Mighty Insights
Tiefere Einblicke, die dir helfen, schneller zu wachsen
Sehen Sie, was funktioniert, und lassen Sie Ihre Performance mit unserer robusten Analytics-Suite in die Höhe schnellen.
Entdecke umfangreiche Dashboards
Finde Top-Mitwirkende
Beliebte Inhalte erkennen
Umfangreiche Dashboards
Analysiere deine Community mit ansprechenden, detaillierten Diagrammen und Grafiken
Erhalte einen Überblick – oder geh ins Detail. Wachse deine Community mit datenbasierten Entscheidungen.
Sofortübersicht der aktiven Nutzerzahlen
Nach Funktion filtern
Detaillierte Einkommensberichte
Finde deine Superstars
Erkennen Sie Topmitglieder schnell und feiern Sie sie
Erhalte die Daten, die du brauchst, um eine Ambassador-Kultur aufzubauen.
Mitgliederaktivitäten und Engagement-Daten
Leaderboard des Ambassador-Programms
Aktivität in Spaces und netzwerkweit entdecken
Finde deine Superstars
Erkennen Sie Topmitglieder schnell und feiern Sie sie
Erhalte die Daten, die du brauchst, um eine Ambassador-Kultur aufzubauen.
Mitgliederaktivitäten und Engagement-Daten
Leaderboard des Ambassador-Programms
Aktivität in Spaces und netzwerkweit entdecken
Sehe, was funktioniert
Gestalte Inhalte weiter, die deine Mitglieder am meisten lieben
Erkenne die Muster und verwandle deine größten Erfolge in massiven Schwung.
Nach Engagement-Typ filtern
Daten- und Zeittrends analysieren
Volle Transparenz auf allen Ebenen
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.