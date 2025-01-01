Connect What You Already Use
Integraties
Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.
Generate Links for Events in Seconds
Native Zoom
Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.
Start vergaderingen en ga live wanneer je wilt
Koppel Zoom en maak direct links aan
Een ingebouwde connectie maakt het eenvoudig & intuïtief
Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically
Kit
Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.
Synchroniseer leden automatisch
Heldere Mighty-contentmodules direct in je Kit-editor
Gebruik tags om leden automatisch te segmenteren voor gerichte campagnes en promoties
Set Up Your Own AI Digital Twin
Delphi
Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.
Train your digital twin on your content and expertise
Embed it in any Space or course
Scale your presence without scaling your time
Automate Beyond Mighty
Zapier
Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.
Uitbreidende bibliotheek van Zapier-triggers en -acties
Assistenten voor contentcreatie
Eenvoudige koppelingen zorgen ervoor dat je netwerk- en ruimteledenbeheer heel eenvoudig verloopt
Track What Matters
Trackingcodes
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.
Ondersteuning voor Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
