Wat zit er achter deze resultaten?
Wij noemen onze klanten Hosts—omdat je niet alleen content creëert op Mighty, maar mensen samenbrengt.Het Mighty-verschil:
Native mobiele apps die je nergens anders zult vinden.
Lidbetrokkenheid die andere platforms overtreft.
Community Design™ ons bewezen strategie-framework dat ons product en AI aanstuurt.
Zie wat je kunt verdienen
De gemiddelde Host op ons Launch-plan verdient $4.800/jaar. Pas de cijfers aan en ontdek wat er voor jou mogelijk is.
je opbrengstpotentie
$4,800
Annual revenue from 10 members at $48/month*
$
$
geef 2 maanden gratis
Leden
Launch Plan
$950/jaar
De functies die je nodig hebt om een aanbod van $48/maand te maken
AI Cohost en Community Design™ ter ondersteuning
2 maanden gratis bij een jaarabonnement
Gebaseerd op gemiddelde inkomsten van Hosts binnen het Launch-plan. Resultaten variëren.
Wat verkoopt er op dit moment
Het $48-lidmaatschap
Dit is wat Mighty Hosts verkopen—en waarom hun leden blijven. We laten je zien hoe je het bouwt.
FunnelChallenges and mini-courses let prospective members get a taste of the membership.
MembershipMonthly themes, weekly events, daily questions make up the core value of the membership.
BonusesA bonus workshop, live event, or special challenge adds urgency and drives conversion.
Waarom Mighty werkt
De meeste platforms verkopen meer functies. Dit is wat er echt toe doet.
Het zijn de telefoons
Native mobiele apps
Echte iOS- en Android-apps op de startschermen van je leden. Geen webwrappers. Op Mighty vindt 60% meer activiteit plaats op mobiel dan op het web. Jouw community wordt een onderdeel van het dagelijks leven van je leden.
Native ontwikkeling
Sla de freemium-community over. Challenges en mini-cursussen converteren nu het beste.
Wekelijkse app-updates
Maandthema’s. Wekelijkse evenementen. Dagelijkse vragen — we laten je zien hoe je het instelt en waarom het werkt.
84% door leden geleide activiteit
Live workshops. Kleine groepen. Een extra challenge — ze dragen allemaal bij aan de waarde die je creëert.
Gemerkt als apps
Verhoog je betrokkenheid 4x door van jouw community een gewoonte te maken, niet slechts een favoriet.
People Magic
Ledenbetrokkenheid
Je leden consumeren niet alleen content op Mighty. Ze ontmoeten elkaar. Ze bouwen relaties op. Ze komen terug.84% van de content op Mighty wordt gemaakt door leden, niet door Hosts. 59% van de actieve leden keert wekelijks terug. Zo krijg je meer dan 80% omzetbehoud zonder e-mailmarketing.
Strategie ontmoet software
Community Design™
Het raamwerk achter $500M en alles wat we bouwen.Jouw ideale lid. Hun beste jaar ooit. Maandthema’s. Wekelijkse evenementen. Dagelijkse vragen — nu beschikbaar als een AI Cohost die is afgestemd op jouw community en doelen.
Een opvoedcommunity groeide met Community Design™ in 2 jaar van 0 naar 102.000 leden en $5M+ omzet.
Ontvangstbewijzen.
Echte cijfers van echte mensen.
Tony Robbins Arena
Tony Robbins Arena is opgeschaald naar 30.000+ leden op Mighty. Deelnames aan virtuele evenementen stegen van 150 naar meer dan 1.000 live kijkers na overstap naar Mighty's apps met branding op Mighty Pro.
In hun eigen woorden.
Van eerste creators tot de grootste namen in persoonlijke ontwikkeling—dit bouwen ze op Mighty.
Jouw vragen, beantwoord.
Met $500M aan Host-resultaten, dit werkt er nu.
Aan de slag
Wat bouw ik als eerste?
Begin met een betaalde challenge — zonder de belofte van meer.Reken $19-$49 voor een 7- of 30-daagse challenge met één doel dat je leden kunnen behalen. Met slechts 10 mensen weet je of je idee werkt.91% van onze topverdieners is op deze manier begonnen.
Jouw tijd
Hoeveel tijd kost het?
Onze noordster is 1 persoon, minder dan 1 uur per dag.Met Community Design™ en de juiste automatiseringen regelt Mighty onboarding, erkenning en herbetrokkenheid voor je.Jij focust op je leden. Het platform doet de rest.
Overstappen
Is het makkelijk om over te stappen naar Mighty?
Ja. Onze Scale- en Growth-plannen bevatten migratieondersteuning.Gemigreerde communities hebben een retentie van 81-100% in hun eerste jaar. Zodra je leden elkaar echt kunnen vinden, blijven ze.