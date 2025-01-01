Construa uma comunidade que as pessoas pagam para participar

Seu negócio merece uma vantagem real — a plataforma e a estratégia que ajudaram criadores e empreendedores a faturar mais de US$500 milhões em 2025.

Comece seu teste grátis

4.8

com mais de 80 mil avaliações

Welcome
Welcome
Chat
Welcome
Chat
Welcome
Chat

Bem-vindo(a)

Membros

Feed de Atividades

Chat

Cursos

Eventos

Transmissão ao vivo

Pagamentos

O que torna a Mighty diferente?

As maiores comunidades de US$ 1M+

Usamos nossos dados, expertise e visão para transformar a arte da comunidade em ciência. Tudo que aprendemos? Passamos para você via nosso software, histórias e masterclass passo a passo.

Masterclass

Assista à Masterclass

Masterclass

Assista à Masterclass

Creative Boom

Leia o Estudo de Caso

Meet the Team

Conheça a Equipe

Write Hearted

Leia o Estudo de Caso

Modern Metal Academy

Leia o Estudo de Caso

Faça as contas no Mighty

US$ 1M? Sério?

It’s closer than you think. The average membership on Mighty charges $48/month. That means a big business can start with a small email list, existing membership—or even the contacts in your phone.

Comece um Teste Gratuito

Membros

$

Per Month

$

One-time Fee

$107,600

Annual Revenue

A novidade mais antiga do mundo

A magia das pessoas é poderosa

Ajudamos seus membros a se conhecerem e se conectarem. O conceito é antigo, mas a tecnologia é avançada. Os resultados falam por si só.

Perfis tão bonitos que poderíamos ser um aplicativo de namoro

Seus membros trazem suas conquistas, desafios, experiências e metas. Ajudamos você a destacar e celebrar tudo.

Apresentações e quebras-gelo sem constrangimentos

Cada membro vê a comunidade pela sua própria perspectiva única — quem é parecido comigo? Quem devo conhecer? Como posso quebrar o gelo?

Recursos inteligentes, do jeito certo? Mudar pode ser divertido

Migrar para a Mighty destrava um verdadeiro parquinho de possibilidades, não apenas uma plataforma.

Automações

Sim, ajudam a economizar tempo. Você também pode espalhar confete para membros, desbloquear recompensas e distribuir badges personalizados.

Saiba mais

Sequências

Quem está pegando fogo? Seus membros. Manter uma sequência é um pequeno e poderoso incentivo que faz com que continuem voltando e alcançando conquistas.

Saiba mais

AI Cohost

Conheça seu novo parceiro. Ele foi treinado em tudo sobre Mighty e estratégia de comunidade e está ao seu alcance enquanto você cria.

Saiba mais

Mais de 2.000 incorporações

Tem um podcast? Coloque lá. Criou um mapa de membros? Exiba. Clone de IA? Ele pode participar. Sua Mighty Network pode reunir todo seu universo digital.

Saiba mais

Pontos & Reconhecimentos

Dê pontos aos seus membros. Eles gastam reconhecendo outros membros por serem incríveis. A comunidade é um jogo e todos ganham.

Saiba mais

Distintivos

Entrou na comunidade? Você ganha um selo. Postou 20 vezes? Você ganha um selo. Concluiu aquele curso? Você ganha um selo. Todo mundo ganha selo!

Saiba mais

Não temos apenas clientes. Temos verdadeiros fãs.

Quando se trata das mentes mais criativas e originais do mundo, a Mighty é a referência em comunidade.

Explorar Estudos de Caso
Testimonial Card 1

Nada foi tão fácil quanto a Mighty—adoramos

Marie Forleo

Testimonial Card 1

Nada foi tão fácil quanto a Mighty—adoramos

Marie Forleo

Testimonial Card 2

Recomendo muitíssimo

Jefferson Fisher

Testimonial Card 3

Foi um SIM instantâneo

Seth Godin

Testimonial Card 4

Estamos em 50 milhões de dólares

Tiffany Aliche

Testimonial Card 5

Estou animado para esta comunidade

Dan Martell

Testimonial Card 6

Ultrapassamos 7 dígitos em receita recorrente

Ashley Fox

Testimonial Card 7

Gina é MUITO boa ensinando tudo isso

Nathan Barry

Testimonial Card 8

Continuo aumentando o preço porque o valor só CRESCE

Luvvie Ajayi Jones

Testimonial Card 9

Estou muito animado para continuar construindo no Mighty

Melissa Urban

Explorar Estudos de Caso

Temos uma taxa de retenção de 90%, 65% dos nossos membros são anuais e só com um curso no nosso app, geramos mais de seis dígitos.

Avatar

Ashley Fox

CEO, Empify