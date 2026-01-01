BODi Policies

Terms and Conditions

Privacy Policy

Code of Conduct

Product

CommunityCoursesMembersMarketingPaymentsAdminAI Cohost

Extensions

APIsIntegrationsEmbedsAutomations

Pricing

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAll Plans

Mighty Pro

Pro FeaturesPro ServicesPro Case StudiesNon-Profits

Services

StrategyDesignMigrationMighty Experts

Resources

BookPodcastCommunity DesignCase StudiesResource CenterProduct TrainingHelp CenterChangelogDevelopers

Company

AboutCareersTrust CenterTerms of ServicePrivacy PolicyAccessibility

Comparisons

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

Get the app

Start your free trial

14 Days. No Credit Card Required.

Product

CommunityCoursesMembersMarketingPaymentsAdminAI Cohost

Extensions

APIsIntegrationsEmbedsAutomations

Pricing

Launch PlanScale PlanGrowth PlanAll Plans

Mighty Pro

Pro FeaturesPro ServicesPro Case StudiesNon-Profits

Services

StrategyDesignMigrationMighty Experts

Resources

BookPodcastCommunity DesignCase StudiesResource CenterProduct TrainingHelp CenterChangelogDevelopers

Company

AboutCareersTrust CenterTerms of ServicePrivacy PolicyAccessibility

Comparisons

Mighty vs. CircleMighty vs. KajabiMighty vs. Skool

© 2026 Mighty Networks. All rights reserved.

© 2026 Mighty Networks. All rights reserved.