Conosci la tua Guida

Gina Bianchini conosce le community

Gina Bianchini è la fondatrice e CEO di Mighty Networks.Negli ultimi dieci anni, ha guidato lo sviluppo non solo di una ma di due piattaforme community che hanno portato alla creazione di oltre 1M community e 100M di membri in tutto il mondo.Ha ideato i 9 PASSAGGI PIÙ FACILI in assoluto per creare una community da monetizzare con corsi online, abbonamenti a pagamento, sfide ed eventi.Unisciti ai più di 10.000 creatori e brand che applicano questi principi con risultati straordinari OGGI STESSO.