Existe algo melhor.
Deixe-nos mostrar como simplificar a parte mais importante do seu negócio—como conquistar novas pessoas—de forma que ficará óbvio rapidamente.
E se existisse algo melhor que um nicho? Nós temos.
Assista à sessão que viralizou
Com dificuldade para conseguir seu primeiro assinante?Esta sessão te ensina a fórmula para encontrar seu público e saber exatamente o que dizer para atrair. Um passo essencial para construir uma comunidade que cresce, prospera e retorna para você.
Essa masterclass não é apenas sobre deixar uma área de atuação.
Uma comunidade de US$ 1M está mais próxima do que você imagina
Em apenas 9 sessões curtas de menos de 15 minutos cada, você será capaz de:
Apresente e convença com confiança seus primeiros membros
Configure uma comunidade tão bem desenhada que funciona sozinha, sem trabalho extra para você
Monetize com cursos, assinaturas, desafios e eventos por US$48/mês ou US$575+/ano
Você está pronto?
Esse pode ser o passo mais importante para criar um negócio lucrativo e do qual você se orgulha.
Conheça seu Guia
Gina Bianchini entende de comunidade
Gina Bianchini é fundadora e CEO da Mighty Networks.Na última década, ela liderou o desenvolvimento não de 1 mas de 2 plataformas de comunidade que resultaram em mais de 1 milhão de comunidades criadas e 100 milhões de membros ao redor do mundo.Ela desenvolveu os 9 PASSOS MAIS FÁCEIS para criar uma comunidade que você pode monetizar com cursos online, assinaturas pagas, desafios e eventos.Junte-se aos mais de 10.000 criadores e marcas aplicando estes princípios para resultados extraordinários HOJE.
Está em dúvida sobre onde construir?
Nossa estratégia funciona melhor com nosso software 😉. A Mighty é a única plataforma comunitária que usa tecnologia avançada para oferecer as conexões e engajamento de membros de que você precisa para crescer para US$1M ou mais.
