Hay algo mejor.
Permítenos mostrarte cómo simplificar la parte más importante de tu negocio—cómo atraer nueva gente—con algo que se hará evidente rápidamente.
¿Y si hubiera algo mejor que un nicho? Lo tenemos.
Mira la sesión que se ha vuelto viral
¿Atascado en cómo conseguir tu primer suscriptor?Esta sesión te da la fórmula para encontrar a tu gente y saber exactamente qué decir para atraerlos. Es un paso clave para construir una comunidad que crece, prospera y te retribuye.
Esta masterclass no es solo para perder nicho.
Una comunidad de $1 millón está más cerca de lo que piensas
En solo 9 sesiones breves de menos de 15 minutos, podrás:
Presenta con confianza y cierra tus primeros miembros
Configura una comunidad tan bien diseñada que puede funcionar sola, sin trabajo extra de tu parte
Monetiza con cursos, membresías, retos y eventos desde $48/mes o $575+/año
¿Estás listo?
Este puede ser el paso más importante que des para crear un negocio rentable del cual puedas sentirte orgulloso.
Conoce a tu guía
Gina Bianchini sabe de comunidad
Gina Bianchini es la fundadora y CEO de Mighty Networks.En la última década, ella dirigió el desarrollo no de una sino de dos plataformas comunitarias que han dado como resultado más de 1M de comunidades creadas y 100M de miembros alrededor del mundo.Ha diseñado los 9 PASOS MÁS FÁCILES para crear una comunidad que puedas monetizar con cursos online, membresías pagadas, retos y eventos.Únete a más de 10,000 creadores y marcas que aplican estos principios con resultados extraordinarios HOY.
¿No sabes dónde construir?
Nuestra estrategia funciona mejor con nuestro software 😉. Mighty es la única plataforma de comunidad que usa tecnología avanzada para ofrecer las conexiones y participación de miembros que necesitas para crecer a $1M o más.
