Connect What You Already Use

Integrações

Keep the tools that work for you. Connect Zoom, Kit, Zapier, Delphi, tracking pixels, and more.

Generate Links for Events in Seconds

Zoom Nativo

Built-in livestreaming or Zoom — it's your decision. Connect once, launch meetings anytime.

Inicie reuniões e faça transmissões ao vivo quando quiser

Conecte Zoom e crie links instantaneamente

Uma conexão integrada torna tudo simples e intuitivo

Native Zoom
Kit

Sync Members to Kit's Email Marketing Automatically

Kit

Members sync instantly. Segment by tags. Send the right emails to the right people.

Sincronize membros automaticamente

Insira módulos de conteúdo Bright Mighty direto no editor do Kit

Use tags para segmentar automaticamente membros para comunicações e promoções específicas

Sincronize membros automaticamente

Insira módulos de conteúdo Bright Mighty direto no editor do Kit

Use tags para segmentar automaticamente membros para comunicações e promoções específicas

Kit

Set Up Your Own AI Digital Twin

Delphi

Train an AI version of yourself and embed it directly in your community. Members get answers anytime — in your voice.

Train your digital twin on your content and expertise

Embed it in any Space or course

Scale your presence without scaling your time

Delphi
Zapier

Automate Beyond Mighty

Zapier

Connect to hundreds of apps. Trigger actions anywhere your business runs.

Biblioteca crescente de gatilhos e ações do Zapier

Assistências para criação de conteúdo

Conexões simples para facilitar a gestão de assinaturas de rede e Espaço

Biblioteca crescente de gatilhos e ações do Zapier

Assistências para criação de conteúdo

Conexões simples para facilitar a gestão de assinaturas de rede e Espaço

Zapier

Track What Matters

Códigos de Rastreamento

Google Analytics, Meta Pixel, TikTok Pixel — see where your members come from.

Suporte ao Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking Codes

