Einbettungen

Bring deine Lieblingstools mit

Wenn es im Internet ist, funktioniert es wahrscheinlich mit Mighty. Füge ganz einfach Formulare, Umfragen, Slideshows, Terminplanung, deinen AI-Klon und mehr hinzu.

URLs oder Code-Snippets

Keine APIs nötig – einfach kopieren und einfügen

Überall in deiner Community verfügbar

Nutze sie in Kursen, Beiträgen & Seiten

Volle Funktionalität im Web und mobil

Verbinde mühelos die Tools, die du brauchst

Integration

Mighty spielt gut mit anderen zusammen

Sie müssen nicht auf das verzichten, was für Sie funktioniert. Plug-and-Play-Integrationen sparen Einrichtungsaufwand und lassen Ihnen mehr Zeit für Ihre Leidenschaft.

Native Zoom

Event-Links in Sekunden generieren

Mit Mighty kannst du in Sekunden mit integriertem Livestreaming live gehen – oder Zoom ganz einfach anbinden.

Meetings starten und jederzeit live gehen

Verbinde Zoom und erstelle sofort Links

Eine integrierte Verbindung macht es einfach & intuitiv

Native Zoom
Connect Kit

Kit verbinden

Outreach immer zielgenau steuern

Mit der exklusiven Kit-Integration von Mighty kannst du sicherstellen, dass deine Community und Kommunikation perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Mitglieder automatisch synchronisieren

Bright Mighty-Content-Module direkt im Kit-Editor

Verwenden Sie Tags, um Mitglieder automatisch für gezielte Ansprache und Aktionen zu segmentieren

Kit verbinden

Zapier

Automatisiere alles, wie du möchtest

Baue auf nativen Automatisierungen mit Mightys Zapier-Integration für unbegrenzte Kombinationen aus Triggern und Aktionen auf.

Wachsende Bibliothek von Zapier-Triggern und -Aktionen

Assistenten für die Inhaltserstellung

Einfache Verbindungen für ein unkompliziertes Management von Netzwerk- und Space-Mitgliedschaften

Zapier
Tracking Codes

Tracking-Codes

Füge Snippets aus deinen Lieblingsdiensten hinzu

Einfache, nahtlose Verbindungen geben Ihnen die Freiheit, alle wichtigen Erkenntnisse im Blick zu behalten.

Unterstützung für Google Analytics

Meta Pixel

TikTok Pixel

Tracking-Codes

Stellen Sie die Verbindung her

Auf Mighty ist alles auf Integration und Vereinfachung ausgelegt.

© 2025 Mighty Networks. Alle Rechte vorbehalten.

