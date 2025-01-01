Connect What You Already Use

Integrationen

Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.

Generate Links for Events in Seconds

Native Zoom

Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.

Meetings starten und jederzeit live gehen

Verbinde Zoom und erstelle sofort Links

Eine integrierte Verbindung macht es einfach & intuitiv

Native Zoom
Kit

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Mitglieder automatisch synchronisieren

Bright Mighty-Content-Module direkt im Kit-Editor

Verwenden Sie Tags, um Mitglieder automatisch für gezielte Ansprache und Aktionen zu segmentieren

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Mitglieder automatisch synchronisieren

Bright Mighty-Content-Module direkt im Kit-Editor

Verwenden Sie Tags, um Mitglieder automatisch für gezielte Ansprache und Aktionen zu segmentieren

Kit

Set Up Your Own AI Digital Twin

Delphi

Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.

Train your digital twin on your content and expertise

Embed it in any Space or course

Scale your presence without scaling your time

Delphi
Zapier

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Wachsende Bibliothek von Zapier-Triggern und -Aktionen

Assistenten für die Inhaltserstellung

Einfache Verbindungen für ein unkompliziertes Management von Netzwerk- und Space-Mitgliedschaften

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Wachsende Bibliothek von Zapier-Triggern und -Aktionen

Assistenten für die Inhaltserstellung

Einfache Verbindungen für ein unkompliziertes Management von Netzwerk- und Space-Mitgliedschaften

Zapier

Track What Matters

Tracking-Codes

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.

Unterstützung für Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

Produkt

FunktionenBewertungenPläne und Preise

Mighty Pro

Pro-FunktionenImplementierungsservicesMigrationsservicesPro-FallstudienPro für gemeinnützige Organisationen

Ressourcen

PodcastMasterclassMighty ExpertenFallstudienSetup-TrainingNeues Feature-TrainingWöchentliche SitzungenHilfecenterShowcasePartnerprogrammÜbersicht

Unternehmen

ÜberKarriereTrust CenterNutzungsbedingungenDatenschutzerklärungBarrierefreiheit

Vergleich

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

App herunterladen

Baue eine Million-Dollar-Community auf

Dieser kostenlose Masterkurs ging viral – melden Sie sich an, um herauszufinden, warum.

Produkt

FunktionenBewertungenPläne und Preise

Mighty Pro

Pro-FunktionenImplementierungsservicesMigrationsservicesPro-FallstudienPro für gemeinnützige Organisationen

Ressourcen

PodcastMasterclassMighty ExpertenFallstudienSetup-TrainingNeues Feature-TrainingWöchentliche SitzungenHilfecenterShowcasePartnerprogrammÜbersicht

Unternehmen

ÜberKarriereTrust CenterNutzungsbedingungenDatenschutzerklärungBarrierefreiheit

Vergleich

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Alle Rechte vorbehalten.

© 2025 Mighty Networks. Alle Rechte vorbehalten.