Treffen Sie Ihren Guide

Gina Bianchini kennt sich mit Community aus

Gina Bianchini ist Gründerin und CEO von Mighty Networks.Im letzten Jahrzehnt leitete sie die Entwicklung von nicht nur einer, sondern gleich zwei Community-Plattformen, wodurch über 1 Million Communities und über 100 Millionen Community-Mitglieder weltweit entstanden.Sie hat die ABSOLUT EINFACHSTEN 9 SCHRITTE entwickelt, um eine Community zu erschaffen, die durch Online-Kurse, Mitgliedschaften, Challenges und Events monetarisiert werden kann.Schließe dich den 10.000+ Creators und Marken an, die diese Prinzipien anwenden und heute schon außergewöhnliche Resultate erzielen.