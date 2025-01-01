Mighty Insights

Tiefere Einblicke, die dir helfen, schneller zu wachsen

Sehen Sie, was funktioniert, und lassen Sie Ihre Performance mit unserer robusten Analytics-Suite in die Höhe schnellen.

Entdecke umfangreiche Dashboards

Finde Top-Mitwirkende

Beliebte Inhalte erkennen

Umfangreiche Dashboards

Analysiere deine Community mit ansprechenden, detaillierten Diagrammen und Grafiken

Erhalte einen Überblick – oder geh ins Detail. Wachse deine Community mit datenbasierten Entscheidungen.

Sofortübersicht der aktiven Nutzerzahlen

Nach Funktion filtern

Detaillierte Einkommensberichte

Find Your Superstars

Finde deine Superstars

Erkennen Sie Topmitglieder schnell und feiern Sie sie

Erhalte die Daten, die du brauchst, um eine Ambassador-Kultur aufzubauen.

Mitgliederaktivitäten und Engagement-Daten

Leaderboard des Ambassador-Programms

Aktivität in Spaces und netzwerkweit entdecken

Sehe, was funktioniert

Gestalte Inhalte weiter, die deine Mitglieder am meisten lieben

Erkenne die Muster und verwandle deine größten Erfolge in massiven Schwung.

Nach Engagement-Typ filtern

Daten- und Zeittrends analysieren

Volle Transparenz auf allen Ebenen

Ergebnisse mit Mighty Insights™ messen

© 2025 Mighty Networks. Alle Rechte vorbehalten.

