Conoce a tu guía

Gina Bianchini sabe de comunidad

Gina Bianchini es la fundadora y CEO de Mighty Networks.En la última década, ella dirigió el desarrollo no de una sino de dos plataformas comunitarias que han dado como resultado más de 1M de comunidades creadas y 100M de miembros alrededor del mundo.Ha diseñado los 9 PASOS MÁS FÁCILES para crear una comunidad que puedas monetizar con cursos online, membresías pagadas, retos y eventos.Únete a más de 10,000 creadores y marcas que aplican estos principios con resultados extraordinarios HOY.