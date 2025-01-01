Connect What You Already Use

Integraciones

Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.

Generate Links for Events in Seconds

Zoom nativo

Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.

Lanza reuniones y transmite en vivo cuando lo desees

Conecta Zoom y crea enlaces al instante

Una conexión integrada lo hace simple e intuitivo

Native Zoom
Kit

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Sincroniza automáticamente miembros

Módulos de contenido Bright Mighty directamente en tu editor Kit

Usa etiquetas para segmentar automáticamente a los miembros para divulgaciones y promociones específicas

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Sincroniza automáticamente miembros

Módulos de contenido Bright Mighty directamente en tu editor Kit

Usa etiquetas para segmentar automáticamente a los miembros para divulgaciones y promociones específicas

Kit

Set Up Your Own AI Digital Twin

Delphi

Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.

Train your digital twin on your content and expertise

Embed it in any Space or course

Scale your presence without scaling your time

Delphi
Zapier

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Biblioteca en expansión de disparadores y acciones de Zapier

Asistentes para la creación de contenido

Conexiones sencillas para hacer que la gestión de la red y membresía de Espacio sea muy fácil

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Biblioteca en expansión de disparadores y acciones de Zapier

Asistentes para la creación de contenido

Conexiones sencillas para hacer que la gestión de la red y membresía de Espacio sea muy fácil

Zapier

Track What Matters

Códigos de seguimiento

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.

Soporte para Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

Producto

FuncionesReseñasPlanes y precios

Mighty Pro

Funciones ProServicios de implementaciónServicios de migraciónEstudios de caso ProPro para organizaciones sin fines de lucro

Recursos

PodcastMasterclassExpertos MightyEstudios de casoCapacitación de configuraciónEntrenamiento de nuevas funcionesSesiones semanalesCentro de ayudaExhibiciónPrograma de SociosResumen

Empresa

Acerca deCarrerasCentro de confianzaTérminos de servicioPolítica de privacidadAccesibilidad

Comparación

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Descarga la app

Construye una comunidad de $1 millón

Esta clase gratuita se volvió viral—regístrate para descubrir por qué.

Producto

FuncionesReseñasPlanes y precios

Mighty Pro

Funciones ProServicios de implementaciónServicios de migraciónEstudios de caso ProPro para organizaciones sin fines de lucro

Recursos

PodcastMasterclassExpertos MightyEstudios de casoCapacitación de configuraciónEntrenamiento de nuevas funcionesSesiones semanalesCentro de ayudaExhibiciónPrograma de SociosResumen

Empresa

Acerca deCarrerasCentro de confianzaTérminos de servicioPolítica de privacidadAccesibilidad

Comparación

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Todos los derechos reservados.

© 2025 Mighty Networks. Todos los derechos reservados.