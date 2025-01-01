Connect What You Already Use
Integrationen
Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.
Generate Links for Events in Seconds
Native Zoom
Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.
Meetings starten und jederzeit live gehen
Verbinde Zoom und erstelle sofort Links
Eine integrierte Verbindung macht es einfach & intuitiv
Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically
Kit
Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.
Mitglieder automatisch synchronisieren
Bright Mighty-Content-Module direkt im Kit-Editor
Verwenden Sie Tags, um Mitglieder automatisch für gezielte Ansprache und Aktionen zu segmentieren
Set Up Your Own AI Digital Twin
Delphi
Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.
Train your digital twin on your content and expertise
Embed it in any Space or course
Scale your presence without scaling your time
Automate Beyond Mighty
Zapier
Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.
Wachsende Bibliothek von Zapier-Triggern und -Aktionen
Assistenten für die Inhaltserstellung
Einfache Verbindungen für ein unkompliziertes Management von Netzwerk- und Space-Mitgliedschaften
Track What Matters
Tracking-Codes
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.
Unterstützung für Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
Baue eine Million-Dollar-Community auf
