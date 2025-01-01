Cursos

Traga cursos e comunidade juntos

"Assíncrono ou online (ou ambos). Venda vídeos e conteúdos para renda passiva—e cobre um valor premium por experiências de cursos ao vivo."

4.8

com mais de 80 mil avaliações

Monetize seu conhecimento cobrando taxas únicas ou assinaturas

Dê aulas ao vivo ou publique conteúdo gravado—ou faça ambos para maximizar a receita

Use IA para gerar rapidamente o roteiro de um curso e continuar crescendo

Bonito, Flexível e Engajador

Uma plataforma de cursos criada para criadores e empreendedores modernos

Entrega do Curso

Ensine ao vivo ou assíncrono

"Libere cursos em etapas e com desbloqueio programado ou sequencial. Quizzes e avaliações ajudam alunos a reter as informações.""Adicione automações para convidar estudantes instantaneamente para o próximo nível."

Student Engagement

Receita com Cursos

Cobre por uma vez ou por assinatura

Ganhe renda passiva com pagamento único ou explore um modelo baseado em turmas. De qualquer forma, você tem flexibilidade para pagamentos parcelados, cupons promocionais e muito mais.Você pode agrupar vários cursos, cobrar em mais de 135 moedas, oferecer testes gratuitos e até proteger cursos por token.

Junte-se a dezenas de milhares de criadores de cursos lucrativos no Mighty

Wealth Without Wall Street
Riqueza Sem Wall Street

Ensinando milhares a alcançar independência financeira de verdade

The Luckiest Club
The Luckiest Club

Milhares de membros encontram sobriedade ao avançarem juntos pelos cursos

Category Pirates
Category Pirates

Um curso premium de 12 meses baseado em cohortes para empreendedores visionários

Matthew Hussey
Matthew Hussey

37.000 estudantes trabalham em seus objetivos de relacionamento

Dr. Mark Hyman
Dr. Mark Hyman

Milhares já fizeram o curso Detox de 10 Dias na Hyman Hive Membership

Dance Again
Dance Again

Um estúdio de dança digital com aulas ao vivo para todas as idades e níveis

Slow AF Run Club
Slow AF Run Club

Mais de 22.000 corredores "do fundo do pelotão" recebem planos de treinamento e recursos

Mel Robbins
Mel Robbins

Um programa exclusivo de 5 semanas com treinamentos em vídeo e transmissões ao vivo

Gary Brecka
Gary Brecka

Ultimate Humans se reúnem para cursos e conteúdo de biohacking

Tudo que você precisa para entregar uma experiência de curso incrível

Cada etapa no Mighty é simples — mas oferece muita flexibilidade.

Comece com um roteiro instantâneo de curso

Conte o que deseja ensinar e nós geramos as seções e aulas para você preencher—em apenas 30 segundos.

Crie ou envie seu conteúdo

Envie vídeos ou conteúdos do curso e crie aulas sequenciais para os alunos avançarem ou desbloquearem.

Revele, desbloqueie ou programe o conteúdo para liberar aos poucos

Comece com todo o conteúdo do curso visível ou opte por liberar de forma sequencial, programar ou desbloquear em um horário específico.

Escolha cobrar (ou não)

Configure planos pagos para cursos ou pacotes únicos. Ofereça um curso introdutório gratuito e cobre dos alunos para avançar mais.

Compartilhe sua landing page

Crie páginas atraentes para vender seus planos no Mighty—ou direcione visitantes do ClickFunnels, Instapage ou Unbounce direto ao checkout.

Visualize e avalie facilmente o progresso dos alunos

Acompanhe o progresso dos alunos e adicione quizzes para garantir que dominam o conteúdo. Use automações para alcançar quem precisa de ajuda.

Faça upsell automaticamente após a conclusão do curso

Adicione automações para comemorar instantaneamente o progresso e convide para o próximo curso ou desafio.

Grave seus lives para criar 2 cursos em 1

"Cobre pela experiência ao vivo premium—e depois reutilize as gravações como um curso perpétuo que as pessoas podem comprar e assistir quando quiserem."

Integrations

Incorporações & Integrações

Construa seu império de cursos com o Mighty

A Mighty é independente—mas não precisa ser. Seja você um construtor de cursos experiente ou novato, pode começar pela Mighty e depois escolher as tecnologias que desejar usar.

Mais de 2.000 incorporações

Adicione o que precisar. Tudo funciona perfeitamente (e fica lindo).

Integração com Kit

Mantenha seu alcance afiado, sintonizado e no alvo.

Integração Zapier

"Deixe o trabalho braçal de lado com uma biblioteca completa para fazer conexões por você."

Integração Zoom

Já estamos alinhados. Gere links de eventos em segundos.

Desbloqueie cursos — e muito mais — por R$99/mês

Faça um teste gratuito de 14 dias e veja como seu negócio de cursos pode escalar no Mighty.

ILIMITADO

Membros

Espaços

Admins & Mods

EXCLUSIVO DO MIGHTY

People magic IA

Vários recursos por espaço

O Courses Plan

Começa em

$99

Grátis

por 14 dias

Tudo que você precisa para escalar um negócio de comunidade ou cursos e integrá-lo com outras tecnologias.

Não é necessário cartão de crédito

Conteúdo

• Envio de vídeo nativo• Incorporar vídeos• Envio de áudios• PDFs• Imagens e GIFs• Documentos e slides• Questionários e avaliações• Armazenamento ilimitado de vídeos de cursos• Roteiro instantâneo de curso

Experiência do Estudante

• Cursos drip e desbloqueio• Acesso ao app iOS e Android• Gamificação e reconhecimento• Crie cursos por coorte• Permitir comentários de estudantes• Crie grupos de estudantes• Alunos podem acessar com SSO• Envie notificações• Permitir chat e DMs entre estudantes• Modo claro e escuro

Cobrar pelo Acesso

• Cobre taxas únicas• Cobre por assinatura mensal ou anual• Agrupar cursos juntos• Ofereça testes gratuitos ou cursos gratuitos• Crie ofertas especiais com códigos promocionais• Ofereça opções de parcelamento• Crie cursos ocultos• Cobre em múltiplas moedas• Proteja seus cursos por token

Aumente seus Cursos

• Transmissão ao vivo nativa• Agendamento nativo de eventos• Ajude membros a iniciarem conversas• Reengaje membros com mensagens personalizadas• Roteiro instantâneo de curso ou desafio• Melhore qualquer texto• Sugestões de quebra-gelo• Celebre o progresso dos alunos com automações

Freedom Business Hub

Por que criadores de cursos escolhem a Mighty

Casa de mais comunidades de US$ 1 milhão do que qualquer outra plataforma.

Mighty Pro

Coloque no seu quadro de visão — cursos no seu próprio app

O Mighty Pro reúne tudo em apps com sua marca para iOS e Android e lhe dá acesso ao nosso time de estratégia de classe mundial.

