Er is iets beters.

Laat ons je laten zien hoe je het belangrijkste deel van je bedrijf eenvoudig maakt—hoe je nieuwe mensen bereikt—met iets dat snel duidelijk zal zijn.

Wat als er iets beters was dan een niche? Wij hebben het.

Bekijk de sessie die viraal is gegaan

Blokkeer je op hoe je je eerste abonnee krijgt?In deze sessie krijg je de formule om je mensen te vinden en precies te weten wat je moet zeggen om ze binnen te halen. Het is een cruciale stap in het bouwen van een community die groeit, bloeit en jou iets oplevert.

Deze masterclass gaat niet alleen over het verliezen van een niche.

People Magic Profit Bundle

Een $1M-community is dichterbij dan je denkt

In slechts 9 hapklare sessies van minder dan 15 minuten kun je:

Presenteer met vertrouwen aan en sluit je eerste leden

Zet een community op die zo goed ontworpen is dat deze zichzelf kan runnen, zonder extra werk van jou

Verdien geld met cursussen, lidmaatschappen, uitdagingen en evenementen voor $48/maand of $575+/jaar

Ben je er klaar voor?

Dit is misschien wel de belangrijkste stap die je zet naar een winstgevend bedrijf waar je trots op kunt zijn.

Ontmoet jouw gids

Gina Bianchini weet alles van community

Gina Bianchini is de oprichter en CEO van Mighty Networks.In het afgelopen decennium leidde zij niet slechts 1 maar 2 community-platforms die samen tot meer dan 1M communities en 100M communityleden wereldwijd hebben geleid.Ze ontwierp de ABSOLUUT EENVOUDIGSTE 9 STAPPEN om een community te creëren die je kunt monetizen met online cursussen, betaalde lidmaatschappen, challenges en events.Sluit je AAN bij meer dan 10.000 makers en merken die deze principes vandaag met buitengewone resultaten toepassen.

Gina Bianchini

Twijfel je waar je moet bouwen?

Onze strategie werkt het beste met onze software 😉. Mighty is het enige communityplatform dat geavanceerde technologie inzet om de ledenconnecties en betrokkenheid te leveren die jij nodig hebt om te groeien naar $1M of meer.

Start je GRATIS Mighty Networks-proefperiode

4.8

uit meer dan 80k beoordelingen

People Magic Podcast

Luister mee met de People Magic podcast

Abonneer je overal waar je luistert.

