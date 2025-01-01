Communities & Memberships

Mighty Networks vs. Whop: Which is Better in 2025?

Mighty Networks vs. Whop: Which is Better in 2025?

We review Mighty Networks and Whop—comparing community tools, courses, monetization, and branding—to pick the ideal platform to scale your creator business

What is an AI community platform?

What is an AI community platform?

Curious what an AI community platform can do? Explore key ideas, concerns, best-practices, and 6 options that make community work better

14 Must-Have Community Management Tools for 2025

14 Must-Have Community Management Tools for 2025

These community management tools help creators work smarter, not harder—and focus on what really matters.

AI and Community Engagement: 14 Ways to Master the Art

AI and Community Engagement: 14 Ways to Master the Art

Explore how to use AI for community engagement—from onboarding and automation to sparking human connection.

Membership Engagement Platforms - Key Features + 7 Options

Membership Engagement Platforms - Key Features + 7 Options

The right membership engagement platform turns subscribers into a thriving community. This guide shows you how to choose—and compares 7 top picks

Community Gamification: A Complete Guide for Online Communities

Community Gamification: A Complete Guide for Online Communities

Discover how to use community gamification to boost engagement, motivate members, and build lasting habits in your online community.

AI For Community Management (+ 10 Prompts You Must Try!)

AI For Community Management (+ 10 Prompts You Must Try!)

AI can boost—not replace—human connection. See how it helps community managers save time and increase member engagement.

Mighty Networks vs. Go HighLevel (2025 Comparison Guide)

Mighty Networks vs. Go HighLevel (2025 Comparison Guide)

Find out if Mighty Networks or HighLevel is better for community, courses, digital businesses, branding and more.

The 14 Best Community Engagement Platforms

The 14 Best Community Engagement Platforms

We introduce and compare 14 of the best community engagement platforms on the market.

How to Make Friends as an Adult (Our 2025 Research-Backed Quick Guide)

How to Make Friends as an Adult (Our 2025 Research-Backed Quick Guide)

We’ll show you some simple ways to find people to be friends with, and form better deeper friendships with them.

Telegram vs. Signal - This Guide Makes It Easy to Choose

Telegram vs. Signal - This Guide Makes It Easy to Choose

In this article, we’ll compare how Telegram and Signal work, and help you decide which is best for you.

The 9 Best Subscription Platforms for Creators (2025)

The 9 Best Subscription Platforms for Creators (2025)

We identify the best subscription platform for every type of creator.

13 Proven Methods to Facebook Group Monetization (NEW for 2025)

13 Proven Methods to Facebook Group Monetization (NEW for 2025)

These 13 Facebook monetization strategies work for both Facebook Page monetization AND Facebook Group monetization.

Telegram vs. Discord

Telegram vs. Discord

We compare Telegram with Discord for hosting communities, monetization, branding, security and more.

Telegram vs. Slack (+ a Better Alternative for 2025)

Telegram vs. Slack (+ a Better Alternative for 2025)

In this article, we compare the Telegram vs. Slack platforms on community, monetization, branding, and more.

Skool vs Circle: Which is Best for Community?

Skool vs Circle: Which is Best for Community?

If you’re looking for the better community platform between Circle and Skool, this article will help you choose.

Circle vs. Kajabi

Circle vs. Kajabi

If you’re looking for a home for your community & course, here’s how to determine if Circle or Kajabi is best for you.

Membership Community Secrets - Turn Your Passion Into a 6-Figure Business!

Membership Community Secrets - Turn Your Passion Into a 6-Figure Business!

We’ll teach you how to go from wherever you are to a 6-figure membership community business.

The Best Community Website Builder

The Best Community Website Builder

Learn why coaches, creators, entrepreneurs & brands are choosing a new way to build a website: a community website.

Must-Try Membership Engagement Strategies (2025)

Must-Try Membership Engagement Strategies (2025)

Member engagement is the lifeblood of communities. Here are our top member engagement strategies.

Kajabi vs. ClickFunnels

Kajabi vs. ClickFunnels

In this article, we’ll compare Kajabi and ClickFunnels to help determine which is best for your needs.

UGC - What It Is & How To Use It?

UGC - What It Is & How To Use It?

Discover what user-generated content is and why it’s so valuable for brands and businesses.

Why People Magic Changes Everything

Why People Magic Changes Everything

People Magic is the one thing that matters for whether a community will succeed or fail.

6 Nonprofit Membership Software Options

6 Nonprofit Membership Software Options

Here's what to look for when selecting nonprofit membership software and some of the top choices.

What Is A Learning Community? Our 2025 Guide

What Is A Learning Community? Our 2025 Guide

A learning community is a group of people who come together with similar goals to support each other on a learning journey.

What Is a Virtual Community? All You Need to Know in 2025

What Is a Virtual Community? All You Need to Know in 2025

Virtual communities are thriving. Here's everything you need to know about where they came from and who they're for.

14 Customer Engagement Strategies You Need in 2025

14 Customer Engagement Strategies You Need in 2025

Customer engagement can be terrifying for brands, but doing it well yields amazing results.

Community of Practice (Definition + CoP Framework)

Community of Practice (Definition + CoP Framework)

Learn what a community of practice is and a framework to help you launch a new one or revitalize an existing one.

The Best Newsletter Software of 2025 (13 Options)

The Best Newsletter Software of 2025 (13 Options)

Newsletters are an amazing way to get your ideas into readers’ inboxes. Here are the platforms to choose from.

A Guide to Online Community Management

A Guide to Online Community Management

Community management is the process of shaping the interactions people have with your brand, usually online.

What Is a Customer Community? (+Examples)

What Is a Customer Community? (+Examples)

A customer community is a dedicated space that hosts a relationship between a brand or company and its customers.

How to Build a Brand Community – Our 2025 Guide

How to Build a Brand Community – Our 2025 Guide

Our guide for how to build a brand community details the steps necessary to create your own thriving brand community from start to finish.

What Is A Forum? A Beginner’s Guide (Definition + Examples)

What Is A Forum? A Beginner’s Guide (Definition + Examples)

An online forum is an internet space structured around and dedicated to conversation, usually through posting questions, answers, and responses.

Why You Need A Community Flywheel (+ How To Build One in 2025)

Why You Need A Community Flywheel (+ How To Build One in 2025)

We introduce you to the community flywheel business model that’s taking businesses to six figures and beyond–and show you how to do it yourself.

What Is the Network Effect? Our Crash Course for 2025

What Is the Network Effect? Our Crash Course for 2025

In this post, we’ll introduce you to the concept of the network effect, as well as its history and how tech companies use it to hit billion-dollar valuations.

Everything You Need to Know About an Online Community (2025)

Everything You Need to Know About an Online Community (2025)

In this article, we’ll introduce you to the idea of an online community, showing what a community is and isn’t.

15 Alumni Engagement Ideas for 2025

15 Alumni Engagement Ideas for 2025

Here are 15 alumni engagement ideas to try, as well as some principles for growing alumni engagement.

6 Association Management Software Picks for 2025

6 Association Management Software Picks for 2025

We’ll walk you through what to look for when choosing association management software and some of the best options for your needs.

Hivebrite vs. Mighty Networks – Which is Better in 2025?

Hivebrite vs. Mighty Networks – Which is Better in 2025?

If you're wondering where to build your community, let's break down Hivebrite vs Mighty Networks

How to Build an Email List on Facebook in 2025

How to Build an Email List on Facebook in 2025

If you're planning to use Facebook to grow your email list, here's how.

14 Community Engagement Ideas for Businesses (2025)

14 Community Engagement Ideas for Businesses (2025)

If you need to drum up community engagement for your business, here are some ideas.

4 Corporate Alumni Platforms for 2025

4 Corporate Alumni Platforms for 2025

If you're building an alumni network for your company, try these corporate alumni platforms on for size.

How to Create a Corporate Alumni Network in 2025

How to Create a Corporate Alumni Network in 2025

We'll talk about what it takes to build a thriving corporate alumni network.

Mighty Networks vs. Honeycommb

Mighty Networks vs. Honeycommb

In this post, we compare Mighty Networks and Honeycommb to help you figure out which is right for you.

6 Honeycommb Alternatives for 2025

6 Honeycommb Alternatives for 2025

These 6 alternatives to Honeycommb have better options for building and monetizing a community and events.

13 Benefits of Online Communities (2025)

13 Benefits of Online Communities (2025)

If you're thinking about joining or starting an online community, but wondering why you should, we'll tell you!

The 8 Best Membership Website Builders for Communities & Creators

The 8 Best Membership Website Builders for Communities & Creators

Not sure which membership site builder to choose? Here are the top options for brands, businesses, and every type of creator.

How to Build a Business Community in 2025

How to Build a Business Community in 2025

If you're ready to add a business community to your offerings, here's how to get started.

Best Business Community Platform of 2025 (3 Options)

Best Business Community Platform of 2025 (3 Options)

If you're ready to build a community for your business, these platforms can help.

Mighty Networks vs. Skool: Which to Choose for Community and Courses

Mighty Networks vs. Skool: Which to Choose for Community and Courses

If you’re looking for the right community software to bring people together, let’s compare these two options

Twitter vs. Mastodon: Which Is Right You? (+ a Better Alternative)

Twitter vs. Mastodon: Which Is Right You? (+ a Better Alternative)

If you’re following the buzz over Twitter and the exodus of users to Mastodon, we’ll show you what these give you and what they don’t.

4 Graduway Alternatives for an Alumni Community that Shines

4 Graduway Alternatives for an Alumni Community that Shines

If you want to build an awesome community for your alumni, try one of these options

20 Telegram Alternatives to Chat With in 2025

20 Telegram Alternatives to Chat With in 2025

If you love the chat functions of Telegram, but want a different option, try these!

Passion.io vs. Mighty Networks: Where to Launch Your Online Business in 2025

Passion.io vs. Mighty Networks: Where to Launch Your Online Business in 2025

If you're considering which of these two is right for you, let's compare.

14 Elements of a Successful Nonprofit Membership Program

14 Elements of a Successful Nonprofit Membership Program

Incorporate these and watch your membership program thrive.

115 Ideas for How to Grow Membership in an Organization in 2025 (Our Ultimate Guide!)

115 Ideas for How to Grow Membership in an Organization in 2025 (Our Ultimate Guide!)

If you’re ready to see explosive member growth, try these ideas and watch your nonprofit thrive.

The 3 Pricing Models That Almost Always Work for B2B Membership Communities

The 3 Pricing Models That Almost Always Work for B2B Membership Communities

Determining pricing for your B2B memberhsip community is challenging. Here are three proven pricing models you can try for yours.

Scenes vs. Mighty Networks: Which Is Better in 2025?

Scenes vs. Mighty Networks: Which Is Better in 2025?

If you’re thinking about launching a community, let's talk about the right place to host it.

5 Higher Logic Alternatives for an Amazing Community

5 Higher Logic Alternatives for an Amazing Community

If you're looking for a home for your community, these 5 Higher Logic alternatives will get you started!

5 Mobilize Alternatives for an Amazing Community

5 Mobilize Alternatives for an Amazing Community

If you need software to build a private community, these options have you covered.

Mighty Networks vs. Higher Logic: Where to Build Your Community in 2025

Mighty Networks vs. Higher Logic: Where to Build Your Community in 2025

These two community platforms boast member management software and white-label apps. Which is a better option?

How to Build a Membership Site Sales Funnel

How to Build a Membership Site Sales Funnel

If you’re looking to grow your membership community, here’s how a sales funnel can help!

31 Community Engagement Ideas (+ Examples)

31 Community Engagement Ideas (+ Examples)

If you're looking to get your community engaged, these ideas will help you grow.

9 Awesome Gumroad Alternatives to Sell Your Creations (2025)

9 Awesome Gumroad Alternatives to Sell Your Creations (2025)

If you’re building amazing products or memberships and looking for a place to sell them, these 9 alternatives to Gumroad have something for everyone!

How to Build a Paid Community (6 Secrets for $100,000/mo in 2025)

How to Build a Paid Community (6 Secrets for $100,000/mo in 2025)

We analyzed a set of top revenue-producing paid communities. And found 6 key factors that will help you grow your paid community to +$100,000 per month in membership revenue.

How to Connect Patreon to Discord (+ The Best Alternative)

How to Connect Patreon to Discord (+ The Best Alternative)

If you’re looking to turn your Patreon following into a community and connect your Discord server, here’s how to do it.

These 9 Steps Make Online Community Moderation Easy

These 9 Steps Make Online Community Moderation Easy

In this article, we’ll talk about why community moderation is vital and how to become great at it.

How to Create Solid Community Guidelines in 9 Steps

How to Create Solid Community Guidelines in 9 Steps

If you want to build a community where members feel safe and welcomed, try these steps to build a set of working community guidelines.

12 Vibrant Online Brand Community Examples for 2025

12 Vibrant Online Brand Community Examples for 2025

If you’re looking for brands that do an amazing job of creating online spaces for their customers and fans, check these out.

Every B2B SaaS Brand Can Create Better Products By Following Mindbody's Community Playbook

Every B2B SaaS Brand Can Create Better Products By Following Mindbody's Community Playbook

Creating an ambassador program will give you insights about your ideal customers you can’t get anywhere else.

7 Podcasts Community Managers Need to Hear

7 Podcasts Community Managers Need to Hear

Kick your member retention up a level and craft sharper community strategies with these seven rising podcasts for community managers.

5 Landing Page Examples to Help You Sell a High-Ticket Online Course and Paid Community

5 Landing Page Examples to Help You Sell a High-Ticket Online Course and Paid Community

Trying to effectively sell a high-ticket online course or paid community? Here are five effective landing pages to help you convert more traffic into paying members.

6 Memberful Alternatives for 2025

6 Memberful Alternatives for 2025

Are you ready to create a thriving membership business to go along with your WordPress site? These Memberful alternatives will give you the tools you need.

7 MemberPress Alternatives for 2025

7 MemberPress Alternatives for 2025

If you’re looking for an amazing MemberPress alternative for your digital business, these options will get you there.

6 Disciple Alternatives for Hosts in 2025

6 Disciple Alternatives for Hosts in 2025

If you’re looking for the right place to build an online community, these Disciple Media alternatives will give you some ideas!

Mighty Networks vs. Slack: Where to Build Your Community in 2025

Mighty Networks vs. Slack: Where to Build Your Community in 2025

In this post, we’ll help you decide whether Slack or Mighty Networks is best for your online community.

How to Create a Slack Community That Rocks in 2025

How to Create a Slack Community That Rocks in 2025

If you’re thinking about bringing people together on Slack, we’ll talk you through the steps!

7 Ways Facebook Groups Kill Premium Membership Sites

7 Ways Facebook Groups Kill Premium Membership Sites

Leaving behind Facebook Groups might just be the fastest way to get more paying members into your online community.

Your 5 Step Plan for Mastering Community Design in 2025

Your 5 Step Plan for Mastering Community Design in 2025

If you’re launching a new community, use the process of Community Design™ to help it thrive!

The Ultimate Guide to Create Your Own Social Network in 2025

The Ultimate Guide to Create Your Own Social Network in 2025

Want to create your own social network but not sure where to start? We got you covered with actionable steps!

Essential Online Community Statistics For Community Managers in 2025

Essential Online Community Statistics For Community Managers in 2025

Community Managers have never been more important than now to the success and longevity of businesses. We’re breaking down key insights for why that is.