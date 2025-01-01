Cursussen

Breng cursussen en community samen

Asynchroon of online (of beide). Verkoop video's en content voor passief inkomen—en reken een premie voor live cursuservaringen.

4.8

uit meer dan 80k beoordelingen

Monetiseer je kennis door eenmalige of periodieke kosten te rekenen

Geef live les of host vooraf opgenomen content — of doe beide om je inkomsten te maximaliseren

Gebruik AI om snel een cursusoverzicht te genereren zodat je kunt blijven groeien

Mooi, flexibel en boeiend

Een cursusplatform gebouwd voor moderne makers en ondernemers

Course Content

Cursusinhoud

Upload content en maak het op maat

Upload video, audio en bestanden om je studenten alles te geven wat ze nodig hebben om te slagen.Maak aansprekende visuals om je materiaal te onderscheiden van basis-cursussen en deelnemers erbij te betrekken.

Cursusinhoud

Upload content en maak het op maat

Upload video, audio en bestanden om je studenten alles te geven wat ze nodig hebben om te slagen.Maak aansprekende visuals om je materiaal te onderscheiden van basis-cursussen en deelnemers erbij te betrekken.

Course Content

Cursusaflevering

Geef live of asynchroon les

Drip-cursussen met getimede of opeenvolgende ontgrendeling. Quizzes en toetsingen helpen studenten om de informatie te onthouden.Voeg automatiseringen toe om studenten direct uit te nodigen naar het volgende niveau.

Course Delivery
Student Engagement

Studentbetrokkenheid

Leid leden naar transformatie

Je cursussen zijn toegankelijk via het web, Android en iOS—meldingen en gamification zorgen dat studenten blijven terugkomen.Je kunt ook workshops en evenementen verkennen die mensen live samenbrengen, en automatiseringen toevoegen om de voortgang van je studenten te vieren.

Studentbetrokkenheid

Leid leden naar transformatie

Je cursussen zijn toegankelijk via het web, Android en iOS—meldingen en gamification zorgen dat studenten blijven terugkomen.Je kunt ook workshops en evenementen verkennen die mensen live samenbrengen, en automatiseringen toevoegen om de voortgang van je studenten te vieren.

Student Engagement

Cursusopbrengst

Reken eenmalig of voor lidmaatschap

Verdien passief inkomen met een eenmalige betaling of verken een cohort-model. Hoe dan ook, je hebt flexibele mogelijkheden voor termijnbetalingen, promotiecodes en meer.Je kunt meerdere cursussen bundelen, in meer dan 135 valuta’s afrekenen, gratis periodes aanbieden en zelfs cursussen laten ontgrendelen met tokens.

Course Revenue

Sluit je aan bij tienduizenden winstgevende cursusmakers op Mighty

Wealth Without Wall Street
Wealth Without Wall Street

Leert duizenden hoe ze echte financiële onafhankelijkheid kunnen bereiken

The Luckiest Club
The Luckiest Club

Duizenden leden vinden nuchterheid door samen cursussen te volgen

Category Pirates
Category Pirates

Een premium cohort-gebaseerde 12 maanden durende cursus voor vooruitstrevende ondernemers

Matthew Hussey
Matthew Hussey

37.000 studenten werken aan hun relatie doelen

Dr. Mark Hyman
Dr. Mark Hyman

Duizenden hebben zijn 10-dagen Detox Cursus gedaan in het Hyman Hive Membership

Dance Again
Dance Again

Een digitale dansstudio met live lessen voor alle leeftijden en niveaus

Slow AF Run Club
Slow AF Run Club

22.000+ "achter de meute"-lopers ontvangen trainingsschema's en bronnen

Mel Robbins
Mel Robbins

Een high-end vijf weken durend traject met videotraining en livestreams

Gary Brecka
Gary Brecka

Ultimate Humans komen samen voor biohacking-cursussen en content

Alles wat je nodig hebt voor een geweldige cursuservaring

Elke stap op Mighty is eenvoudig—maar geeft je enorm veel flexibiliteit

Begin direct met een cursus-overzicht

Vertel wat je wilt onderwijzen en wij genereren secties en lessen voor jou om in te vullen—in 30 seconden.

Maak of upload je content

Upload video's of cursusmateriaal en maak opeenvolgende lessen voor studenten om te volgen of te ontgrendelen.

Laat materiaal direct zien, ontgrendel het of stel het in om gefaseerd vrij te geven

Start met al het cursusmateriaal zichtbaar of kies ervoor het opeenvolgend vrij te geven, te plannen of op een specifiek tijdstip te ontgrendelen.

Kies of je betaling vraagt (of niet)

Stel betaalde plannen in voor losse cursussen of bundels. Bied een introductiecursus gratis aan en laat studenten betalen om verder te gaan.

Deel je landingspagina

Maak aantrekkelijke pagina’s om je plannen op Mighty te verkopen—of stuur bezoekers vanuit je ClickFunnels, Instapage of Unbounce direct naar je afrekenproces.

Bekijk eenvoudig en beoordeel de voortgang van studenten

Volg de voortgang van studenten en voeg quizzes toe om te zorgen dat ze het materiaal beheersen. Bouw automatiseringen om contact op te nemen met iedereen die hulp nodig heeft.

Automatisch upsellen na afronden van een cursus

Voeg automatiseringen toe om direct voortgang te vieren en nodig hen uit voor de volgende cursus of uitdaging.

Begin direct met een cursus-overzicht

Vertel wat je wilt onderwijzen en wij genereren secties en lessen voor jou om in te vullen—in 30 seconden.

Maak of upload je content

Upload video's of cursusmateriaal en maak opeenvolgende lessen voor studenten om te volgen of te ontgrendelen.

Laat materiaal direct zien, ontgrendel het of stel het in om gefaseerd vrij te geven

Start met al het cursusmateriaal zichtbaar of kies ervoor het opeenvolgend vrij te geven, te plannen of op een specifiek tijdstip te ontgrendelen.

Kies of je betaling vraagt (of niet)

Stel betaalde plannen in voor losse cursussen of bundels. Bied een introductiecursus gratis aan en laat studenten betalen om verder te gaan.

Deel je landingspagina

Maak aantrekkelijke pagina’s om je plannen op Mighty te verkopen—of stuur bezoekers vanuit je ClickFunnels, Instapage of Unbounce direct naar je afrekenproces.

Bekijk eenvoudig en beoordeel de voortgang van studenten

Volg de voortgang van studenten en voeg quizzes toe om te zorgen dat ze het materiaal beheersen. Bouw automatiseringen om contact op te nemen met iedereen die hulp nodig heeft.

Automatisch upsellen na afronden van een cursus

Voeg automatiseringen toe om direct voortgang te vieren en nodig hen uit voor de volgende cursus of uitdaging.

Neem je livestreams op en maak 2 cursussen in 1

Vraag geld voor de premium live-ervaring—en gebruik daarna de opnames als een altijd beschikbare cursus die mensen zelf op hun eigen tijd kunnen kopen en bekijken.

Embeds & Integraties

Bouw je cursusimperium rond Mighty

Mighty staat op zichzelf—maar dat hoeft niet. Of je nu een ervaren cursusmaker bent of nieuw in het vak, je kunt starten met Mighty en vervolgens de techstack kiezen die bij je past.

Ontdek Embeds & Integraties

Embeds & Integraties

Bouw je cursusimperium rond Mighty

Mighty staat op zichzelf—maar dat hoeft niet. Of je nu een ervaren cursusmaker bent of nieuw in het vak, je kunt starten met Mighty en vervolgens de techstack kiezen die bij je past.

Ontdek Embeds & Integraties
2.000+ ingesloten elementen

Voeg alles toe wat je nodig hebt. Het werkt gewoon (en ziet er top uit).

Kit-integratie

Houd je outreach scherp, gesynchroniseerd en doelgericht.

Zapier-integratie

Snijd het werk weg met een volledige bibliotheek die automatisch verbindingen voor jou legt.

Zoom-integratie

We zitten al op één lijn. Genereer eventlinks in seconden.

Inhoud

• Ingebouwde video-upload• Video-embeds• Audio-upload• PDF’s• Afbeeldingen en GIF’s• Documenten en presentaties• Quizzen en beoordelingen• Onbeperkte opslag voor cursusvideo’s• Directe cursus-outline

Studentervaring

• Cursussen druppelen en vrijgeven• Toegang tot iOS- en Android-app• Gamification en erkenning• Cohort-gebaseerde cursussen creëren• Studentreacties toestaan• Studentcohorten maken• Studenten kunnen inloggen met SSO• Stuur notificaties• Studentchat en privéberichten toestaan• Donkere en lichte modus

Toegang tegen betaling

• Eenmalige kosten in rekening brengen• Maandelijkse of jaarlijkse lidmaatschappen in rekening brengen• Cursussen bundelen• Bied gratis proefperiodes of gratis cursussen aan• Speciale aanbiedingen maken met promotiecodes• Keuze voor betalingsregelingen bieden• Verborgen cursussen maken• In meerdere valuta’s in rekening brengen• Token-gate je cursussen

Verrijk je cursussen

• Ingebouwde livestreaming• Ingebouwde evenementplanning• Help leden om gesprekken te starten• Betrek leden opnieuw met gepersonaliseerde berichten• Directe cursus- of challenge-outline• Maak al je teksten beter• Icebreaker-suggesties• Vier de voortgang van studenten met automatiseringen

Freedom Business Hub

Waarom cursusmakers voor Mighty kiezen

Thuisbasis van meer $1M communities dan elk ander platform.

Mighty Pro

Zet het op je vision board—cursussen in je eigen app

Mighty Pro brengt alles samen in je eigen merkapp voor iOS en Android en geeft je toegang tot ons wereldklasse strategie-team.

