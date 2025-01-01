Einbettungen
Bring deine Lieblingstools mit
Wenn es im Internet ist, funktioniert es wahrscheinlich mit Mighty. Füge ganz einfach Formulare, Umfragen, Slideshows, Terminplanung, deinen AI-Klon und mehr hinzu.
URLs oder Code-Snippets
Keine APIs nötig – einfach kopieren und einfügen
Überall in deiner Community verfügbar
Nutze sie in Kursen, Beiträgen & Seiten
Volle Funktionalität im Web und mobil
Verbinde mühelos die Tools, die du brauchst
Integration
Mighty spielt gut mit anderen zusammen
Sie müssen nicht auf das verzichten, was für Sie funktioniert. Plug-and-Play-Integrationen sparen Einrichtungsaufwand und lassen Ihnen mehr Zeit für Ihre Leidenschaft.
Native Zoom
Event-Links in Sekunden generieren
Mit Mighty kannst du in Sekunden mit integriertem Livestreaming live gehen – oder Zoom ganz einfach anbinden.
Meetings starten und jederzeit live gehen
Verbinde Zoom und erstelle sofort Links
Eine integrierte Verbindung macht es einfach & intuitiv
Kit verbinden
Outreach immer zielgenau steuern
Mit der exklusiven Kit-Integration von Mighty kannst du sicherstellen, dass deine Community und Kommunikation perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Mitglieder automatisch synchronisieren
Bright Mighty-Content-Module direkt im Kit-Editor
Verwenden Sie Tags, um Mitglieder automatisch für gezielte Ansprache und Aktionen zu segmentieren
Zapier
Automatisiere alles, wie du möchtest
Baue auf nativen Automatisierungen mit Mightys Zapier-Integration für unbegrenzte Kombinationen aus Triggern und Aktionen auf.
Wachsende Bibliothek von Zapier-Triggern und -Aktionen
Assistenten für die Inhaltserstellung
Einfache Verbindungen für ein unkompliziertes Management von Netzwerk- und Space-Mitgliedschaften
Tracking-Codes
Füge Snippets aus deinen Lieblingsdiensten hinzu
Einfache, nahtlose Verbindungen geben Ihnen die Freiheit, alle wichtigen Erkenntnisse im Blick zu behalten.
Unterstützung für Google Analytics
Meta Pixel
TikTok Pixel
Stellen Sie die Verbindung her
Auf Mighty ist alles auf Integration und Vereinfachung ausgelegt.
