Rencontrez votre guide

Gina Bianchini connaît la communauté

Gina Bianchini est la fondatrice et PDG de Mighty Networks.Au cours de la dernière décennie, elle a dirigé le développement non pas d’une mais de deux plateformes communautaires qui ont permis la création de plus d’1M de communautés et 100M de membres dans le monde.Elle a conçu les 9 ÉTAPES les PLUS SIMPLES pour créer une communauté monétisable via des cours en ligne, des abonnements payants, des défis et des événements.Rejoignez les plus de 10 000 créateurs et marques qui appliquent ces principes avec des résultats extraordinaires DÈS AUJOURD’HUI.