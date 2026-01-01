01 Évaluer Mighty 02 Construire avec Mighty 03 Connecte ton Network

Utilise le serveur MCP marketing pour explorer les forfaits, comparer les fonctionnalités et en apprendre plus sur Mighty. Pour un aperçu rapide, commence par la fiche produit ci-dessous.

Mets les docs dans ton workflow. Sans authentification

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mcp.json Copier { "mcpServers": { "mighty-networks-docs": { "url": "https://docs.mightynetworks.com/mcp" } } }

Instructions de configuration pour ton outil IA