Last updated: June 28, 2023

Pautas comunitarias y código de conducta

Nuestra comunidad es el lugar donde los partners pueden apoyarse, motivarse e inspirarse mutuamente, y compartir sus metas saludables, sus experiencias y su progreso. El objetivo de estas pautas es aumentar la participación de la comunidad y ayudar a nuestros miembros a alcanzar sus metas, y a disfrutar vidas plenas y saludables con los productos de BODi.

Nuestra comunidad se enfoca en promover la salud y el bienestar en un ambiente seguro y acogedor, así que ten en cuenta que podríamos eliminar y/o tomar medidas disciplinarias respecto a cualquier publicación o actividad que:

  • Sea ofensiva, perjudicial o explícita (sexual o de otra índole) de cualquier manera.

  • Amenace, ataque, intimide o acose, o que contenga algún material difamatorio, vulgar, odioso o de otra manera inaceptable.

  • Presente cualquier riesgo de lesión física o daños a la propiedad, u organice, fomente o promueva daño.

  • Promueva la autolesión, los trastornos alimentarios, el abuso de drogas u otros comportamientos que no son saludables.

  • Sea violenta, engañosa, fraudulenta o de otra manera impropia.

  • Infrinja o viole de alguna manera la propiedad intelectual, la privacidad u otros derechos de un tercero.

  • Contenga información personal o confidencial de otra persona sin su permiso (esto incluye, entre otros, nombre, pérdida de peso y otra información de salud, experiencia/historia o fotografías, incluidas las fotos del “antes” y el “después”, de la persona).

  • Incluya información falsa o engañosa, imite a otra persona, o tergiverse tu afiliación con BODi o con otra persona o entidad.

  • Viole cualquier pauta, ley u ordenanza de cualquier estado, provincia o país con respecto al marketing multinivel, la publicidad y los endosos/testimonios, incluyendo, entre otros, aquellas estipuladas por la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. y los Fiscales Generales Estatales.

  • Sea de cualquier otra manera impropia, a criterio exclusivo y absoluto de BODi.

NO RECLUTAMIENTO

Aun cuando nuestra plataforma y comunidad fueron diseñadas para compartir sus historias e inspiración para tener una vida plena y saludable, además de las restricciones y protecciones establecidas en las Políticas y procedimientos para partners de BODi, los partners no pueden publicar ningún contenido ni comportarse de forma que motive a ningún cliente ni partner a abandonar (ni cambiar) a su partner patrocinador personal ni cualquier otro foro de BODi.

TÉRMINOS

Estas Pautas comunitarias y código de conducta están sujetos a las Políticas y procedimientos para partners de BODi y los Términos y condiciones del sitio web que se encuentran en nuestra plataforma, y están regidos por estos documentos.

¿TIENES PREGUNTAS?

Si tienes alguna pregunta sobre este Código de conducta, llama a la línea de cumplimiento al 844-246-2227 o envía un correo electrónico a nuestro equipo de cumplimiento a Compliance@Beachbody.com. El equipo de cumplimiento está disponible de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Pacífico.

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