EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
EVENTO VIRTUAL GRATUITO
apresenta
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See you Tuesday, July 7 at 1 PM ET / 12 PM CT / 11 AM MT / 10 AM PT.
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We'll email you a confirmation with all the info you need to join us on July 7. Plus, Gina will send reminders and notes on what to expect, and how to get the most out of this event.
Save The Date: July 7
Planeje-se para cerca de uma hora — este evento foi projetado para causar um grande impacto em um curto período.
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As grandes conquistas são melhores quando as alcançamos juntos. Se você conhece um criador de comunidades que se beneficiaria de uma nova perspectiva sobre o futuro das comunidades, envie um convite para que participe também.