Es gibt etwas Besseres.
Lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie Sie den wichtigsten Teil Ihres Geschäfts – neue Leute zu gewinnen – ganz einfach machen können, mit etwas, das schnell offensichtlich wird.
Was wäre, wenn es mehr als nur eine Nische gäbe? Wir haben sie.
Sieh dir die virale Session an
Sie wissen nicht, wie Sie Ihren ersten Abonnenten gewinnen?Diese Sitzung gibt dir die Formel, wie du deine Leute findest und weißt, was du sagen musst, um sie ins Boot zu holen. Ein kritischer Schritt für eine Community, die wächst, gedeiht und dich bezahlt.
In diesem Masterkurs geht es nicht nur darum, eine Nische zu verlieren.
Eine 1-Million-Dollar-Community ist näher, als du denkst
In nur 9 Einheiten à weniger als 15 Minuten kannst du:
Überzeuge deine ersten Mitglieder sicher und souverän
Setzen Sie eine Community so auf, dass sie sich praktisch selbst verwaltet – ohne zusätzlichen Aufwand für Sie
Monetarisieren Sie mit Kursen, Mitgliedschaften, Challenges und Events ab 48 $/Monat oder 575 $/Jahr
Bist du bereit?
Das könnte der wichtigste Schritt sein, den Sie machen, um ein profitables Unternehmen aufzubauen, auf das Sie stolz sind.
Treffen Sie Ihren Guide
Gina Bianchini kennt sich mit Community aus
Gina Bianchini ist Gründerin und CEO von Mighty Networks.Im letzten Jahrzehnt leitete sie die Entwicklung von nicht nur einer, sondern gleich zwei Community-Plattformen, wodurch über 1 Million Communities und über 100 Millionen Community-Mitglieder weltweit entstanden.Sie hat die ABSOLUT EINFACHSTEN 9 SCHRITTE entwickelt, um eine Community zu erschaffen, die durch Online-Kurse, Mitgliedschaften, Challenges und Events monetarisiert werden kann.Schließe dich den 10.000+ Creators und Marken an, die diese Prinzipien anwenden und heute schon außergewöhnliche Resultate erzielen.
Überlegst du noch, wo du bauen sollst?
Unsere Strategie funktioniert am besten mit unserer Software 😉. Mighty ist die einzige Community-Plattform, die moderne Technik nutzt, um die Verbindungen und das Engagement unter Mitgliedern zu ermöglichen, die Sie für Wachstum auf $1M oder mehr brauchen.
