Was steckt hinter diesen Ergebnissen?
Wir nennen unsere Kunden Hosts – denn Sie erstellen auf Mighty nicht nur Inhalte, sondern bringen Menschen zusammen.Der Mighty-Unterschied:
Native Mobile-Apps, die Sie sonst nirgendwo finden.
Mitglieder-Engagement, das andere Plattformen in den Schatten stellt.
Community Design™ — unser bewährtes Strategie-Framework, das unser Produkt und die KI antreibt.
Sehen Sie, was Sie verdienen können
Der typische Host in unserem Launch-Plan verdient 4.800 $/Jahr. Passen Sie die Zahlen an, um zu sehen, was für Sie möglich ist.
Ihr Umsatzpotenzial
$4,800
Annual revenue from 10 members at $48/month*
$
$
2 Monate gratis anbieten
Mitglieder
Launch Plan
$950/Jahr
Die Funktionen, die Sie benötigen, um ein $48/Monat-Angebot zu erstellen
AI Cohost und Community Design™ zur Unterstützung für Sie
2 Monate gratis bei jährlicher Zahlung
Basierend auf den durchschnittlichen Einnahmen von Hosts im Launch-Plan. Die Ergebnisse sind unterschiedlich.
Was verkauft sich gerade?
Die 48 $-Mitgliedschaft
Das verkaufen Mighty Hosts – und deshalb bleiben ihre Mitglieder. Wir zeigen dir, wie du es baust.
FunnelChallenges and mini-courses let prospective members get a taste of the membership.
MembershipMonthly themes, weekly events, daily questions make up the core value of the membership.
BonusesA bonus workshop, live event, or special challenge adds urgency and drives conversion.
Warum Mighty funktioniert
Die meisten Plattformen verkaufen mehr Funktionen. Aber das zählt wirklich.
Es sind die Telefone
Native Mobile Apps
Echte iOS- und Android-Apps auf den Startbildschirmen Ihrer Mitglieder. Keine Web-Wrapper. Auf Mighty findet 60 % mehr Aktivität mobil als im Web statt. Ihre Community wird Teil des Alltags Ihrer Mitglieder.
Native Entwicklung
Überspringen Sie die Freemium-Community. Challenges und Minikurse konvertieren aktuell am besten.
Wöchentliche App-Updates
Monatliche Themen. Wöchentliche Events. Tägliche Fragen – wir zeigen Ihnen, wie man es einrichtet und warum es wirkt.
84 % mitgliedergeführte Aktivität
Live-Workshops. Kleine Gruppen. Eine zusätzliche Challenge – alles steigert den Wert, den Sie schaffen.
Marken-Apps
Vierfaches Engagement, indem Sie Ihre Community zur Gewohnheit machen – nicht nur zu einem Lesezeichen.
People Magic
Mitglieder-Engagement
Ihre Mitglieder konsumieren auf Mighty nicht nur Inhalte. Sie treffen sich. Sie bauen Beziehungen auf. Sie kommen zurück.84 % der Inhalte auf Mighty werden von Mitgliedern, nicht Hosts erstellt. 59 % der aktiven Mitglieder kommen wöchentlich zurück. So erreichen Sie über 80 % Umsatzbindung ohne E-Mail-Marketing.
Strategie trifft Software
Community Design™
Das Framework hinter 500 Mio. $ und allem, was wir bauen.Ihr ideales Mitglied. Deren bestes Jahr aller Zeiten. Monatliche Themen. Wöchentliche Events. Tägliche Fragen – jetzt verfügbar als KI-Cohost, abgestimmt auf Ihre Community und Ziele.
Eine Eltern-Community nutzte Community Design™, um in 2 Jahren von 0 auf 102.000 Mitglieder und über 5 Mio. $ Umsatz zu wachsen.
Belege.
Echte Zahlen von echten Menschen.
Tony Robbins Arena
Tony Robbins Arena hat auf Mighty auf über 30.000 Mitglieder skaliert. Nach dem Umstieg auf gebrandete Mighty-Apps auf Mighty Pro stieg die Zahl der Teilnehmer virtueller Events von 150 auf über 1.000 Live-Zuschauer.
In ihren eigenen Worten.
Von Erst-Erstellern bis zu den größten Namen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung – das bauen sie bei Mighty auf.
Deine Fragen, beantwortet.
Mit 500 Mio. $ Host-Ergebnissen – das funktioniert aktuell am besten.
Erste Schritte
Was baue ich zuerst?
Beginnen Sie mit einer kostenpflichtigen Challenge – ohne das Versprechen auf mehr.Verlangen Sie 19–49 $ für eine 7- oder 30-tägige Challenge, bei der Ihre Mitglieder ein gemeinsames Ziel erreichen können. Mit nur 10 Personen wissen Sie, ob Ihre Idee funktioniert.91 % unserer Top-Verdiener haben so angefangen.
Deine Zeit
Wie viel Zeit brauchst du?
Unser Nordstern: 1 Person, weniger als 1 Stunde pro Tag.Mit Community Design™ und den richtigen Automatisierungen übernimmt Mighty für dich das Onboarding, die Anerkennung und das erneute Aktivieren.Du konzentrierst dich auf deine Mitglieder. Die Plattform erledigt den Rest.
Der Wechsel
Ist die Migration zu Mighty einfach?
Ja. Unsere Scale- und Growth-Pläne beinhalten Unterstützung bei der Migration.Migrierte Communities erreichen im ersten Jahr eine Bindungsrate von 81–100 %. Wenn sich Ihre Mitglieder endlich finden können, bleiben sie.