Qu'est-ce qui se cache derrière ces résultats?
Nous appelons nos clients des Hosts– car vous ne faites pas que créer du contenu sur Mighty, vous rassemblez des personnes.La Différence Mighty :
Applications mobiles natives que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Engagement des membres qui surpasse celui des autres plateformes.
Community Design™, notre cadre stratégique éprouvé qui guide notre produit et notre IA.
Voyez ce que vous pouvez gagner
L’Host typique sur notre plan Launch gagne 40 $/an. Ajustez les chiffres pour voir ce qui est possible pour vous.
votre potentiel de revenus
$4,800
Annual revenue from 10 members at $48/month*
$
$
2 mois offerts
Membres
Launch Plan
$950/an
Les fonctionnalités dont vous avez besoin pour créer une offre à 48 $/mois
AI Cohost et Community Design™ pour vous accompagner
Bénéficiez de 2 mois gratuits lorsque vous achetez à l'année
Basé sur les gains moyens des Hosts sur le plan Launch. Les résultats varient.
Ce qui se vend en ce moment
L’abonnement à 48 $
Voici ce que vendent les Hosts sur Mighty – et pourquoi leurs membres restent. Nous vous montrons comment le créer.
FunnelChallenges and mini-courses let prospective members get a taste of the membership.
MembershipMonthly themes, weekly events, daily questions make up the core value of the membership.
BonusesA bonus workshop, live event, or special challenge adds urgency and drives conversion.
Pourquoi Mighty fonctionne
La plupart des plateformes vendent plus de fonctions. Voici ce qui compte vraiment.
C’est les téléphones
Apps mobiles natives
De vraies apps iOS et Android sur l’accueil de vos membres. Pas des versions web. Sur Mighty, l’activité sur mobile est 60 % plus importante que sur le web. Votre communauté intègre la vie quotidienne de vos membres.
Développement natif
Laissez tomber la communauté freemium. Les challenges et mini-cours affichent actuellement les meilleurs taux de conversion.
Mises à jour hebdomadaires de l’app
Thèmes mensuels. Événements hebdomadaires. Questions quotidiennes – nous vous montrons comment les mettre en place et pourquoi elles fonctionnent.
84 % d’activité menée par les membres
Ateliers en direct. Petits groupes. Un challenge supplémentaire – tout s’ajoute à la valeur que vous créez.
Applications de marque
Quadruplez votre engagement en faisant de votre communauté une habitude, pas un simple marque-page.
Magie humaine
Engagement des membres
Vos membres ne font pas que consommer du contenu sur Mighty. Ils se rencontrent, construisent des relations et reviennent.84 % du contenu sur Mighty est créé par les membres, pas les Hosts. 59 % des membres actifs reviennent chaque semaine. C’est ainsi que vous obtenez plus de 80 % de rétention de revenus sans marketing par e-mail.
Stratégie rencontre le logiciel
Community Design®
Le cadre derrière 500 M $ et tout ce que nous construisons.Votre membre idéal. Sa meilleure année. Thèmes mensuels. Événements hebdomadaires. Questions quotidiennes – maintenant disponibles avec un AI Cohost adapté à votre communauté et vos objectifs.
Une communauté parentale a utilisé Community Design® pour passer de 0 à 102 000 membres en 2 ans et plus de 5 M $ de revenus.
Factures.
De vrais chiffres venant de vraies personnes.
Tony Robbins Arena
Tony Robbins Arena est passé à plus de 30 000 membres sur Mighty. La participation aux événements virtuels est passée de 150 à plus de 1 000 spectateurs en direct après avoir migré vers les apps de marque de Mighty Pro.
Dans leurs propres mots.
Des créateurs débutants aux plus grands noms du développement personnel : voici ce qu’ils construisent sur Mighty.
Vos questions, nos réponses.
Avec 500 millions de dollars générés par les hosts, voici ce qui fonctionne en ce moment.
Pour commencer
Que dois-je construire en premier ?
Commencez par un challenge payant – sans la promesse de plus.Demandez 19 à 49 $ pour un challenge de 7 ou 30 jours avec un objectif atteignable par vos membres. Avec seulement 10 personnes, vous saurez si votre idée fonctionne.91 % de nos meilleurs revenus ont commencé ainsi.
Votre temps
Combien de temps cela prend-il ?
Notre étoile polaire : 1 personne, moins d’1 heure par jour.Avec Community Design® et les bonnes automatisations, Mighty gère pour vous l’onboarding, la reconnaissance et la ré-engagement.Vous vous concentrez sur vos membres. La plateforme s’occupe du reste.
Changer de plateforme
Est-il facile de passer à Mighty ?
Oui. Nos plans Scale et Growth incluent le support de migration.Les communautés migrées ont un taux de rétention de 81 à 100 % la première année. Quand vos membres peuvent enfin se trouver, ils restent fidèles.