty
$1M? Echt waar?
Het is dichterbij dan je denkt. Het gemiddelde lidmaatschap op Mighty kost $48 per maand. Dat betekent dat een groot bedrijf kan beginnen met een kleine emaillijst, bestaand lidmaatschap—of zelfs de contacten in je telefoon.
Het oudste nieuwe hete ding ter wereld
People magic is krachtig
We helpen je leden elkaar te ontmoeten en verbinden. Het concept is eeuwenoud, de technologie hypermodern. De resultaten spreken voor zich.
Profielen die er zo goed uitzien dat we een datingapp zouden moeten zijn
Je leden brengen hun successen, uitdagingen, ervaringen en doelen in. Wij helpen je om het allemaal uit te lichten en te vieren.
Introducties en kennismakers zonder ongemak
Elk lid ziet de community door zijn eigen unieke lens—wie lijkt op mij? Wie moet ik ontmoeten? Hoe kan ik een gesprek beginnen?
Aandachtige features, precies goed uitgevoerd? Verandering kan leuk zijn
Overstappen naar Mighty ontsluit een speeltuin, niet alleen een platform.
Automatiseringen
Zeker, ze helpen je tijd te besparen. Je kunt leden ook verrassen met confetti, geheime beloningen ontgrendelen en custom badges uitdelen.
Reeksen
Wie staat er �🔥? Je leden. De streak bijhouden is een kleine maar sterke motivatie waardoor ze steeds blijven terugkomen en mijlpalen behalen.
AI Cohost
Maak kennis met je nieuwe assistent. Deze is getraind in alles wat met Mighty en communitystrategie te maken heeft en staat tot je beschikking terwijl je bouwt.
2.000+ ingesloten elementen
Heb je een podcast? Voeg hem toe. Maak een ledenkaart? Laat maar zien. AI-clone? Kan erbij. Jouw Mighty Network kan je hele digitale wereld bevatten.
Punten & Erkenningen
Geef je leden punten. Ze besteden die door andere leden te herkennen voor hun prestaties. Community is een spel, en iedereen wint.
Badges
Community lid geworden? Je krijgt een badge. 20 berichten geplaatst? Je krijgt een badge. Die cursus afgerond? Je krijgt een badge. Iedereen krijgt een badge!
We hebben niet alleen klanten. We hebben gelovigen.
Als het gaat om de origineelste en interessantste denkers ter wereld, is Mighty het eerste en laatste woord op het gebied van community.
Niets is zo makkelijk geweest als Mighty—wij zijn er dol op
Marie Forleo
Zeer, zeer, zeer aan te bevelen
Jefferson Fisher
Het was direct een JA
Seth Godin
We staan op $50M
Tiffany Aliche
Ik ben enthousiast over deze community
Dan Martell
We zijn de grens van 7 cijfers aan terugkerende inkomsten gepasseerd
Ashley Fox
Gina is ZO goed in het uitleggen van dit alles
Nathan Barry
Ik blijf de prijs verhogen omdat de waarde STIJGT
Luvvie Ajayi Jones
Ik kijk er echt naar uit om verder te bouwen op Mighty
Melissa Urban