Magie humaine

Engagement des membres

Vos membres ne font pas que consommer du contenu sur Mighty. Ils se rencontrent, construisent des relations et reviennent.84 % du contenu sur Mighty est créé par les membres, pas les Hosts. 59 % des membres actifs reviennent chaque semaine. C’est ainsi que vous obtenez plus de 80 % de rétention de revenus sans marketing par e-mail.