Existe algo melhor.

Deixe-nos mostrar como simplificar a parte mais importante do seu negócio—como conquistar novas pessoas—de forma que ficará óbvio rapidamente.

E se existisse algo melhor que um nicho? Nós temos.

"Ao se inscrever você aceita receber nossos e-mails sobre a masterclass gratuita, o podcast e outros guias e brindes úteis. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento."

Assista à sessão que viralizou

Com dificuldade para conseguir seu primeiro assinante?Esta sessão te ensina a fórmula para encontrar seu público e saber exatamente o que dizer para atrair. Um passo essencial para construir uma comunidade que cresce, prospera e retorna para você.

Essa masterclass não é apenas sobre deixar uma área de atuação.

Uma comunidade de US$ 1M está mais próxima do que você imagina

Em apenas 9 sessões curtas de menos de 15 minutos cada, você será capaz de:

Apresente e convença com confiança seus primeiros membros

Configure uma comunidade tão bem desenhada que funciona sozinha, sem trabalho extra para você

Monetize com cursos, assinaturas, desafios e eventos por US$48/mês ou US$575+/ano

Você está pronto?

Esse pode ser o passo mais importante para criar um negócio lucrativo e do qual você se orgulha.

Ao se inscrever, você concorda em receber nossos e-mails sobre a masterclass gratuita, o podcast e outros conteúdos úteis e presentes.

Você pode cancelar o recebimento a qualquer momento.

Conheça seu Guia

Gina Bianchini entende de comunidade

Gina Bianchini é fundadora e CEO da Mighty Networks.Na última década, ela liderou o desenvolvimento não de 1 mas de 2 plataformas de comunidade que resultaram em mais de 1 milhão de comunidades criadas e 100 milhões de membros ao redor do mundo.Ela desenvolveu os 9 PASSOS MAIS FÁCEIS para criar uma comunidade que você pode monetizar com cursos online, assinaturas pagas, desafios e eventos.Junte-se aos mais de 10.000 criadores e marcas aplicando estes princípios para resultados extraordinários HOJE.

Está em dúvida sobre onde construir?

Nossa estratégia funciona melhor com nosso software 😉. A Mighty é a única plataforma comunitária que usa tecnologia avançada para oferecer as conexões e engajamento de membros de que você precisa para crescer para US$1M ou mais.

Comece seu Teste GRÁTIS do Mighty Networks

4.8

com mais de 80 mil avaliações

People Magic Podcast

Acompanhe o podcast People Magic

Assine em qualquer lugar que você ouvir.

