C'è qualcosa di meglio.
Lasciaci spiegarti come semplificare la parte più importante della tua attività—come ottenere nuove persone—with qualcosa che diventerà subito evidente.
E se ci fosse qualcosa meglio di una nicchia? Noi ce l’abbiamo.
Guarda la sessione che è diventata virale
Bloccato su come ottenere il tuo primo iscritto?Questa sessione ti offre la formula per trovare il tuo pubblico e sapere esattamente cosa dire per attrarlo. È un passaggio fondamentale per creare una community che cresce, prospera e ti ripaga.
Questa masterclass non riguarda solo la perdita di una nicchia.
Una community da 1M$ è più vicina di quanto pensi
In sole 9 sessioni da meno di 15 minuti ciascuna, potrai:
Presenta con sicurezza e chiudi i tuoi primi membri
Crea una community talmente ben progettata che si gestisce da sola, senza lavoro extra da parte tua
Monetizza con corsi, membership, sfide ed eventi a 48 $/mese o 575+ $/anno
Sei pronto?
Questo potrebbe essere il passo più importante che fai per costruire un business redditizio di cui andare fiero.
Conosci la tua Guida
Gina Bianchini conosce le community
Gina Bianchini è la fondatrice e CEO di Mighty Networks.Negli ultimi dieci anni, ha guidato lo sviluppo non solo di una ma di due piattaforme community che hanno portato alla creazione di oltre 1M community e 100M di membri in tutto il mondo.Ha ideato i 9 PASSAGGI PIÙ FACILI in assoluto per creare una community da monetizzare con corsi online, abbonamenti a pagamento, sfide ed eventi.Unisciti ai più di 10.000 creatori e brand che applicano questi principi con risultati straordinari OGGI STESSO.
Non sai dove costruire?
La nostra strategia funziona meglio con il nostro software 😉. Mighty è l'unica piattaforma community che utilizza tecnologie avanzate per offrire connessioni e coinvolgimento necessari per crescere fino a 1M $ o più.
