Cursos
Traga cursos e comunidade juntos
"Assíncrono ou online (ou ambos). Venda vídeos e conteúdos para renda passiva—e cobre um valor premium por experiências de cursos ao vivo."
Monetize seu conhecimento cobrando taxas únicas ou assinaturas
Dê aulas ao vivo ou publique conteúdo gravado—ou faça ambos para maximizar a receita
Use IA para gerar rapidamente o roteiro de um curso e continuar crescendo
Bonito, Flexível e Engajador
Uma plataforma de cursos criada para criadores e empreendedores modernos
Conteúdo do Curso
Carregue conteúdo e personalize do seu jeito
Carregue vídeos, áudios e arquivos para dar aos seus alunos tudo o que precisam para ter sucesso."Crie visuais envolventes para destacar seu curso e atrair o interesse do público."
Entrega do Curso
Ensine ao vivo ou assíncrono
"Libere cursos em etapas e com desbloqueio programado ou sequencial. Quizzes e avaliações ajudam alunos a reter as informações.""Adicione automações para convidar estudantes instantaneamente para o próximo nível."
Engajamento dos Estudantes
Guie membros para a transformação
Seus cursos estarão acessíveis na web, Android e iOS — notificações e gamificação trazem os alunos de volta.Você também pode explorar workshops e eventos presenciais que unem pessoas, além de adicionar automações para celebrar o progresso dos alunos.
Receita com Cursos
Cobre por uma vez ou por assinatura
Ganhe renda passiva com pagamento único ou explore um modelo baseado em turmas. De qualquer forma, você tem flexibilidade para pagamentos parcelados, cupons promocionais e muito mais.Você pode agrupar vários cursos, cobrar em mais de 135 moedas, oferecer testes gratuitos e até proteger cursos por token.
Junte-se a dezenas de milhares de criadores de cursos lucrativos no Mighty
Riqueza Sem Wall Street
Ensinando milhares a alcançar independência financeira de verdade
The Luckiest Club
Milhares de membros encontram sobriedade ao avançarem juntos pelos cursos
Category Pirates
Um curso premium de 12 meses baseado em cohortes para empreendedores visionários
Matthew Hussey
37.000 estudantes trabalham em seus objetivos de relacionamento
Dr. Mark Hyman
Milhares já fizeram o curso Detox de 10 Dias na Hyman Hive Membership
Dance Again
Um estúdio de dança digital com aulas ao vivo para todas as idades e níveis
Slow AF Run Club
Mais de 22.000 corredores "do fundo do pelotão" recebem planos de treinamento e recursos
Mel Robbins
Um programa exclusivo de 5 semanas com treinamentos em vídeo e transmissões ao vivo
Gary Brecka
Ultimate Humans se reúnem para cursos e conteúdo de biohacking
Tudo que você precisa para entregar uma experiência de curso incrível
Cada etapa no Mighty é simples — mas oferece muita flexibilidade.
Comece com um roteiro instantâneo de curso
Conte o que deseja ensinar e nós geramos as seções e aulas para você preencher—em apenas 30 segundos.
Crie ou envie seu conteúdo
Envie vídeos ou conteúdos do curso e crie aulas sequenciais para os alunos avançarem ou desbloquearem.
Revele, desbloqueie ou programe o conteúdo para liberar aos poucos
Comece com todo o conteúdo do curso visível ou opte por liberar de forma sequencial, programar ou desbloquear em um horário específico.
Escolha cobrar (ou não)
Configure planos pagos para cursos ou pacotes únicos. Ofereça um curso introdutório gratuito e cobre dos alunos para avançar mais.
Compartilhe sua landing page
Crie páginas atraentes para vender seus planos no Mighty—ou direcione visitantes do ClickFunnels, Instapage ou Unbounce direto ao checkout.
Visualize e avalie facilmente o progresso dos alunos
Acompanhe o progresso dos alunos e adicione quizzes para garantir que dominam o conteúdo. Use automações para alcançar quem precisa de ajuda.
Faça upsell automaticamente após a conclusão do curso
Adicione automações para comemorar instantaneamente o progresso e convide para o próximo curso ou desafio.
Grave seus lives para criar 2 cursos em 1
"Cobre pela experiência ao vivo premium—e depois reutilize as gravações como um curso perpétuo que as pessoas podem comprar e assistir quando quiserem."
Incorporações & Integrações
Construa seu império de cursos com o Mighty
A Mighty é independente—mas não precisa ser. Seja você um construtor de cursos experiente ou novato, pode começar pela Mighty e depois escolher as tecnologias que desejar usar.
Mais de 2.000 incorporações
Adicione o que precisar. Tudo funciona perfeitamente (e fica lindo).
Integração com Kit
Mantenha seu alcance afiado, sintonizado e no alvo.
Integração Zapier
"Deixe o trabalho braçal de lado com uma biblioteca completa para fazer conexões por você."
Integração Zoom
Já estamos alinhados. Gere links de eventos em segundos.
Desbloqueie cursos — e muito mais — por R$99/mês
Faça um teste gratuito de 14 dias e veja como seu negócio de cursos pode escalar no Mighty.
ILIMITADO
Membros
Espaços
Admins & Mods
EXCLUSIVO DO MIGHTY
People magic IA
Vários recursos por espaço
Comece em menos de 60 segundos
O Courses Plan
Começa em
$99
Grátis
por 14 dias
Tudo que você precisa para escalar um negócio de comunidade ou cursos e integrá-lo com outras tecnologias.
Não é necessário cartão de crédito
Conteúdo
• Envio de vídeo nativo• Incorporar vídeos• Envio de áudios• PDFs• Imagens e GIFs• Documentos e slides• Questionários e avaliações• Armazenamento ilimitado de vídeos de cursos• Roteiro instantâneo de curso
Experiência do Estudante
• Cursos drip e desbloqueio• Acesso ao app iOS e Android• Gamificação e reconhecimento• Crie cursos por coorte• Permitir comentários de estudantes• Crie grupos de estudantes• Alunos podem acessar com SSO• Envie notificações• Permitir chat e DMs entre estudantes• Modo claro e escuro
Cobrar pelo Acesso
• Cobre taxas únicas• Cobre por assinatura mensal ou anual• Agrupar cursos juntos• Ofereça testes gratuitos ou cursos gratuitos• Crie ofertas especiais com códigos promocionais• Ofereça opções de parcelamento• Crie cursos ocultos• Cobre em múltiplas moedas• Proteja seus cursos por token
Aumente seus Cursos
• Transmissão ao vivo nativa• Agendamento nativo de eventos• Ajude membros a iniciarem conversas• Reengaje membros com mensagens personalizadas• Roteiro instantâneo de curso ou desafio• Melhore qualquer texto• Sugestões de quebra-gelo• Celebre o progresso dos alunos com automações
Mighty Pro
Coloque no seu quadro de visão — cursos no seu próprio app
O Mighty Pro reúne tudo em apps com sua marca para iOS e Android e lhe dá acesso ao nosso time de estratégia de classe mundial.
Começar é rápido e divertido com IA
Quem você quer ensinar? Vamos construir a nova casa deles juntos.
Exemplos: clientes de coaching, novatos em meditação, chefs veganos, amantes de cães, empreendedores iniciantes, etc.
Construa uma Comunidade de 1 Milhão de Dólares
