GraphQL na Mighty

Crie recursos de comunidade que tenham a cara do seu produto.

Crie o seu próprio frontend num backend GraphQL que já cuida de associações, pagamentos, moderação, mídia, notificações, pesquisa e IA. Seus membros também podem usar aplicativos nativos para iOS e Android alimentados pelo mesmo grafo.

Por que funcionaCompare os custos
api.mn.co/graphql
# Your UI, backed by Mighty — a real query
# against the published schema.
query CommunityHome {
  me { name avatarUrl }
  network {
    title
    posts(first: 20) {
      nodes {
        ... on Post { title cheerCount commentCount }
      }
    }
    events { title startsAt rsvpYesCount }
    courses(first: 3) { nodes { title url } }
  }
}

# Payments, permissions, push, search,
# transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Experimente
67
áreas de capacidade disponíveis na API Headless
SOC 2
O programa de compliance da Mighty já está em vigor
2
aplicativos nativos que sua equipe não precisa criar
0
escalas de sobreaviso no backend para sua equipe preencher
O que você pode construir

Infinitas opções de widgets, todos diretos do grafo.

Cada card abaixo é o tipo de componente que a equipe do cliente poderia lançar no próprio design system deles, no próprio site ou aplicativo. O que alimenta cada um é uma query GraphQL — mostrada abaixo do card — em vez de um projeto de backend. Vire qualquer card (ou clique em Remixar) para ver a mesma query usando um design system completamente diferente: o grafo não se importa com a aparência da sua UI. Nomes e números são exemplos.

AR
Amara Reyes
Crítica de Design · 2h

Reconstruímos a página inicial da nossa comunidade na API Headless — mesmos membros e espaços, mas agora ela finalmente tem a cara do nosso produto. 🎉

❤️ 24👏 128 comentários
Publicações e reaçõesfeed { nodes { reactions } }
Fundamentos da Facilitação
17 de 25 lições · 68%
Quebra-gelos que realmente funcionam
17Lendo a salaA seguir
18Conversas difíceis
Cursoscourses { progressPct }
NS
Natalia Sousa
Ativo agora
Boas-vindas! 👋 Sua turma começa na segunda-feira.
Acabei de terminar o curso de introdução — mal posso esperar.
Mensagenschat { messages { body } }
Mar17
Weekday Live Coaching
10:00 AM · Transmissão ao vivo
JKLPMO+141 confirmadosCONFIRMAR PRESENÇA
EventosupcomingEvents { rsvpState }
Membros
1,284
Pesquisar membros…
NH
Noor Haddad
Host · Austin
JK
Jonas Keller
Membro · Berlim
PN
Priya Nair
Moderador · Mumbai
Diretório de membrosmembers(first: 20)
Onde o encontro de primavera deve acontecer?
Lisboa38%
Austin27%
Fique online35%
214 votos · encerra em 2 dias
Enquetespoll { options { votePct } }
Quiz rápido: Lendo a sala
3 de 5
Melhor quebra-gelo para uma turma calada?
Comece pela pauta
Faça uma enquete quebra-gelo de dois minutos ✓
Espere alguém tomar a palavra
Correto — 3 de 3 até agora.
Quizzesquiz { questions { choices } }
Assinatura Pro
Mais popular
$29/month
  • Todos os cursos e replays
  • Eventos ao vivo só para membros
  • Espaços de chat privado
Participe agora
Checkout, impostos e recuperação de pagamentos falhos rodam no faturamento da Mighty.
Associações pagasplans { entitlements }
Notificações
3 novos
SW
Sam está ao vivo agora
Office Hours · começou há 4m
Participar
NT
Nia mencionou você
em Design Critique · 12m
MC
Marta adicionou uma nova lição
Fundamentos da Facilitação · 3h
Notificaçõesnotifications(unread: true)
Pessoas que você deveria conhecer
✨ People Magic
TQ
Tomás Quinn
Também tem cursos em turmas
Diga oi
HB
Hana Berg
Mesma cidade · entrou nesta semana
Diga oi
People MagicmemberSuggestions { reason }

Why headless?

Sua marca e a experiência dos membros continuam sendo suas. A Mighty cuida do que fica por baixo.

Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.

Você constrói o frontend. A Mighty roda a plataforma.

  • Controle o que os membros veem. A Mighty cuida do armazenamento de dados, buscas, pagamentos, mídia, e-mail e notificações nos bastidores.
  • Comece com o básico já pronto. Membros, Espaços, Posts, Comentários, Eventos, Cursos, Mensagens e Assinaturas estão prontos para usar.
  • Comece pelo schema publicado. Inspecione o SDL, gere tipos e desenvolva com uma API documentada.

O trabalho que você evita é, na maior parte, nos bastidores.

  • Feeds e status de leitura. Ranqueamento, contagem de não lidos, marcadores de novidades desde a última visita, silenciamento de membros e agrupamento de notificações precisam estar sincronizados.
  • Permissões e direitos. Cada solicitação deve respeitar o plano, a função e o paywall corretos.
  • Tempo real, busca e mídia. Fan-out de WebSocket, ranqueamento de relevância, transcodificação e vídeo com taxa de bits adaptável exigem infraestrutura especializada.
In one lineConstrua sobre a melhor experiência de comunidade do mercado, em vez de mais um backend genérico.

GraphQL vs. REST

Desenvolvimento impulsionado por IA? Check.

Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.

É todo um mundo novo...

  • Não é mais necessário mapear dezenas de rotas REST. Com o GraphQL, uma IA pode fazer introspecção no schema e saber exatamente quais queries e mutações estão disponíveis, quais tipos existem e o que é obrigatório versus opcional.
  • Dados aninhados e relacionados voltam em uma única solicitação, o que é importante para gerenciar os custos de tokens.
  • Incorporação otimizada de iframes de aplicativos OAuth personalizados na web, iOS e Android. Chega de logins duplos confusos para os membros ou de problemas com cookies cross-domain.
  • Capacidade de estender os MCPs da Network para os membros, em vez de apenas para Hosts e admins. Nosso servidor MCP e a API GraphQL são construídos na mesma superfície de produto, então as capacidades do MCP crescem junto com a plataforma.

What Mighty handles

Trabalho de plataforma que é fácil de subestimar

These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.

Infraestrutura financeira

Pagamentos rapidamente se tornam um problema à parte de produto, compliance e suporte.

  • A Mighty suporta assinaturas, mudanças de plano, rateios, trials, cupons, presentes, compras únicas, pagamentos e múltiplas moedas.
  • Cobrança e recuperação de pagamentos falhos. Recuperar pagamentos falhos protege a receita que, de outra forma, desapareceria como churn involuntário.
  • Impostos. Regras de impostos sobre vendas, IVA e nexus precisam de atenção contínua.
  • O escopo PCI fica do lado da Mighty, então seu frontend não processa detalhes de cartão.
  • As ferramentas de suporte existentes cobrem chargebacks, reembolsos e disputas.
In one lineLance associações pagas sem construir o sistema de faturamento por trás delas.

Você mantém os aplicativos nativos

Uma experiência web personalizada não significa abrir mão do mobile ou construir mais dois produtos.

  • Seus membros podem continuar usando iOS e Android junto com a sua experiência web personalizada.
  • Seu frontend e os aplicativos nativos da Mighty leem o mesmo grafo.
  • A Mighty cuida do envio de push, lançamentos nas lojas de aplicativos, ciclos de revisão e atualizações de sistema operacional.
  • Construir e manter dois aplicativos nativos internamente exige uma equipe mobile dedicada.
In one lineCrie a experiência web que você deseja e mantenha os aplicativos móveis nativos para os seus membros.

Confiança e compliance

A Mighty já possui controles e fluxos de trabalho que levariam tempo e trabalho especializado para você construir por conta própria.

  • A Mighty já mantém um programa de compliance SOC 2.
  • A plataforma inclui fluxos de trabalho do GDPR e CCPA, solicitações de titulares de dados, fluxos de exclusão e exportação, DPAs e listas de subprocessadores.
  • A Mighty continua investindo em acessibilidade em suas experiências nativas e web originais.
  • Por que isso importa: compradores corporativos e educacionais geralmente exigem controles documentados antes que um acordo possa avançar.

Escala, desempenho e carga operacional

A infraestrutura é apenas parte do custo. Alguém também precisa mantê-la funcionando.

  • A Mighty opera o CDN, camadas de cache, pools de conexão, escalonamento automático, réplicas de leitura e contrapressão de fila.
  • Sobreaviso. Um serviço confiável precisa de alertas, runbooks, resposta a incidentes e trabalho de acompanhamento.
  • A equipe de plataforma lida com migrações de tabelas ativas, deploys sem tempo de inatividade e planejamento de capacidade antes dos lançamentos.
  • A Mighty já conta com a equipe responsável por esse trabalho.

Entregabilidade

A entregabilidade é fácil de ignorar até que as mensagens deixem de chegar aos membros.

  • A Mighty lida com emails transacionais e de resumo em volume, incluindo reputação do remetente, aquecimento de IPs, SPF, DKIM, DMARC, bounces e reclamações.
  • A entrega de push funciona via APNs e FCM, incluindo gerenciamento do ciclo de vida de tokens.
  • O agrupamento de resumos e as preferências dos membros ajudam a evitar a sobrecarga de notificações.
  • O risco prático: quando os emails da comunidade caem no spam, o resultado pode parecer um problema de engajamento, mesmo quando o conteúdo é bom.

Recursos de IA sem construir o stack inteiro

Sua equipe pode adicionar recursos de IA sem precisar criar uma plataforma de IA separada antes.

  • O Cohost é um agente de IA com ferramentas que atuam no grafo.
  • O People Magic fornece correspondência e recomendações baseadas nos dados da comunidade.
  • Um servidor MCP torna a Network disponível para o Claude e outros clientes de IA compatíveis.
  • A pesquisa semântica e os embeddings de descoberta já estão em produção.
In one lineUse as capacidades de IA da Mighty do mesmo grafo que alimenta o restante da sua experiência.

Roadmap and flexibility

O que acontece à medida que o seu produto cresce?

New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.

Seu frontend se beneficia do roadmap da Mighty

  • Quando a Mighty adiciona uma capacidade ao grafo, sua equipe pode usá-la sem precisar implementar o serviço no backend.
  • Com um backend personalizado, sua equipe é dona da implementação e manutenção de cada nova capacidade.
  • O contrato da API está documentado. A Mighty publica o SDL e o changelog, e depois anuncia as depreciações antes de renomear ou remover campos.
  • Queries existentes continuam funcionando durante o período de depreciação, dando à sua equipe tempo para atualizá-las.

Adote o modelo headless no seu próprio ritmo

  • Personalize as superfícies que importam. Você pode construir a página inicial voltada para os membros enquanto mantém as telas de admin, moderação, faturamento e configurações da Mighty.
  • Use um único grafo em todas as superfícies. Seu frontend web, os aplicativos nativos da Mighty, automações, webhooks e MCP usam a mesma fonte da verdade.
  • Conecte seus outros sistemas. Webhooks e exportações mantêm os dados da sua comunidade acessíveis em outros lugares.
  • Você pode começar com a UI da Mighty e adicionar um frontend personalizado depois, ou usar a API Headless desde o início.

Cost comparison

Compare o preço da Mighty com a equipe e os sistemas que um backend personalizado exige.

The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.

CapacidadeConstrua você mesmoNa Mighty
Backend principal e APIEngenheiros de backend dedicados, de forma contínua2.000 h × $100 = $200 mil · dois engenheiros, seis meses, na melhor das hipótesesIncluído
iOS e AndroidEngenheiros mobile dedicados, de forma contínua2.000 h × $100 = $200 mil · ambas as plataformas, seis meses, na melhor das hipótesesIncluído
Infraestrutura e sobreavisoEngenharia de plataforma e uma escala de sobreaviso700 h × $100 = $70 mil · para colocar de pé; a escala nunca terminaIncluído
SOC 2Um programa de compliance e auditorias recorrentes600 h × $100 = $60 mil · mais $30–60 mil em taxas de auditoria, todo anoIncluído
Pagamentos, impostos, cobrançaOperações de engenharia e finanças800 h × $100 = $80 mil · assinaturas, rateio, impostos, novas tentativasIncluído
Entregabilidade de email e pushGestão especializada e monitoramento contínuo500 h × $100 = $50 mil · mais taxas de ESP e trabalho de reputaçãoIncluído
Recursos de IAInfraestrutura de IA e engenharia de produto700 h × $100 = $70 mil · mais custos com modelo, por membro, para sempreIncluído
Custo otimista para chegar à v17.300 horas ≈ $730 milTrês anos e meio de engenharia, a uma taxa que você dificilmente vai conseguir, e isso só paga o lançamento. Mantê-lo funcionando adiciona $110–150 mil por ano na referência padrão de 15–20% de manutenção, antes dos custos com nuvem, processamento e modelo.Sua assinatura Mighty
Seu frontend personalizadoSua equipeSua equipe

Os valores de custo são estimativas ilustrativas, não cotações. A taxa de $100/hora é o piso arredondado para baixo do custo total de um engenheiro sênior nos EUA: faixas salariais publicadas de cerca de $140–205 mil no padrão multiplicador de carga de 1.25–1.4× resultam em $95–120 por hora. As estimativas de horas pressupõem que tudo dá certo e nada precisa ser refeito. As taxas do SOC 2 usam as faixas de auditoria publicadas para 2026; a manutenção usa a referência da Gartner/Forrester de 15–20% do custo de construção como benchmark.

Operational risk

Um backend personalizado também muda as responsabilidades da sua equipe.

O que um backend personalizado adiciona à sua matriz de risco

  • Risco de pessoa-chave. Se um engenheiro de backend detém o modelo mental da sua lógica de permissões, a saída dele deixa uma séria lacuna de conhecimento.
  • Manutenção contínua. Sua equipe é responsável pelas vulnerabilidades de dependências, atualizações de framework, versões da API do Stripe e mudanças de SO durante todo o ciclo de vida do produto.
  • Custo de oportunidade. O tempo gasto no agrupamento de notificações é o tempo que sua equipe perde para melhorar a experiência que atraiu os membros.
  • Risco de migração futura. Se um backend interno não atende mais, você tem que substituí-lo enquanto membros e pagamentos reais continuam trafegando pelo sistema.

Best fit

Dê o check com confiança em cada cenário.

Different teams can choose the same platform for very different reasons.

Agências e estúdios

Agências podem reaproveitar um frontend em trabalhos para clientes sem precisar levantar um novo backend de comunidade para cada projeto.

Entrega mais rápida

SaaS que adiciona uma comunidade

Equipes de SaaS podem combinar com o seu design system atual e manter a comunidade dentro do template do produto existente.

Continuidade do produto

Corporativo e educacional

Compradores das áreas corporativa e educacional frequentemente exigem SOC 2, SSO e controle da marca durante as aquisições.

Controles existentes

Criadores de conteúdo com equipe interna

Equipes com uma marca consolidada podem construir a experiência que seus designers querem, sem se contentar com um template padrão.

Controle criativo

Qualquer pessoa com um site ou aplicativo existente

Produtos existentes podem fazer a comunidade parecer um recurso nativo em vez de enviar os membros para uma experiência separada.

Uma única experiência

Marketplaces e redes

Marketplaces e redes podem adicionar uma comunidade como uma parte de um produto maior, sem exigir um novo template ou estilo.

Arquitetura flexível
Por onde começar

3 Pontos Principais

Deixe claro para os stakeholders o valor de construir na Mighty com GraphQL, sem deixar as coisas muito técnicas.

UI Personalizada

Controle visual completo

Sua equipe pode criar experiências totalmente personalizadas, inteiramente independentes ou integradas direto nos aplicativos web, iOS e Android da Mighty.

GraphQL

Backend moderno

Construa no GraphQL e aproveite todo o poder e flexibilidade do desenvolvimento impulsionado por IA.

Compliance

Cobertura SOC 2

O programa de compliance existente da Mighty atende a um requisito que frequentemente decide se os negócios nas áreas de educação e corporativa avançam.

Leia a documentaçãoExplore o schemaPrecisa do SDL bruto? Baixe em api.mn.co/graphql/schema.graphql.