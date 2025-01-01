Connect What You Already Use

Integrazioni

Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.

Generate Links for Events in Seconds

Zoom nativo

Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.

Lancia incontri e vai live quando vuoi

Collega Zoom e crea link istantaneamente

Una connessione integrata la rende semplice e intuitiva

Native Zoom
Kit

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Sincronizza automaticamente i membri

Moduli di contenuto Bright Mighty direttamente nel tuo editor Kit

Usa i tag per segmentare automaticamente i membri per campagne e promozioni mirate

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Sincronizza automaticamente i membri

Moduli di contenuto Bright Mighty direttamente nel tuo editor Kit

Usa i tag per segmentare automaticamente i membri per campagne e promozioni mirate

Kit

Set Up Your Own AI Digital Twin

Delphi

Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.

Train your digital twin on your content and expertise

Embed it in any Space or course

Scale your presence without scaling your time

Delphi
Zapier

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Libreria in espansione di trigger e azioni Zapier

Assistenze per la creazione di contenuti

Connessioni semplici per rendere la gestione dell'iscrizione a network e Spazi un gioco da ragazzi

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Libreria in espansione di trigger e azioni Zapier

Assistenze per la creazione di contenuti

Connessioni semplici per rendere la gestione dell'iscrizione a network e Spazi un gioco da ragazzi

Zapier

Track What Matters

Codici di Tracciamento

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.

Supporto per Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

