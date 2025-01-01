Connect What You Already Use
Integrazioni
Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.
Generate Links for Events in Seconds
Zoom nativo
Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.
Lancia incontri e vai live quando vuoi
Collega Zoom e crea link istantaneamente
Una connessione integrata la rende semplice e intuitiva
Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically
Kit
Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.
Sincronizza automaticamente i membri
Moduli di contenuto Bright Mighty direttamente nel tuo editor Kit
Usa i tag per segmentare automaticamente i membri per campagne e promozioni mirate
Set Up Your Own AI Digital Twin
Delphi
Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.
Train your digital twin on your content and expertise
Embed it in any Space or course
Scale your presence without scaling your time
Automate Beyond Mighty
Zapier
Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.
Libreria in espansione di trigger e azioni Zapier
Assistenze per la creazione di contenuti
Connessioni semplici per rendere la gestione dell'iscrizione a network e Spazi un gioco da ragazzi
Track What Matters
Codici di Tracciamento
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.
Supporto per Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
