GraphQL na Mighty

Crie recursos de comunidade que tenham a cara do seu produto.
Crie o seu próprio frontend num backend GraphQL que já cuida de associações, pagamentos, moderação, mídia, notificações, pesquisa e IA. Seus membros também podem usar aplicativos nativos para iOS e Android alimentados pelo mesmo grafo.
# Your UI, backed by Mighty — a real query # against the published schema. query CommunityHome { me { name avatarUrl } network { title posts(first: 20) { nodes { ... on Post { title cheerCount commentCount } } } events { title startsAt rsvpYesCount } courses(first: 3) { nodes { title url } } } } # Payments, permissions, push, search, # transcoding, tax, and SOC 2 are already handled.
Infinitas opções de widgets, todos diretos do grafo.
Cada card abaixo é o tipo de componente que a equipe do cliente poderia lançar no próprio design system deles, no próprio site ou aplicativo. O que alimenta cada um é uma query GraphQL — mostrada abaixo do card — em vez de um projeto de backend. Vire qualquer card (ou clique em Remixar) para ver a mesma query usando um design system completamente diferente: o grafo não se importa com a aparência da sua UI. Nomes e números são exemplos.
Reconstruímos a página inicial da nossa comunidade na API Headless — mesmos membros e espaços, mas agora ela finalmente tem a cara do nosso produto. 🎉
feed { nodes { reactions } }
courses { progressPct }
chat { messages { body } }
upcomingEvents { rsvpState }
members(first: 20)
poll { options { votePct } }
quiz { questions { choices } }
- Todos os cursos e replays
- Eventos ao vivo só para membros
- Espaços de chat privado
plans { entitlements }
notifications(unread: true)
memberSuggestions { reason }
Why headless?
Sua marca e a experiência dos membros continuam sendo suas. A Mighty cuida do que fica por baixo.
Members notice the design, the brand, and the way the experience fits into the rest of your product. Mighty handles the platform work underneath, so your team can spend more time on what matters most to your members.
Você constrói o frontend. A Mighty roda a plataforma.
- Controle o que os membros veem. A Mighty cuida do armazenamento de dados, buscas, pagamentos, mídia, e-mail e notificações nos bastidores.
- Comece com o básico já pronto. Membros, Espaços, Posts, Comentários, Eventos, Cursos, Mensagens e Assinaturas estão prontos para usar.
- Comece pelo schema publicado. Inspecione o SDL, gere tipos e desenvolva com uma API documentada.
O trabalho que você evita é, na maior parte, nos bastidores.
- Feeds e status de leitura. Ranqueamento, contagem de não lidos, marcadores de novidades desde a última visita, silenciamento de membros e agrupamento de notificações precisam estar sincronizados.
- Permissões e direitos. Cada solicitação deve respeitar o plano, a função e o paywall corretos.
- Tempo real, busca e mídia. Fan-out de WebSocket, ranqueamento de relevância, transcodificação e vídeo com taxa de bits adaptável exigem infraestrutura especializada.
GraphQL vs. REST
Desenvolvimento impulsionado por IA? Check.
Don't paint yourself into a corner with legacy technology. Mighty is built from the ground up for the AI development era.
É todo um mundo novo...
- Não é mais necessário mapear dezenas de rotas REST. Com o GraphQL, uma IA pode fazer introspecção no schema e saber exatamente quais queries e mutações estão disponíveis, quais tipos existem e o que é obrigatório versus opcional.
- Dados aninhados e relacionados voltam em uma única solicitação, o que é importante para gerenciar os custos de tokens.
- Incorporação otimizada de iframes de aplicativos OAuth personalizados na web, iOS e Android. Chega de logins duplos confusos para os membros ou de problemas com cookies cross-domain.
- Capacidade de estender os MCPs da Network para os membros, em vez de apenas para Hosts e admins. Nosso servidor MCP e a API GraphQL são construídos na mesma superfície de produto, então as capacidades do MCP crescem junto com a plataforma.
What Mighty handles
Trabalho de plataforma que é fácil de subestimar
These are the areas most likely to be left out of a build-versus-buy estimate. Each one adds implementation work, maintenance, and operational responsibility.
Infraestrutura financeira
Pagamentos rapidamente se tornam um problema à parte de produto, compliance e suporte.
- A Mighty suporta assinaturas, mudanças de plano, rateios, trials, cupons, presentes, compras únicas, pagamentos e múltiplas moedas.
- Cobrança e recuperação de pagamentos falhos. Recuperar pagamentos falhos protege a receita que, de outra forma, desapareceria como churn involuntário.
- Impostos. Regras de impostos sobre vendas, IVA e nexus precisam de atenção contínua.
- O escopo PCI fica do lado da Mighty, então seu frontend não processa detalhes de cartão.
- As ferramentas de suporte existentes cobrem chargebacks, reembolsos e disputas.
Você mantém os aplicativos nativos
Uma experiência web personalizada não significa abrir mão do mobile ou construir mais dois produtos.
- Seus membros podem continuar usando iOS e Android junto com a sua experiência web personalizada.
- Seu frontend e os aplicativos nativos da Mighty leem o mesmo grafo.
- A Mighty cuida do envio de push, lançamentos nas lojas de aplicativos, ciclos de revisão e atualizações de sistema operacional.
- Construir e manter dois aplicativos nativos internamente exige uma equipe mobile dedicada.
Confiança e compliance
A Mighty já possui controles e fluxos de trabalho que levariam tempo e trabalho especializado para você construir por conta própria.
- A Mighty já mantém um programa de compliance SOC 2.
- A plataforma inclui fluxos de trabalho do GDPR e CCPA, solicitações de titulares de dados, fluxos de exclusão e exportação, DPAs e listas de subprocessadores.
- A Mighty continua investindo em acessibilidade em suas experiências nativas e web originais.
- Por que isso importa: compradores corporativos e educacionais geralmente exigem controles documentados antes que um acordo possa avançar.
Escala, desempenho e carga operacional
A infraestrutura é apenas parte do custo. Alguém também precisa mantê-la funcionando.
- A Mighty opera o CDN, camadas de cache, pools de conexão, escalonamento automático, réplicas de leitura e contrapressão de fila.
- Sobreaviso. Um serviço confiável precisa de alertas, runbooks, resposta a incidentes e trabalho de acompanhamento.
- A equipe de plataforma lida com migrações de tabelas ativas, deploys sem tempo de inatividade e planejamento de capacidade antes dos lançamentos.
- A Mighty já conta com a equipe responsável por esse trabalho.
Entregabilidade
A entregabilidade é fácil de ignorar até que as mensagens deixem de chegar aos membros.
- A Mighty lida com emails transacionais e de resumo em volume, incluindo reputação do remetente, aquecimento de IPs, SPF, DKIM, DMARC, bounces e reclamações.
- A entrega de push funciona via APNs e FCM, incluindo gerenciamento do ciclo de vida de tokens.
- O agrupamento de resumos e as preferências dos membros ajudam a evitar a sobrecarga de notificações.
- O risco prático: quando os emails da comunidade caem no spam, o resultado pode parecer um problema de engajamento, mesmo quando o conteúdo é bom.
Recursos de IA sem construir o stack inteiro
Sua equipe pode adicionar recursos de IA sem precisar criar uma plataforma de IA separada antes.
- O Cohost é um agente de IA com ferramentas que atuam no grafo.
- O People Magic fornece correspondência e recomendações baseadas nos dados da comunidade.
- Um servidor MCP torna a Network disponível para o Claude e outros clientes de IA compatíveis.
- A pesquisa semântica e os embeddings de descoberta já estão em produção.
Roadmap and flexibility
O que acontece à medida que o seu produto cresce?
New API capabilities become available to your frontend, and you can decide how much of the experience to customize.
Seu frontend se beneficia do roadmap da Mighty
- Quando a Mighty adiciona uma capacidade ao grafo, sua equipe pode usá-la sem precisar implementar o serviço no backend.
- Com um backend personalizado, sua equipe é dona da implementação e manutenção de cada nova capacidade.
- O contrato da API está documentado. A Mighty publica o SDL e o changelog, e depois anuncia as depreciações antes de renomear ou remover campos.
- Queries existentes continuam funcionando durante o período de depreciação, dando à sua equipe tempo para atualizá-las.
Adote o modelo headless no seu próprio ritmo
- Personalize as superfícies que importam. Você pode construir a página inicial voltada para os membros enquanto mantém as telas de admin, moderação, faturamento e configurações da Mighty.
- Use um único grafo em todas as superfícies. Seu frontend web, os aplicativos nativos da Mighty, automações, webhooks e MCP usam a mesma fonte da verdade.
- Conecte seus outros sistemas. Webhooks e exportações mantêm os dados da sua comunidade acessíveis em outros lugares.
- Você pode começar com a UI da Mighty e adicionar um frontend personalizado depois, ou usar a API Headless desde o início.
Cost comparison
Compare o preço da Mighty com a equipe e os sistemas que um backend personalizado exige.
The subscription covers work that would otherwise sit with engineering, operations, finance, and compliance. Every row below is priced at $100 an hour — the bottom of a fully loaded US senior-engineer rate — against build estimates that are deliberately optimistic. Your team's real numbers will be higher.
|Capacidade
|Construa você mesmo
|Na Mighty
|Backend principal e API
|Engenheiros de backend dedicados, de forma contínua2.000 h × $100 = $200 mil · dois engenheiros, seis meses, na melhor das hipóteses
|Incluído
|iOS e Android
|Engenheiros mobile dedicados, de forma contínua2.000 h × $100 = $200 mil · ambas as plataformas, seis meses, na melhor das hipóteses
|Incluído
|Infraestrutura e sobreaviso
|Engenharia de plataforma e uma escala de sobreaviso700 h × $100 = $70 mil · para colocar de pé; a escala nunca termina
|Incluído
|SOC 2
|Um programa de compliance e auditorias recorrentes600 h × $100 = $60 mil · mais $30–60 mil em taxas de auditoria, todo ano
|Incluído
|Pagamentos, impostos, cobrança
|Operações de engenharia e finanças800 h × $100 = $80 mil · assinaturas, rateio, impostos, novas tentativas
|Incluído
|Entregabilidade de email e push
|Gestão especializada e monitoramento contínuo500 h × $100 = $50 mil · mais taxas de ESP e trabalho de reputação
|Incluído
|Recursos de IA
|Infraestrutura de IA e engenharia de produto700 h × $100 = $70 mil · mais custos com modelo, por membro, para sempre
|Incluído
|Custo otimista para chegar à v1
|7.300 horas ≈ $730 milTrês anos e meio de engenharia, a uma taxa que você dificilmente vai conseguir, e isso só paga o lançamento. Mantê-lo funcionando adiciona $110–150 mil por ano na referência padrão de 15–20% de manutenção, antes dos custos com nuvem, processamento e modelo.
|Sua assinatura Mighty
|Seu frontend personalizado
|Sua equipe
|Sua equipe
Os valores de custo são estimativas ilustrativas, não cotações. A taxa de $100/hora é o piso arredondado para baixo do custo total de um engenheiro sênior nos EUA: faixas salariais publicadas de cerca de $140–205 mil no padrão multiplicador de carga de 1.25–1.4× resultam em $95–120 por hora. As estimativas de horas pressupõem que tudo dá certo e nada precisa ser refeito. As taxas do SOC 2 usam as faixas de auditoria publicadas para 2026; a manutenção usa a referência da Gartner/Forrester de 15–20% do custo de construção como benchmark.
Operational risk
Um backend personalizado também muda as responsabilidades da sua equipe.
O que um backend personalizado adiciona à sua matriz de risco
- Risco de pessoa-chave. Se um engenheiro de backend detém o modelo mental da sua lógica de permissões, a saída dele deixa uma séria lacuna de conhecimento.
- Manutenção contínua. Sua equipe é responsável pelas vulnerabilidades de dependências, atualizações de framework, versões da API do Stripe e mudanças de SO durante todo o ciclo de vida do produto.
- Custo de oportunidade. O tempo gasto no agrupamento de notificações é o tempo que sua equipe perde para melhorar a experiência que atraiu os membros.
- Risco de migração futura. Se um backend interno não atende mais, você tem que substituí-lo enquanto membros e pagamentos reais continuam trafegando pelo sistema.
Best fit
Dê o check com confiança em cada cenário.
Different teams can choose the same platform for very different reasons.
Agências e estúdios
Agências podem reaproveitar um frontend em trabalhos para clientes sem precisar levantar um novo backend de comunidade para cada projeto.Entrega mais rápida
SaaS que adiciona uma comunidade
Equipes de SaaS podem combinar com o seu design system atual e manter a comunidade dentro do template do produto existente.Continuidade do produto
Corporativo e educacional
Compradores das áreas corporativa e educacional frequentemente exigem SOC 2, SSO e controle da marca durante as aquisições.Controles existentes
Criadores de conteúdo com equipe interna
Equipes com uma marca consolidada podem construir a experiência que seus designers querem, sem se contentar com um template padrão.Controle criativo
Qualquer pessoa com um site ou aplicativo existente
Produtos existentes podem fazer a comunidade parecer um recurso nativo em vez de enviar os membros para uma experiência separada.Uma única experiência
Marketplaces e redes
Marketplaces e redes podem adicionar uma comunidade como uma parte de um produto maior, sem exigir um novo template ou estilo.Arquitetura flexível
3 Pontos Principais
Deixe claro para os stakeholders o valor de construir na Mighty com GraphQL, sem deixar as coisas muito técnicas.
Controle visual completo
Sua equipe pode criar experiências totalmente personalizadas, inteiramente independentes ou integradas direto nos aplicativos web, iOS e Android da Mighty.
Backend moderno
Construa no GraphQL e aproveite todo o poder e flexibilidade do desenvolvimento impulsionado por IA.
Cobertura SOC 2
O programa de compliance existente da Mighty atende a um requisito que frequentemente decide se os negócios nas áreas de educação e corporativa avançam.
api.mn.co/graphql/schema.graphql.