F Your Niche Logo

C'è qualcosa di meglio.

Lasciaci spiegarti come semplificare la parte più importante della tua attività—come ottenere nuove persone—with qualcosa che diventerà subito evidente.

F Your Niche Video Thumbnail

E se ci fosse qualcosa meglio di una nicchia? Noi ce l’abbiamo.

Iscrivendoti accetti di ricevere email da noi sulla masterclass gratuita, il podcast e altre guide e risorse utili. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Guarda la sessione che è diventata virale

Bloccato su come ottenere il tuo primo iscritto?Questa sessione ti offre la formula per trovare il tuo pubblico e sapere esattamente cosa dire per attrarlo. È un passaggio fondamentale per creare una community che cresce, prospera e ti ripaga.

Integrations

Questa masterclass non riguarda solo la perdita di una nicchia.

Masterclass Testimonials
People Magic Profit Bundle

Una community da 1M$ è più vicina di quanto pensi

In sole 9 sessioni da meno di 15 minuti ciascuna, potrai:

Presenta con sicurezza e chiudi i tuoi primi membri

Crea una community talmente ben progettata che si gestisce da sola, senza lavoro extra da parte tua

Monetizza con corsi, membership, sfide ed eventi a 48 $/mese o 575+ $/anno

Sei pronto?

Questo potrebbe essere il passo più importante che fai per costruire un business redditizio di cui andare fiero.

Registrandoti acconsenti a ricevere email da parte nostra sulla masterclass gratuita, il podcast e altre guide utili e risorse.

Puoi annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Conosci la tua Guida

Gina Bianchini conosce le community

Gina Bianchini è la fondatrice e CEO di Mighty Networks.Negli ultimi dieci anni, ha guidato lo sviluppo non solo di una ma di due piattaforme community che hanno portato alla creazione di oltre 1M community e 100M di membri in tutto il mondo.Ha ideato i 9 PASSAGGI PIÙ FACILI in assoluto per creare una community da monetizzare con corsi online, abbonamenti a pagamento, sfide ed eventi.Unisciti ai più di 10.000 creatori e brand che applicano questi principi con risultati straordinari OGGI STESSO.

Gina Bianchini

Non sai dove costruire?

La nostra strategia funziona meglio con il nostro software 😉. Mighty è l'unica piattaforma community che utilizza tecnologie avanzate per offrire connessioni e coinvolgimento necessari per crescere fino a 1M $ o più.

Inizia la Tua Prova GRATUITA di Mighty Networks

4.8

da oltre 80.000 valutazioni

Welcome
Welcome
Chat
Welcome
Chat
Welcome
Chat

Benvenuto

Membri

Feed attività

Chat

Corsi

Eventi

Live streaming

Pagamenti

People Magic Podcast Advertisement

People Magic Podcast

Segui il podcast People Magic

Iscriviti ovunque ascolti.

People Magic Podcast

Segui il podcast People Magic

Iscriviti ovunque ascolti.

People Magic Podcast Advertisement

Termini di Utilizzo

Informativa sulla Privacy