¿Qué hay detrás de estos resultados?
Llamamos hosts a nuestres clientes, porque no solo creas contenido en Mighty, estás reuniendo personas.La diferencia de Mighty:
Apps móviles nativas que no encontrarás en ningún otro lado.
Compromiso del miembro que supera a otras plataformas.
Community Design™ nuestro marco estratégico probado que impulsa nuestros productos y la IA.
Descubre cuánto puedes ganar
El host típico con nuestro Launch Plan gana $4,800 al año. Ajusta los números para ver qué es posible para ti.
tu potencial de ingresos
$4,800
Annual revenue from 10 members at $48/month*
$
$
ofrece 2 meses gratis
Miembros
Launch Plan
$950/año
Las funciones que necesitas para crear una oferta de $48/mes
AI Cohost y Community Design™ para apoyarte
2 meses gratis al comprar anual
Basado en las ganancias promedio de Hosts en el Launch Plan. Los resultados varían.
¿Qué se está vendiendo ahora?
La membresía de $48
Esto es lo que los Hosts de Mighty están vendiendo — y por qué sus miembros se quedan. Te mostramos cómo construirlo.
FunnelChallenges and mini-courses let prospective members get a taste of the membership.
MembershipMonthly themes, weekly events, daily questions make up the core value of the membership.
BonusesA bonus workshop, live event, or special challenge adds urgency and drives conversion.
Por qué Mighty funciona
La mayoría de plataformas venden más funciones. Esto es lo que realmente importa.
Son los teléfonos
Apps móviles nativas
Apps reales de iOS y Android en las pantallas de inicio de tus miembros. No solo accesos web. En Mighty, la actividad móvil es un 60% mayor que en web. Tu comunidad será parte de la vida diaria de tus miembros.
Desarrollo nativo
Olvida la comunidad freemium. Los retos y mini-cursos convierten mejor en este momento.
Actualizaciones semanales de la app
Temas mensuales. Eventos semanales. Preguntas diarias — te mostramos cómo configurarlo y por qué funciona.
84% de actividad liderada por miembros
Talleres en vivo. Grupos pequeños. Un reto adicional, todo suma al valor que estás creando.
Apps de marca
Multiplica por 4 tu participación haciendo de tu comunidad un hábito, no un marcador.
Magia de personas
Compromiso del miembro
Tus miembros no solo consumen contenido en Mighty. Se conocen entre sí. Construyen relaciones. Vuelven.El 84% del contenido en Mighty es creado por miembros, no Hosts. El 59% de los miembros activos regresa cada semana. Así logras más del 80% de retención de ingresos sin marketing por correo.
Magia de personas
Compromiso del miembro
Tus miembros no solo consumen contenido en Mighty. Se conocen entre sí. Construyen relaciones. Vuelven.El 84% del contenido en Mighty es creado por miembros, no Hosts. El 59% de los miembros activos regresa cada semana. Así logras más del 80% de retención de ingresos sin marketing por correo.
Estrategia + Software
Community Design™
El marco detrás de los $500M y de todo lo que construimos.Tu Miembro ideal. Su mejor año de todos. Temas mensuales. Eventos semanales. Preguntas diarias, ahora disponibles como un Cohost de IA optimizado para tu comunidad y tus objetivos.
Una comunidad para padres utilizó Community Design™ para crecer de 0 a 102,000 miembros en 2 años y lograr más de $5M en ingresos.
Comprobantes.
Números reales de personas reales.
Tony Robbins Arena
Tony Robbins Arena escaló a más de 30,000 miembros en Mighty. La asistencia a eventos virtuales pasó de 150 a más de 1,000 espectadores en vivo tras pasar a las Apps de la marca de Mighty Pro.
En sus propias palabras.
Desde creadores por primera vez hasta grandes figuras del desarrollo personal — esto es lo que están construyendo en Mighty.
Tus preguntas, respondidas.
Con $500M en resultados de Host, esto es lo que está funcionando ahora mismo.
Primeros pasos
¿Qué construyo primero?
Empieza con un reto de pago, sin la promesa de más.Cobra de $19 a $49 por un reto de 7 o 30 días con un objetivo que tus miembros pueden lograr. Con solo 10 personas, sabrás si tu idea funciona.El 91% de nuestres top ganadores empezó así.
Tu tiempo
¿Cuánto tiempo toma?
Nuestra estrella polar: 1 persona, menos de 1 hora al día.Con Community Design™ y las automatizaciones adecuadas, Mighty gestiona la incorporación, el reconocimiento y la reactivación por ti.Concéntrate en tus miembros. La plataforma se encarga del resto.
Tu tiempo
¿Cuánto tiempo toma?
Nuestra estrella polar: 1 persona, menos de 1 hora al día.Con Community Design™ y las automatizaciones adecuadas, Mighty gestiona la incorporación, el reconocimiento y la reactivación por ti.Concéntrate en tus miembros. La plataforma se encarga del resto.
Hacer el cambio
¿Es fácil migrar a Mighty?
Sí. Nuestros planes Scale y Growth incluyen soporte para migración.Las comunidades migradas tienen tasas de retención del 81 al 100% en su primer año. Cuando tus miembros finalmente pueden encontrarse, se quedan.