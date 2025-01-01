Cursussen
Breng cursussen en community samen
Asynchroon of online (of beide). Verkoop video's en content voor passief inkomen—en reken een premie voor live cursuservaringen.
Monetiseer je kennis door eenmalige of periodieke kosten te rekenen
Geef live les of host vooraf opgenomen content — of doe beide om je inkomsten te maximaliseren
Gebruik AI om snel een cursusoverzicht te genereren zodat je kunt blijven groeien
Mooi, flexibel en boeiend
Een cursusplatform gebouwd voor moderne makers en ondernemers
Cursusinhoud
Upload content en maak het op maat
Upload video, audio en bestanden om je studenten alles te geven wat ze nodig hebben om te slagen.Maak aansprekende visuals om je materiaal te onderscheiden van basis-cursussen en deelnemers erbij te betrekken.
Cursusaflevering
Geef live of asynchroon les
Drip-cursussen met getimede of opeenvolgende ontgrendeling. Quizzes en toetsingen helpen studenten om de informatie te onthouden.Voeg automatiseringen toe om studenten direct uit te nodigen naar het volgende niveau.
Studentbetrokkenheid
Leid leden naar transformatie
Je cursussen zijn toegankelijk via het web, Android en iOS—meldingen en gamification zorgen dat studenten blijven terugkomen.Je kunt ook workshops en evenementen verkennen die mensen live samenbrengen, en automatiseringen toevoegen om de voortgang van je studenten te vieren.
Cursusopbrengst
Reken eenmalig of voor lidmaatschap
Verdien passief inkomen met een eenmalige betaling of verken een cohort-model. Hoe dan ook, je hebt flexibele mogelijkheden voor termijnbetalingen, promotiecodes en meer.Je kunt meerdere cursussen bundelen, in meer dan 135 valuta’s afrekenen, gratis periodes aanbieden en zelfs cursussen laten ontgrendelen met tokens.
Sluit je aan bij tienduizenden winstgevende cursusmakers op Mighty
Wealth Without Wall Street
Leert duizenden hoe ze echte financiële onafhankelijkheid kunnen bereiken
The Luckiest Club
Duizenden leden vinden nuchterheid door samen cursussen te volgen
Category Pirates
Een premium cohort-gebaseerde 12 maanden durende cursus voor vooruitstrevende ondernemers
Matthew Hussey
37.000 studenten werken aan hun relatie doelen
Dr. Mark Hyman
Duizenden hebben zijn 10-dagen Detox Cursus gedaan in het Hyman Hive Membership
Dance Again
Een digitale dansstudio met live lessen voor alle leeftijden en niveaus
Slow AF Run Club
22.000+ "achter de meute"-lopers ontvangen trainingsschema's en bronnen
Mel Robbins
Een high-end vijf weken durend traject met videotraining en livestreams
Gary Brecka
Ultimate Humans komen samen voor biohacking-cursussen en content
Alles wat je nodig hebt voor een geweldige cursuservaring
Elke stap op Mighty is eenvoudig—maar geeft je enorm veel flexibiliteit
Begin direct met een cursus-overzicht
Vertel wat je wilt onderwijzen en wij genereren secties en lessen voor jou om in te vullen—in 30 seconden.
Maak of upload je content
Upload video's of cursusmateriaal en maak opeenvolgende lessen voor studenten om te volgen of te ontgrendelen.
Laat materiaal direct zien, ontgrendel het of stel het in om gefaseerd vrij te geven
Start met al het cursusmateriaal zichtbaar of kies ervoor het opeenvolgend vrij te geven, te plannen of op een specifiek tijdstip te ontgrendelen.
Kies of je betaling vraagt (of niet)
Stel betaalde plannen in voor losse cursussen of bundels. Bied een introductiecursus gratis aan en laat studenten betalen om verder te gaan.
Deel je landingspagina
Maak aantrekkelijke pagina’s om je plannen op Mighty te verkopen—of stuur bezoekers vanuit je ClickFunnels, Instapage of Unbounce direct naar je afrekenproces.
Bekijk eenvoudig en beoordeel de voortgang van studenten
Volg de voortgang van studenten en voeg quizzes toe om te zorgen dat ze het materiaal beheersen. Bouw automatiseringen om contact op te nemen met iedereen die hulp nodig heeft.
Automatisch upsellen na afronden van een cursus
Voeg automatiseringen toe om direct voortgang te vieren en nodig hen uit voor de volgende cursus of uitdaging.
Neem je livestreams op en maak 2 cursussen in 1
Vraag geld voor de premium live-ervaring—en gebruik daarna de opnames als een altijd beschikbare cursus die mensen zelf op hun eigen tijd kunnen kopen en bekijken.
Embeds & Integraties
Bouw je cursusimperium rond Mighty
Mighty staat op zichzelf—maar dat hoeft niet. Of je nu een ervaren cursusmaker bent of nieuw in het vak, je kunt starten met Mighty en vervolgens de techstack kiezen die bij je past.
2.000+ ingesloten elementen
Voeg alles toe wat je nodig hebt. Het werkt gewoon (en ziet er top uit).
Kit-integratie
Houd je outreach scherp, gesynchroniseerd en doelgericht.
Zapier-integratie
Snijd het werk weg met een volledige bibliotheek die automatisch verbindingen voor jou legt.
Zoom-integratie
We zitten al op één lijn. Genereer eventlinks in seconden.
