Il y a quelque chose de mieux.
Laissez-nous vous montrer comment simplifier la partie la plus importante de votre entreprise — comment attirer de nouvelles personnes — avec quelque chose qui deviendra rapidement évident.
Et s’il existait mieux qu’une niche ? Nous l’avons.
Regardez la session devenue virale
Vous ne savez pas comment obtenir votre premier abonné ?Cette session vous donne la formule pour trouver votre public et savoir exactement quoi dire pour l’attirer. C’est une étape clé pour bâtir une communauté qui grandit, prospère et vous rémunère.
Cette masterclass n'est pas seulement une question de niche à perdre.
Une communauté à 1M $ est plus proche que vous ne le pensez
En seulement 9 sessions courtes de moins de 15 minutes, vous pourrez :
Présentez et concluez vos premiers membres en toute confiance
Mettez en place une communauté si bien conçue qu'elle fonctionne toute seule, sans travail supplémentaire de votre part
Monétisez avec des cours, abonnements, défis et événements pour 48 $/mois ou 575 $+/an
Prêt(e) ?
C'est peut-être l'étape la plus importante pour construire une entreprise rentable dont vous pouvez être fier.
Rencontrez votre guide
Gina Bianchini connaît la communauté
Gina Bianchini est la fondatrice et PDG de Mighty Networks.Au cours de la dernière décennie, elle a dirigé le développement non pas d’une mais de deux plateformes communautaires qui ont permis la création de plus d’1M de communautés et 100M de membres dans le monde.Elle a conçu les 9 ÉTAPES les PLUS SIMPLES pour créer une communauté monétisable via des cours en ligne, des abonnements payants, des défis et des événements.Rejoignez les plus de 10 000 créateurs et marques qui appliquent ces principes avec des résultats extraordinaires DÈS AUJOURD’HUI.
Vous vous demandez où construire ?
Notre stratégie fonctionne mieux avec notre logiciel 😉. Mighty est la seule plateforme communautaire utilisant des technologies avancées pour connecter et engager vos membres jusqu'à 1M$+ de croissance.
