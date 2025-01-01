Construa sua comunidade com magia das pessoas
Seu negócio merece uma vantagem real — a plataforma e a estratégia que ajudaram criadores e empreendedores a faturar mais de US$500 milhões em 2025.
O que torna a Mighty diferente?
As maiores comunidades de US$ 1M+
Usamos nossos dados, expertise e visão para transformar a arte da comunidade em ciência. Tudo que aprendemos? Passamos para você via nosso software, histórias e masterclass passo a passo.
Faça as contas no Mighty
US$ 1M? Sério?
It’s closer than you think. The average membership on Mighty charges $48/month. That means a big business can start with a small email list, existing membership—or even the contacts in your phone.
A novidade mais antiga do mundo
A magia das pessoas é poderosa
Ajudamos seus membros a se conhecerem e se conectarem. O conceito é antigo, mas a tecnologia é avançada. Os resultados falam por si só.
Perfis tão bonitos que poderíamos ser um aplicativo de namoro
Seus membros trazem suas conquistas, desafios, experiências e metas. Ajudamos você a destacar e celebrar tudo.
Apresentações e quebras-gelo sem constrangimentos
Cada membro vê a comunidade pela sua própria perspectiva única — quem é parecido comigo? Quem devo conhecer? Como posso quebrar o gelo?
Recursos inteligentes, do jeito certo? Mudar pode ser divertido
Migrar para a Mighty destrava um verdadeiro parquinho de possibilidades, não apenas uma plataforma.
Automações
Sim, ajudam a economizar tempo. Você também pode espalhar confete para membros, desbloquear recompensas e distribuir badges personalizados.
Sequências
Quem está pegando fogo? Seus membros. Manter uma sequência é um pequeno e poderoso incentivo que faz com que continuem voltando e alcançando conquistas.
AI Cohost
Conheça seu novo parceiro. Ele foi treinado em tudo sobre Mighty e estratégia de comunidade e está ao seu alcance enquanto você cria.
Mais de 2.000 incorporações
Tem um podcast? Coloque lá. Criou um mapa de membros? Exiba. Clone de IA? Ele pode participar. Sua Mighty Network pode reunir todo seu universo digital.
Pontos & Reconhecimentos
Dê pontos aos seus membros. Eles gastam reconhecendo outros membros por serem incríveis. A comunidade é um jogo e todos ganham.
Distintivos
Entrou na comunidade? Você ganha um selo. Postou 20 vezes? Você ganha um selo. Concluiu aquele curso? Você ganha um selo. Todo mundo ganha selo!
Não temos apenas clientes. Temos verdadeiros fãs.
Quando se trata das mentes mais criativas e originais do mundo, a Mighty é a referência em comunidade.
Nada foi tão fácil quanto a Mighty—adoramos
Marie Forleo
Recomendo muitíssimo
Jefferson Fisher
Foi um SIM instantâneo
Seth Godin
Estamos em 50 milhões de dólares
Tiffany Aliche
Estou animado para esta comunidade
Dan Martell
Ultrapassamos 7 dígitos em receita recorrente
Ashley Fox
Gina é MUITO boa ensinando tudo isso
Nathan Barry
Continuo aumentando o preço porque o valor só CRESCE
Luvvie Ajayi Jones
Estou muito animado para continuar construindo no Mighty
Melissa Urban