Wat zit er achter deze resultaten?

Wij noemen onze klanten Hosts—omdat je niet alleen content creëert op Mighty, maar mensen samenbrengt.Het Mighty-verschil:

Native mobiele apps die je nergens anders zult vinden.

Lidbetrokkenheid die andere platforms overtreft.

Community Design™ ons bewezen strategie-framework dat ons product en AI aanstuurt.

Probeer Mighty gratis

Community

Community

Courses

Cursussen

Members

Leden

Marketing

Marketing

Payments

Betalingen

Admin

Networkbeheer

AI Cohost

AI Cohost

Zie wat je kunt verdienen

De gemiddelde Host op ons Launch-plan verdient $4.800/jaar. Pas de cijfers aan en ontdek wat er voor jou mogelijk is.

je opbrengstpotentie

$4,800

Annual revenue from 10 members at $48/month*

Jouw ROI

4.1x

Terugverdientijd

3 months

$

$

geef 2 maanden gratis

Leden

Launch Plan

$950

/jaar

De functies die je nodig hebt om een aanbod van $48/maand te maken

AI Cohost en Community Design™ ter ondersteuning

2 maanden gratis bij een jaarabonnement

Start je gratis proefperiode

Gebaseerd op gemiddelde inkomsten van Hosts binnen het Launch-plan. Resultaten variëren.

Wat verkoopt er op dit moment

Het $48-lidmaatschap

Dit is wat Mighty Hosts verkopen—en waarom hun leden blijven. We laten je zien hoe je het bouwt.

FunnelChallenges and mini-courses let prospective members get a taste of the membership.

MembershipMonthly themes, weekly events, daily questions make up the core value of the membership.

BonusesA bonus workshop, live event, or special challenge adds urgency and drives conversion.

Probeer Mighty gratis
The $48 membership

Waarom Mighty werkt

De meeste platforms verkopen meer functies. Dit is wat er echt toe doet.

Het zijn de telefoons

Native mobiele apps

Echte iOS- en Android-apps op de startschermen van je leden. Geen webwrappers. Op Mighty vindt 60% meer activiteit plaats op mobiel dan op het web. Jouw community wordt een onderdeel van het dagelijks leven van je leden.

Native ontwikkeling

Sla de freemium-community over. Challenges en mini-cursussen converteren nu het beste.

Wekelijkse app-updates

Maandthema’s. Wekelijkse evenementen. Dagelijkse vragen — we laten je zien hoe je het instelt en waarom het werkt.

84% door leden geleide activiteit

Live workshops. Kleine groepen. Een extra challenge — ze dragen allemaal bij aan de waarde die je creëert.

Gemerkt als apps

Verhoog je betrokkenheid 4x door van jouw community een gewoonte te maken, niet slechts een favoriet.

Member Engagement

People Magic

Ledenbetrokkenheid

Je leden consumeren niet alleen content op Mighty. Ze ontmoeten elkaar. Ze bouwen relaties op. Ze komen terug.84% van de content op Mighty wordt gemaakt door leden, niet door Hosts. 59% van de actieve leden keert wekelijks terug. Zo krijg je meer dan 80% omzetbehoud zonder e-mailmarketing.

Probeer Mighty gratis

People Magic

Ledenbetrokkenheid

Je leden consumeren niet alleen content op Mighty. Ze ontmoeten elkaar. Ze bouwen relaties op. Ze komen terug.84% van de content op Mighty wordt gemaakt door leden, niet door Hosts. 59% van de actieve leden keert wekelijks terug. Zo krijg je meer dan 80% omzetbehoud zonder e-mailmarketing.

Probeer Mighty gratis
Member Engagement

Strategie ontmoet software

Community Design™

Het raamwerk achter $500M en alles wat we bouwen.Jouw ideale lid. Hun beste jaar ooit. Maandthema’s. Wekelijkse evenementen. Dagelijkse vragen — nu beschikbaar als een AI Cohost die is afgestemd op jouw community en doelen.

Probeer Mighty gratis
Community Design
Community Design
Community Design
Community Design
Community Design
Background image
Een opvoedcommunity groeide met Community Design™ in 2 jaar van 0 naar 102.000 leden en $5M+ omzet.

Ontvangstbewijzen.

Echte cijfers van echte mensen.

Tony Robbins Arena

Tony Robbins Arena is opgeschaald naar 30.000+ leden op Mighty. Deelnames aan virtuele evenementen stegen van 150 naar meer dan 1.000 live kijkers na overstap naar Mighty's apps met branding op Mighty Pro.

Same Strategy Different Scale Image 0
Same Strategy Different Scale Image 0
Same Strategy Different Scale Image 1
Same Strategy Different Scale Image 2
Same Strategy Different Scale Image 3
Same Strategy Different Scale Image 4

Echte mensen. Echte resultaten.

Start je gratis proefperiode
Real People Image 0
Real People Image 0
Real People Image 1
Real People Image 2
Real People Image 3
Real People Image 4
Real People Image 5
Real People Image 6
Real People Image 7
Real People Image 8
Real People Image 9
Real People Image 10
Start je gratis proefperiode

In hun eigen woorden.

Van eerste creators tot de grootste namen in persoonlijke ontwikkeling—dit bouwen ze op Mighty.

Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty
Community on Mighty

Jouw vragen, beantwoord.

Met $500M aan Host-resultaten, dit werkt er nu.

Aan de slag

Wat bouw ik als eerste?

Begin met een betaalde challenge — zonder de belofte van meer.Reken $19-$49 voor een 7- of 30-daagse challenge met één doel dat je leden kunnen behalen. Met slechts 10 mensen weet je of je idee werkt.91% van onze topverdieners is op deze manier begonnen.

Start je gratis proefperiode
What do I build first?
How much time does it take?

Jouw tijd

Hoeveel tijd kost het?

Onze noordster is 1 persoon, minder dan 1 uur per dag.Met Community Design™ en de juiste automatiseringen regelt Mighty onboarding, erkenning en herbetrokkenheid voor je.Jij focust op je leden. Het platform doet de rest.

Start je gratis proefperiode

Jouw tijd

Hoeveel tijd kost het?

Onze noordster is 1 persoon, minder dan 1 uur per dag.Met Community Design™ en de juiste automatiseringen regelt Mighty onboarding, erkenning en herbetrokkenheid voor je.Jij focust op je leden. Het platform doet de rest.

Start je gratis proefperiode
How much time does it take?

Overstappen

Is het makkelijk om over te stappen naar Mighty?

Ja. Onze Scale- en Growth-plannen bevatten migratieondersteuning.Gemigreerde communities hebben een retentie van 81-100% in hun eerste jaar. Zodra je leden elkaar echt kunnen vinden, blijven ze.

Meer informatie
Is it easy to move to Mighty?

Gebruiksvoorwaarden

Privacybeleid