O que está por trás destes resultados?

Chamamos nossos clientes de Hosts — porque você não está apenas criando conteúdo no Mighty, está reunindo pessoas.A Diferença Mighty:

Apps móveis nativos que você não encontrará em nenhum outro lugar.

Engajamento dos membros que supera outras plataformas.

Community Design™ nosso framework de estratégia comprovado que impulsiona nosso produto e IA.

Teste o Mighty gratuitamente

Comunidade

Courses

Members

Marketing

Payments

Admin

AI Cohost

Veja quanto você pode ganhar

O Host típico em nosso Plano Launch ganha US$ 4.800/ano. Ajuste os números para ver o que é possível para você.

seu potencial de receita

$4,800

Annual revenue from 10 members at $48/month*

Seu ROI

4.1x

Período de Retorno

3 months

$

$

ofereça 2 meses grátis

Membros

Launch Plan

$950

/ano

Os recursos que você precisa para criar uma oferta de US$48/mês

AI Cohost e Community Design™ para apoiar você

2 meses grátis ao comprar o plano anual

Comece seu teste grátis

Com base na média de ganhos dos Hosts no Plano Launch. Os resultados variam.

O que Está Vendendo Agora

A assinatura de US$ 48

Isso é o que os Hosts do Mighty estão vendendo — e porque seus membros permanecem. Vamos mostrar como construir isso.

FunnelChallenges and mini-courses let prospective members get a taste of the membership.

MembershipMonthly themes, weekly events, daily questions make up the core value of the membership.

BonusesA bonus workshop, live event, or special challenge adds urgency and drives conversion.

Teste o Mighty gratuitamente
The $48 membership

Por que o Mighty Funciona

A maioria das plataformas vende mais recursos. Aqui está o que realmente importa.

São os Celulares

Apps Mobile Nativos

Apps reais de iOS e Android nas telas iniciais dos seus membros. Não são apenas versões web. No Mighty, 60% mais atividade acontece no mobile do que na web. Sua comunidade passa a fazer parte do dia a dia dos seus membros.

Desenvolvimento Nativo

Pule a comunidade freemium. Desafios e mini-cursos convertem melhor neste momento.

Atualizações Semanais do App

Temas mensais. Eventos semanais. Perguntas diárias — mostraremos como configurar e porque funciona.

84% da atividade liderada por membros

Workshops ao vivo. Grupos pequenos. Um desafio extra — tudo agrega ao valor que você está criando.

Apps Personalizados

Multiplique seu engajamento por 4 transformando sua comunidade em um hábito, não em um favorito do navegador.

Member Engagement

People Magic

Engajamento dos Membros

Seus membros não apenas consomem conteúdo no Mighty. Eles se encontram. Constroem relacionamentos. Voltam sempre.84% do conteúdo no Mighty é criado por membros, não por Hosts. 59% dos membros ativos retornam semanalmente. É assim que você mantém mais de 80% da receita, sem marketing por e-mail.

Teste o Mighty gratuitamente

Member Engagement

Estratégia Encontra Software

Community Design™

A estrutura por trás de US$ 500 milhões e de tudo que construímos.Seu Membro Ideal. O Melhor Ano de Todos. Temas Mensais. Eventos Semanais. Perguntas Diárias — agora disponível como um AI Cohost ajustado para sua comunidade e objetivos.

Teste o Mighty gratuitamente
Uma comunidade de pais usou o Community Design™ para crescer de 0 a 102.000 membros em 2 anos e mais de US$ 5 milhões de receita.

Recibos.

Números reais de pessoas reais.

Tony Robbins Arena

O Tony Robbins Arena escalou para mais de 30.000 membros no Mighty. A presença em eventos virtuais cresceu de 150 para mais de 1.000 espectadores ao vivo após migrar para apps com marca Mighty no Mighty Pro.

Pessoas reais. Resultados reais.

Comece seu teste grátis
Comece seu teste grátis

Com suas próprias palavras.

De criadores iniciantes aos maiores nomes do desenvolvimento pessoal — veja o que eles estão construindo no Mighty.

Suas Perguntas, Respondidas.

Com US$500 milhões em resultados de Host, veja o que está funcionando agora.

Primeiros Passos

O que devo construir primeiro?

Comece com um desafio pago — sem a promessa de mais.Cobre de US$ 19 a US$ 49 por um desafio de 7 ou 30 dias com um objetivo que seus membros possam alcançar. Com apenas 10 pessoas, você saberá se sua ideia funciona.91% dos nossos maiores recebedores começaram assim.

Comece seu teste grátis
What do I build first?
How much time does it take?

Seu Tempo

Quanto tempo leva?

Nossa estrela guia é 1 pessoa, menos de 1 hora por dia.Com o Community Design™ e as automações certas, o Mighty cuida da recepção, reconhecimento e reengajamento para você.Você foca nos seus membros. A plataforma faz o resto.

Comece seu teste grátis

Seu Tempo

Quanto tempo leva?

Nossa estrela guia é 1 pessoa, menos de 1 hora por dia.Com o Community Design™ e as automações certas, o Mighty cuida da recepção, reconhecimento e reengajamento para você.Você foca nos seus membros. A plataforma faz o resto.

Comece seu teste grátis
How much time does it take?

Fazendo a Mudança

É fácil migrar para o Mighty?

Sim. Nossos planos Scale e Growth incluem suporte à migração.Comunidades migradas têm taxas de retenção de 81-100% no primeiro ano. Quando seus membros finalmente conseguem se encontrar, eles permanecem.

Saiba mais
Is it easy to move to Mighty?

