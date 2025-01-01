Connect What You Already Use

Integraties

Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.

Generate Links for Events in Seconds

Native Zoom

Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.

Start vergaderingen en ga live wanneer je wilt

Koppel Zoom en maak direct links aan

Een ingebouwde connectie maakt het eenvoudig & intuïtief

Native Zoom
Kit

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Synchroniseer leden automatisch

Heldere Mighty-contentmodules direct in je Kit-editor

Gebruik tags om leden automatisch te segmenteren voor gerichte campagnes en promoties

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Synchroniseer leden automatisch

Heldere Mighty-contentmodules direct in je Kit-editor

Gebruik tags om leden automatisch te segmenteren voor gerichte campagnes en promoties

Kit

Set Up Your Own AI Digital Twin

Delphi

Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.

Train your digital twin on your content and expertise

Embed it in any Space or course

Scale your presence without scaling your time

Delphi
Zapier

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Uitbreidende bibliotheek van Zapier-triggers en -acties

Assistenten voor contentcreatie

Eenvoudige koppelingen zorgen ervoor dat je netwerk- en ruimteledenbeheer heel eenvoudig verloopt

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Uitbreidende bibliotheek van Zapier-triggers en -acties

Assistenten voor contentcreatie

Eenvoudige koppelingen zorgen ervoor dat je netwerk- en ruimteledenbeheer heel eenvoudig verloopt

Zapier

Track What Matters

Trackingcodes

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.

Ondersteuning voor Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

Product

FunctiesBeoordelingenPakketten en prijzen

Mighty Pro

Pro-functiesImplementatiedienstenMigratiedienstenPro Casestudy'sPro voor Non-profits

Hulpmiddelen

PodcastMasterclassMighty ExpertsCase studiesSetup TrainingTraining nieuwe functionaliteitWekelijkse sessiesHelpcentrumShowcasePartnerprogrammaOverzicht

Bedrijf

OverCarrièresTrust CenterGebruiksvoorwaardenPrivacybeleidToegankelijkheid

Vergelijking

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Download de app

Bouw een $1 miljoen community

Deze gratis masterclass ging viraal—meld je aan en ontdek waarom.

Product

FunctiesBeoordelingenPakketten en prijzen

Mighty Pro

Pro-functiesImplementatiedienstenMigratiedienstenPro Casestudy'sPro voor Non-profits

Hulpmiddelen

PodcastMasterclassMighty ExpertsCase studiesSetup TrainingTraining nieuwe functionaliteitWekelijkse sessiesHelpcentrumShowcasePartnerprogrammaOverzicht

Bedrijf

OverCarrièresTrust CenterGebruiksvoorwaardenPrivacybeleidToegankelijkheid

Vergelijking

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2025 Mighty Networks. Alle rechten voorbehouden.

© 2025 Mighty Networks. Alle rechten voorbehouden.