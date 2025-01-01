Connect What You Already Use
Integrações
Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.
Generate Links for Events in Seconds
Zoom Nativo
Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.
Inicie reuniões e faça transmissões ao vivo quando quiser
Conecte Zoom e crie links instantaneamente
Uma conexão integrada torna tudo simples e intuitivo
Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically
Kit
Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.
Sincronize membros automaticamente
Insira módulos de conteúdo Bright Mighty direto no editor do Kit
Use tags para segmentar automaticamente membros para comunicações e promoções específicas
Set Up Your Own AI Digital Twin
Delphi
Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.
Train your digital twin on your content and expertise
Embed it in any Space or course
Scale your presence without scaling your time
Automate Beyond Mighty
Zapier
Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.
Biblioteca crescente de gatilhos e ações do Zapier
Assistências para criação de conteúdo
Conexões simples para facilitar a gestão de assinaturas de rede e Espaço
Track What Matters
Códigos de Rastreamento
Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.
Suporte ao Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
