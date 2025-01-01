Connect What You Already Use

Intégrations

Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.

Generate Links for Events in Seconds

Zoom natif

Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.

Lancez des réunions et allez en direct quand vous le voulez

Connectez Zoom et créez des liens instantanément

Une connexion intégrée le rend simple et intuitif

Native Zoom
Kit

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Synchronise automatiquement les membres

Modules de contenu Mighty lumineux directement dans votre éditeur Kit

Utilisez les tags pour segmenter automatiquement les membres lors d'actions ciblées ou de promotions

Kit

Set Up Your Own AI Digital Twin

Delphi

Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.

Train your digital twin on your content and expertise

Embed it in any Space or course

Scale your presence without scaling your time

Delphi
Zapier

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Bibliothèque croissante de déclencheurs et actions Zapier

Assistants pour création de contenu

Connexions simples pour gérer facilement l'adhésion au réseau et à l'espace

Zapier

Track What Matters

Codes de suivi

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.

Prise en charge de Google Analytics

Pixel Meta

Pixel TikTok

Tracking Codes

