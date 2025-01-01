Funktionen
Kurse & Challenges
Events & Livestreams
Mitglieder
People Magic AI
Chat
Aktivitätsfeed
Gamification
Landing Pages
Zahlungen
Einbettungen & Integrationen
Automatisierungen
Admin & Verwaltung
Analysen
Alle Funktionen
Ressourcen
Mighty Spotlight
Die Geschichten hinter den interessantesten und einflussreichsten Communities der Welt.
Bewertungen
Höchste Bewertung auf G2 seit 3 Jahren und es werden immer mehr (ja, wir zählen mit).
Mighty Pro
Hol dir deine eigenen gebrandeten Apps und den Expertensupport, den du für Launch & Wachstum brauchst.
Themen
Coaching
Communities & Mitgliedschaften
Creators & Unternehmer
Marken-Apps
Online-Kurse
Alle Themen
Training & Anleitung
Werde Teil unserer kostenlosen Community
Setup-Anleitung
Neue Funktionen
Wöchentliche Trainings
Empfohlen
Podcast im Binge-Modus hören
Über 100.000 Abonnenten lernen bereits, wie man eine bessere Community aufbaut.
FAQ
Erkunde unser Hilfecenter. Für persönliche Hilfe logge dich in dein Mighty Network ein oder besuche ein kostenloses Event.
Masterclass
Die Teilnahme an der Klasse ist kostenlos. Dein Community-Design in 9 Schritten zu perfektionieren? Unbezahlbar.
Pro-Funktionen
Deine eigenen gebrandeten Apps sind nur der Anfang.
Pro-Dienstleistungen
We’ll set you up with the software and our proven $1M+ playbook.
Pro-Spotlight
Die bekannten Namen machen große Schritte bei Mighty.
Kontaktieren Sie den Vertrieb
Sie erhalten einen individuellen Business Case – Ihr ROI-Fahrplan.
Produkt
Unternehmen
Vergleich
App herunterladen
Dieser kostenlose Masterkurs ging viral – melden Sie sich an, um herauszufinden, warum.
© 2025 Mighty Networks. Alle Rechte vorbehalten.
German
English
Spanish
French
Italian
Dutch
Brazilian Portuguese