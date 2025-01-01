Connect What You Already Use
Intégrations
Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.
Generate Links for Events in Seconds
Zoom natif
Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.
Lancez des réunions et allez en direct quand vous le voulez
Connectez Zoom et créez des liens instantanément
Une connexion intégrée le rend simple et intuitif
Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically
Kit
Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.
Synchronise automatiquement les membres
Modules de contenu Mighty lumineux directement dans votre éditeur Kit
Utilisez les tags pour segmenter automatiquement les membres lors d'actions ciblées ou de promotions
Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically
Kit
Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.
Synchronise automatiquement les membres
Modules de contenu Mighty lumineux directement dans votre éditeur Kit
Utilisez les tags pour segmenter automatiquement les membres lors d'actions ciblées ou de promotions
Set Up Your Own AI Digital Twin
Delphi
Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.
Train your digital twin on your content and expertise
Embed it in any Space or course
Scale your presence without scaling your time
Automate Beyond Mighty
Zapier
Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.
Bibliothèque croissante de déclencheurs et actions Zapier
Assistants pour création de contenu
Connexions simples pour gérer facilement l'adhésion au réseau et à l'espace
Automate Beyond Mighty
Zapier
Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.
Bibliothèque croissante de déclencheurs et actions Zapier
Assistants pour création de contenu
Connexions simples pour gérer facilement l'adhésion au réseau et à l'espace
Track What Matters
Codes de suivi
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.
Prise en charge de Google Analytics
Pixel Meta
Pixel TikTok
Construisez une communauté à 1 million de dollars
Cette masterclass gratuite est devenue virale—inscrivez-vous pour découvrir pourquoi.