Cosa c'è dietro questi risultati?

Chiamiamo i nostri clienti Host—perché non stai solo creando contenuti su Mighty, stai riunendo le persone.La differenza di Mighty:

App mobili native che non troverai da nessun'altra parte.

Coinvolgimento dei membri che supera quello di altre piattaforme.

Community Design™: il nostro collaudato framework strategico che guida il nostro prodotto e l'AI.

Prova Mighty gratis

Scopri quanto puoi guadagnare

L'Host tipico con il nostro piano Launch guadagna $4.800/anno. Modifica i numeri per vedere cosa puoi ottenere.

il tuo potenziale di ricavo

$4,800

Annual revenue from 10 members at $48/month*

Il tuo ROI

4.1x

Periodo di recupero

3 months

$

$

offri 2 mesi gratis

Membri

Launch Plan

$950

/anno

Le funzionalità di cui hai bisogno per creare un'offerta da $48/mese

AI Cohost e Community Design™ al tuo fianco

2 mesi gratis se acquisti annualmente

Inizia la tua Prova Gratuita

Basato sugli utili medi degli Host con il piano Launch. I risultati possono variare.

Cosa vende in questo momento

L'abbonamento da $48

Ecco cosa vendono gli Host di Mighty—e perché i membri rimangono. Ti mostreremo come costruirlo.

FunnelChallenges and mini-courses let prospective members get a taste of the membership.

MembershipMonthly themes, weekly events, daily questions make up the core value of the membership.

BonusesA bonus workshop, live event, or special challenge adds urgency and drives conversion.

The $48 membership

Perché Mighty funziona

La maggior parte delle piattaforme vende più funzionalità. Ecco cosa conta davvero.

Sono i telefoni

App mobili native

Vere app per iOS e Android sulle schermate iniziali dei membri. Non sono semplici web wrapper. Su Mighty, il 60% dell'attività avviene su mobile rispetto al web. La tua community entra a far parte della vita quotidiana dei membri.

Sviluppo nativo

Salta la community freemium. Le sfide e i mini-corsi sono quelli che convertono meglio ora.

Aggiornamenti settimanali dell'app

Temi mensili. Eventi settimanali. Domande giornaliere — ti mostreremo come configurarli e perché funzionano.

84% di attività guidata dai membri

Workshop dal vivo. Gruppi ristretti. Una sfida supplementare — tutto aggiunge valore a ciò che stai creando.

App con brand

Quadruplica il tuo coinvolgimento trasformando la tua community in un'abitudine, non in un semplice segnalibro.

Member Engagement

People Magic

Coinvolgimento dei membri

I tuoi membri non si limitano a consumare contenuti su Mighty. Si incontrano. Costruiscono relazioni. Tornano.L'84% dei contenuti su Mighty è creato dai membri, non dagli Host. Il 59% dei membri attivi torna settimanalmente. È così che ottieni oltre l'80% di retention dei ricavi senza email marketing.

People Magic

Coinvolgimento dei membri

I tuoi membri non si limitano a consumare contenuti su Mighty. Si incontrano. Costruiscono relazioni. Tornano.L'84% dei contenuti su Mighty è creato dai membri, non dagli Host. Il 59% dei membri attivi torna settimanalmente. È così che ottieni oltre l'80% di retention dei ricavi senza email marketing.

Member Engagement

La strategia incontra il software

Community Design™

La struttura dietro $500M e tutto ciò che costruiamo.Il tuo membro ideale. Il loro Best Year Ever. Temi mensili. Eventi settimanali. Domande giornaliere — ora disponibili come AI Cohost ottimizzato per la tua community e i tuoi obiettivi.

Una community genitoriale ha usato Community Design™ per crescere da 0 a 102.000 membri in 2 anni e oltre $5M di ricavi.

Ricevute.

Numeri reali da persone reali.

Tony Robbins Arena

Tony Robbins Arena è cresciuto fino a oltre 30.000 membri su Mighty. La partecipazione agli eventi virtuali è passata da 150 a oltre 1.000 spettatori live dopo il passaggio alle app brandizzate di Mighty Pro.

Same Strategy Different Scale Image 0
Same Strategy Different Scale Image 0
Same Strategy Different Scale Image 1
Same Strategy Different Scale Image 2
Same Strategy Different Scale Image 3
Same Strategy Different Scale Image 4

Persone reali. Risultati reali.

Real People Image 0
Real People Image 0
Real People Image 1
Real People Image 2
Real People Image 3
Real People Image 4
Real People Image 5
Real People Image 6
Real People Image 7
Real People Image 8
Real People Image 9
Real People Image 10
Con le loro stesse parole.

Dai creator alle prime armi ai grandi nomi dello sviluppo personale—ecco cosa stanno costruendo su Mighty.

Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty

Le tue domande, risposte.

Con $500M di risultati ottenuti dagli Host, ecco cosa sta funzionando davvero adesso.

Inizia ora

Cosa costruisco per primo?

Inizia con una sfida a pagamento — senza la promessa di altro.Fai pagare da $19 a $49 per una sfida di 7 o 30 giorni con un solo obiettivo che i tuoi membri possono raggiungere. Con solo 10 persone, saprai se la tua idea funziona.Il 91% dei nostri top earner ha iniziato così.

What do I build first?
How much time does it take?

Il tuo tempo

Quanto tempo ci vuole?

La nostra stella polare è 1 persona, meno di 1 ora al giorno.Con Community Design™ e le giuste automazioni, Mighty si occupa per te di onboarding, riconoscimenti e ri-coinvolgimento.Concentrati sui tuoi membri. La piattaforma fa il resto.

Il tuo tempo

Quanto tempo ci vuole?

La nostra stella polare è 1 persona, meno di 1 ora al giorno.Con Community Design™ e le giuste automazioni, Mighty si occupa per te di onboarding, riconoscimenti e ri-coinvolgimento.Concentrati sui tuoi membri. La piattaforma fa il resto.

How much time does it take?

Passare alla nuova piattaforma

È facile passare a Mighty?

Sì. I nostri piani Scale e Growth includono il supporto alla migrazione.Le community migrate hanno tassi di fidelizzazione dall'81 al 100% nel primo anno. Quando i membri possono finalmente trovarsi, rimangono.

Is it easy to move to Mighty?

