Cosa c'è dietro questi risultati?
Chiamiamo i nostri clienti Host—perché non stai solo creando contenuti su Mighty, stai riunendo le persone.La differenza di Mighty:
App mobili native che non troverai da nessun'altra parte.
Coinvolgimento dei membri che supera quello di altre piattaforme.
Community Design™: il nostro collaudato framework strategico che guida il nostro prodotto e l'AI.
Scopri quanto puoi guadagnare
L'Host tipico con il nostro piano Launch guadagna $4.800/anno. Modifica i numeri per vedere cosa puoi ottenere.
il tuo potenziale di ricavo
$4,800
Annual revenue from 10 members at $48/month*
offri 2 mesi gratis
Membri
Launch Plan
$950/anno
Le funzionalità di cui hai bisogno per creare un'offerta da $48/mese
AI Cohost e Community Design™ al tuo fianco
2 mesi gratis se acquisti annualmente
Basato sugli utili medi degli Host con il piano Launch. I risultati possono variare.
Cosa vende in questo momento
L'abbonamento da $48
Ecco cosa vendono gli Host di Mighty—e perché i membri rimangono. Ti mostreremo come costruirlo.
FunnelChallenges and mini-courses let prospective members get a taste of the membership.
MembershipMonthly themes, weekly events, daily questions make up the core value of the membership.
BonusesA bonus workshop, live event, or special challenge adds urgency and drives conversion.
Perché Mighty funziona
La maggior parte delle piattaforme vende più funzionalità. Ecco cosa conta davvero.
Sono i telefoni
App mobili native
Vere app per iOS e Android sulle schermate iniziali dei membri. Non sono semplici web wrapper. Su Mighty, il 60% dell'attività avviene su mobile rispetto al web. La tua community entra a far parte della vita quotidiana dei membri.
Sviluppo nativo
Salta la community freemium. Le sfide e i mini-corsi sono quelli che convertono meglio ora.
Aggiornamenti settimanali dell'app
Temi mensili. Eventi settimanali. Domande giornaliere — ti mostreremo come configurarli e perché funzionano.
84% di attività guidata dai membri
Workshop dal vivo. Gruppi ristretti. Una sfida supplementare — tutto aggiunge valore a ciò che stai creando.
App con brand
Quadruplica il tuo coinvolgimento trasformando la tua community in un'abitudine, non in un semplice segnalibro.
People Magic
Coinvolgimento dei membri
I tuoi membri non si limitano a consumare contenuti su Mighty. Si incontrano. Costruiscono relazioni. Tornano.L'84% dei contenuti su Mighty è creato dai membri, non dagli Host. Il 59% dei membri attivi torna settimanalmente. È così che ottieni oltre l'80% di retention dei ricavi senza email marketing.
La strategia incontra il software
Community Design™
La struttura dietro $500M e tutto ciò che costruiamo.Il tuo membro ideale. Il loro Best Year Ever. Temi mensili. Eventi settimanali. Domande giornaliere — ora disponibili come AI Cohost ottimizzato per la tua community e i tuoi obiettivi.
Una community genitoriale ha usato Community Design™ per crescere da 0 a 102.000 membri in 2 anni e oltre $5M di ricavi.
Ricevute.
Numeri reali da persone reali.
Tony Robbins Arena
Tony Robbins Arena è cresciuto fino a oltre 30.000 membri su Mighty. La partecipazione agli eventi virtuali è passata da 150 a oltre 1.000 spettatori live dopo il passaggio alle app brandizzate di Mighty Pro.
Con le loro stesse parole.
Dai creator alle prime armi ai grandi nomi dello sviluppo personale—ecco cosa stanno costruendo su Mighty.
Le tue domande, risposte.
Con $500M di risultati ottenuti dagli Host, ecco cosa sta funzionando davvero adesso.
Inizia ora
Cosa costruisco per primo?
Inizia con una sfida a pagamento — senza la promessa di altro.Fai pagare da $19 a $49 per una sfida di 7 o 30 giorni con un solo obiettivo che i tuoi membri possono raggiungere. Con solo 10 persone, saprai se la tua idea funziona.Il 91% dei nostri top earner ha iniziato così.
Il tuo tempo
Quanto tempo ci vuole?
La nostra stella polare è 1 persona, meno di 1 ora al giorno.Con Community Design™ e le giuste automazioni, Mighty si occupa per te di onboarding, riconoscimenti e ri-coinvolgimento.Concentrati sui tuoi membri. La piattaforma fa il resto.
Passare alla nuova piattaforma
È facile passare a Mighty?
Sì. I nostri piani Scale e Growth includono il supporto alla migrazione.Le community migrate hanno tassi di fidelizzazione dall'81 al 100% nel primo anno. Quando i membri possono finalmente trovarsi, rimangono.