GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
GRATIS VIRTUEEL EVENT
presenteert
You're on the List!
Thanks for registering for "How to Vibe Code a Community App"
See you Tuesday, July 7 at 1 PM ET / 12 PM CT / 11 AM MT / 10 AM PT.
Check je inbox
We'll email you a confirmation with all the info you need to join us on July 7. Plus, Gina will send reminders and notes on what to expect, and how to get the most out of this event.
Save The Date: July 7
Plan ongeveer een uur in — dit event is ontworpen om in korte tijd veel impact te maken.
Deel met een vriend
Doorbraken zijn beter als je ze samen bereikt. Ken je een community builder die baat heeft bij een fris perspectief op de toekomst van community's? Stuur ze dan meteen een uitnodiging.